Letos se Samsungu střední třída hodně povedla. Test Samsung Galaxy A72

Do cenové války s především čínskou konkurencí se Samsung tradičně nepouští. Jeho smartphony se cenou nepodbízí, přesto však mohou být zajímavé i pro ty, kdo hledají zajímavý stroj s dobrým poměrem výkon/cena. Ideálně však musí zákazník v takové situaci hledat přístroj v některé z vyšších tříd. Loni například Samsung zaujal modelem S20 FE, teď je tu jiný smartphone s trochu odlišným přístupem, který však představuje podobně lákavou volbu.

Nový Samsung Galaxy A72 se prozatím řadí na špičku linie modelů střední třídy Samsungu – zjednodušeně řečeno, je to ten nevybavenější z méně vybavených samsungů. A díky slibu korejské značky, že jeho modely vyšší střední třídy dostanou alespoň některé funkce prémiových modelů, se právě jim může směle postavit.

Na první pohled sice cena 12 000 korun za Samsung střední třídy nevypadá extra atraktivně. Jenže na druhý se ukáže, že je to přístroj, který umí uspokojit požadavky i velmi náročných uživatelů, kompromisů je tu málo a ty, co tu jsou, Samsung nijak zásadně neskrývá a nemaskuje. Galaxy A72 tak podle nás může být zajímavou volbou pro ty, kdo touží po špičkových funkcích, ale nechtějí, či nemohou utrácet částky, které jsou u nadupaných smartphonů obvyklé.

Čím zaujme?

Je toho víc a všechny aspekty jsme zmiňovali už v našich prvních dojmech z letošních modelů vyšší střední třídy. A72 má elegantní design, opravdu dobrou výbavu a řadu praktických funkcí. Za pozornost stojí například displej s obnovovací frekvencí 90 Hz, potěší odolnost vůči vodě a prachu podle certifikace IP67 a zaujme především sestava fotoaparátů, ve které jsou 64megapixelový hlavní foťák, dvanáctimegapixelový širokoúhlý snímač, pětimegapixelový makro fotoaparát a především foťák s osmi megapixely a trojnásobným zoomem.

Plusy a mínusy Proč koupit? dobrá výbava



povedený fotoaparát



výborný displej

dobrá výdrž baterie

odolnost vůči vodě a prachu

Proč nekoupit? mírně vyšší cena



méně komfortní čtečka otisků

tělo pouze z plastů

Kdy? V prodeji Za kolik? 11 990 Kč

Zoom, odolnost nebo vyšší obnovovací frekvence jsou funkce, které přejal A72 z modelů vyšších tříd a jde o výbavu, kterou, alespoň v této kompletní sestavě, u žádné jiné konkurence v dané cenové kategorii nenajdete. Ano, konkurence v podobě cenově agresivních značek dovede nabídnout některé z těchto funkcí, dovede je kombinovat i s vyšším výkonem, ale celý soubor jen tak nemá. Galaxy A72 je pokračovatelem a určitým potvrzením loňského trendu prémiových modelů vyšší střední třídy, ke kterým patří třeba LG Velvet, Motorola Edge, Xiaomi Mi Note 10 Pro nebo kousek z vlastní stáje, Samsung Galaxy Note 10 Lite.

Má nějaké ústupky?

Ano, ústupky najdeme v podstatě u každého smartphonu a samozřejmě i u Galaxy A72. Z našeho pohledu jsou v zásadě dva a nejsou nijak dramatické: prvním je výkon. Tím, že Galaxy A72 patří stále do střední třídy, je jasné, že nemůže svým výkonem šlapat na paty špičkovým modelům, a tak je procesor logický prvek, u kterého u Samsungu ušetřili.

Galaxy A72 dostal čipset Snapdragon 720G, který v kombinaci se 6 GB RAM nabízí dostatek výkonu i pro náročné úkoly. V praxi jsme nezaznamenali, že by se telefon choval výrazně jinak než špičkové drahé samsungy s nejmodernějšími a nejvýkonnějšími procesory, byť samozřejmě v testech výkonu jim nestíhá a v grafický náročných hrách rozdíly znát budou.

Zároveň platí, že Snapdargon 720G není zdaleka to nejvýkonnější, co nabídne ve vyšší střední třídě konkurence: za danou cenu mohou zákazníci získat telefony se staršími špičkovými Snapdragony 865, nebo letošní zajímavou novinku, Snapdragon 870. Nicméně i tak je výkon podle nás vcelku rozumným ústupkem.

Tím druhým je konstrukce. Samsung se u svých modelů střední třídy vzdal kovu, Galaxy A72 tedy dostal tělo kompletně z plastů – a to platí jak pro zadní stranu, tak pro rám telefonu. Na kvalitě zpracování se to však nijak negativně neprojevuje a z hlediska vnímání a prémiového pocitu to nemusí být úplně špatně. Ano, třeba v klasické černé barvě působí A72 asi o trochu obyčejněji, než by možná někdo čekal, ale telefon se prodává i ve velmi zajímavých barvách, jako je třeba námi testovaná světle modrá. A ta vypadá skvěle.

Galaxy A72 nemůže tvrdit, že je to luxusní smartphone, to by si asi ani v dané barvě nedovolil, ale působí svěžím a nápaditým dojmem, což se počítá. Vzhled a zpracování se nám líbí, ztráty kovu a skla nelitujeme – případné poškození pádem bude mít menší následky a třeba oprava by měla být levnější. Daní za to je trochu „šustivý“ povrch matných zad, ale ta se na druhou stranu nijak zásadně neupatlávají. Zvolená cesta očividně má své výhody i nevýhody a nemusí vyhovovat každému, nám je vcelku sympatická.

Jaký je fotoaparát?

Fotoaparát patří rozhodně k přednostem Galaxy A72. Bohatá sestava má čtyři hlavní snímače, přičemž snad jen pětimegapixelový makro foťák je tu spíše do počtu – byť se oproti konkurenčním makro foťákům s miniaturními rozlišeními dá přeci jen sem tam použít. Nicméně hlavní foťák s rozlišením 64 megapixelů, světelností f/1.8 a optickou stabilizací obrazu je opravdu velmi dobrý. Používá spojování pixelů a výsledkem jsou šestnáctimegapixelové snímky, fotit lze i v plných 64 megapixelech. Kvalita sice nedosahuje úrovně špičkových typů Galaxy S21, ale upřímně, moc zásadních rozdílů tu není.

Rozsah zoomu - od širokoúhlého po trojnásobné přiblížení

Solidně si vede i dvanáctimegapixelový širokoúhlý snímač, jde o poměrně standardní čip, který Samsung používá na řadě svých modelů (včetně špičkových) s různými obměnami už nějakou dobu, takže je vcelku dobře vyladěný. Na okrajích snímků je sice znatelné zkreslení, ale nevymyká se v zásadě obvyklým mezím. Podobně chybí u tohoto foťáku noční režim, takže snímky v noci jsou vzhledem k trochu horší světelnosti (ale f/2.2 není na papíře žádná hrůza) tmavé – možná až příliš.

Chování fotoaparátu v místnosti s umělým osvětlením (blesk zcela ve tmě)

Osmimegapixelový zoom pak sice nemůže šlapat na paty mnohanásobnému zoomu s dvěma teleobjektivy u aktuálních vlajkových lodí, na druhou stranu se tu pořád bavíme o telefonu s minimálně poloviční cenou. Trojnásobné přiblížení je dostačující, ovšem chtělo by to trochu předvídatelnější chování.



Noční fotografie: běžný a noční režim, zoom a širokoúhlý objektiv

Samsung při zoomu (telefon pak umí až třicetinásobné digitální/hybridní přiblížení) využívá svou AI, a tak trochu si při přibližování scény dělá telefon co chce: někdy telefon skutečně využije zoom a jeho snímač a vyrobí osmimegapixelový snímek, jindy při stejném trojnásobném přiblížení vytvoří šestnáctimegapixelový obrázek jako z hlavního foťáku.

Opět platí, že ani při zoomu nefunguje noční režim, ale nedostatky ve světelnosti (f/2.4) zoomového objektivu vyřeší inteligence v noci právě tím, že fotí na velký snímač. Mimochodem, je to možná škoda, protože objektivu opět nechybí optická stabilizace obrazu.

Makro a detaily: 16 a 64 megapixelů, zoom a makro

Teoreticky je vzhledem k množství pixelů i hlavní snímač dobrým zdrojem dat, ale ukazuje se, že optické přiblížení s osmimegapixelovými fotkami je na tom z hlediska množství detailů paradoxně trochu lépe: snímky mají méně znatelnou redukci šumu. Jenže přesný klíč, jak telefon ovlivnit, aby fotil jen zoomovým snímačem, jsme nenašli – tedy kromě přepnutí do plně manuálního režimu, kde uživatel ztrácí i základní AI funkce jako plně automatické HDR. To je trochu škoda, protože jinak má foťák opravdu velmi dobrý potenciál, a to jak pro snímky v dobrém světle, tak i v tom horším.

Dobrá a co displej?

Displej Samsungu Galaxy A72 má úhlopříčku 6,7 palce a patří k těm větším, což samozřejmě platí i pro samotný telefon. I přes rozměry 165 x 77,4 x 8,4 mm padne A72 stále docela dobře do ruky, díky relativně tenkým rámečkům to není žádný přerostlý kousek.

Displej je typu SuperAMOLED a je plochý jen s miniaturním průstřelem v horní části, obnovovací frekvecne 90 Hz pomáhá vytvářet opravdu výtečný dojem a při jakémkoli pohybu na displeji je důležitější, než vysoké rozlišení. To má u A72 standardní hodnotu 2 400 x 1 080 pixelů, jemnost se pohybuje okolo 400 pixelů na palec, což je podle nás stále velmi dobrá hodnota.

SuperAMOLED panel znamená výtečné podání barev, funkce jako always-on s informacemi zobrazenými na displeji kdykoli podle potřeby i při zamknutém telefonu a v případě A72 také výtečnou čitelnost na přímém slunci. Displej má v sobě integrovanou čtečku otisků prstů, ta je však na náš vkus umístěna zbytečně nízko u spodního okraje displeje. Ano, má to tak spousta smartphonů a řadě uživatelů to vadit nemusí, my bychom preferovali čtečku o něco výš, jako to mají třeba právě prémiové modely Galaxy S21.

Jaká je výdrž baterie?

Výdrž baterie je jednou z parádních disciplín Samsungu Galaxy A72. Akumulátor telefonu má kapacitu 5 000 mAh, přitom tu nejsou žádní extrémní žrouti energie: ano, něco spotřebuje vyšší obnovovací frekvence (dá se vypnout), ale je tu vcelku běžné rozlišení, žádné 5G, žádné zvláštnosti a speciality, co by měly klást na baterku vysoké nároky. Běžně jsme tedy s A72 dovedli fungovat dva dny na jedno nabití a skromnější uživatelé se mohou dostat na tři dny.

Co se prémiových funkcí týče, Samsung na ně u nabíjení v podstatě zapomněl. Maximem je nabíjení přes USB-C výkonem 25 W (nabíječka v balení je a tento výkon podporuje), ale konkurence umí i rychlejší dobíjení. A bezdrátové dobíjení stále samsungům ve střední třídě nic neříká. Ono moc ani konkurenci, ale je to škoda, tato drobnost mohla A72 posunout přeci jen o něco výš.

Mám si ho pořídit?

Samsung Galaxy A72 bude možná z hlediska zájmu zákazníků ve stínu svého o něco menšího a levnějšího sourozence, modelu A52. Ovšem to neznamená, že by neměl co nabídnout: naopak, díky foťáku s trojnásobným zoomem a větší baterii je to model, který dovede oslovit i poměrně náročné zákazníky. Je to zároveň velmi vyvážený smartphone bez zásadních vad. Není to luxusní kousek, Samsung se soustředí spíše na mladistvý přístup a na praktické funkce, ale to je podle nás jedině dobře.

Na druhou stranu konkurence bude mít A72 víc než dost. A to možná i ve vlastních řadách: momentálně například s jednou z mnoha slev, které Samsung průběžně nabízí, pořídíte za 14 000 korun starší, ale pořád výkonnější Galaxy S20 FE. A třeba výprodejový Galaxy S10+, tedy o dvě generace starší vlajkovou loď, vám Samsung prodá za 11 111 korun.

Činí se samozřejmě i soupeři. Motorola uvádí na trh zajímavě vybavený model G100 který má vyšší výkon, ale jen základní odolnost proti vodě, pouze IPS displej a horší sestavu foťáků (ale pravda, dvojitý selfie foťák). Podobný výkon jako A72 pak nabídne výrazně levněji třeba nové Realme 8 Pro, jeho displej je ale menší a byť foťák působí lákavěji, rozhodně není tak všestranný jako u Samsungu. Pokud ho ale seženete za zaváděcích 7 490 korun, vadit to nemusí.

Na 13 tisíc korun vyjde starší OnePlus 8 se Snapdragonem 865, IP68 a dalšími vymoženostmi, zamáčknout slzu můžete při koupi krásného LG Velvet za 11 000 korun. Zajímavé Xiaomi Mi10T stojí oficiálně 13 000 korun (ale dá se koupit s výraznější slevou).