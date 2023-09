Vyšlo to dobře i tentokrát. Test OnePlus Nord 3

Série Nord byla představena v roce 2020 a až na už poměrně starý model X šlo o zcela neprozkoumaný svět pro značku OnePlus. Měla totiž ve zvyku vyrábět po mnoho generací pouze špičkové smartphony, kdežto Nord měl zastupovat modely, které se sice stále drží designového stylu a prémiových funkcí výrobce, ovšem s pár kompromisy, které by tak daly možnost si značku vyzkoušet i těm šetřivějším.

Modelová série Nord se bohužel docela rychle utrhla ze řetězu a vedle hlavních modelů se objevila celá řada ještě levnějších smartphonů, které dělaly možná až moc drsné kompromisy. OnePlus se ovšem u hlavních smartphonů v sérii Nord drží své původní myšlenky a Nord 3 je jasným důkazem, že zkrátka můžete mít prémiový smartphone (s pár kompromisy) za docela hezké peníze.

Bude se mí líbit?

Řada Nord chtěla mít vždy minimalistický design a ani třetí generace není žádnou výjimkou. Nord 3 má ploché boky, záda i displej, a místo velkého modulu pro fotoaparáty jsou na zádech jen dva výstupky pro nezbytnou optiku. Vedle toho zde najdete také dvojici LED blesků… a nebo to tak alespoň vypadá. Svítí totiž pouze vrchní, spodní nikoliv a jeho funkce je tak buď pouze estetická, nebo je v něm zabudovaný jiný senzor.

OnePlus hezky vyřešil povrch zad, které pokrývá tvrzené sklo Gorilla Glass 5 s matnou úpravou. Na ní nejsou moc vidět otisky prstů. Boky jsou sice plastové, ovšem i tak je pocit ze zpracování telefonu velice dobrý. V redakci jsme měli konzervativní šedou barvu, telefon je dále k dispozici také v světle zelené.

Na těle telefonu si můžete povšimnout hned několika zajímavých prvků navíc. V horním okraji se schovává infraport, který můžete použít jako náhradu za dálkový ovladač. Na pravém boku se tlačítko pro aktivaci displeje může zdát, že by mělo sloužit i jako čtečka otisků prstů, není to ovšem tak, tu totiž najdete pod displejem. A vůbec nejzajímavější tlačítko je na té samé straně výš, je to posuvník pro přepínání tichého režimu či vibrací. To se vždycky hodí.

Telefon je jinak konečně oproti svým předchozím generacím alespoň částečně utěsněný proti vodě a prachu. S certifikací IP54 mu tedy nebude vadit prach ani pocákání vodou, ovšem dávejte si pozor, že ponoření do vody jej už poškodit může.