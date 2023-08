Bude tolik paměti někdo potřebovat? Novinka má lidovou cenu

V posledních týdnech to vypadalo, že prvním smartphonem s rekordně velkou pamětí na trhu bude OnePlus Ace 2 Pro. Uniklo o něm docela dost informací a některé vypustil přímo výrobce. Nakonec si však prvenství připíše model Redmi K60 Ultra (Extreme Edition). Xiaomi ho představilo společně s novým rozkládacím modelem Mix Fold 3.

V Číně je Redmi samostatnou značkou pod křídly Xiaomi, v Evropě jen modelovou řadou pro cenově dostupnější modely. Ale aby to nebylo tak jednoduché, tak výrobce si s pozicí jednotlivých modelů hraje a očekává se, že nižší verze řady K60, které se v Číně prodávají již od května, Xiaomi uvede na evropský trh v září pod hlavní značkou Xiaomi řady T. Ale novinky se to zřejmě týkat nebude.

Čínské značky letos vsází u modelů střední třídy na bohatou paměťovou výbavu. Na jaře šly do prodeje telefony s maximální konfigurací 16 GB operační a 1 TB uživatelské paměti. Nebyly to drahé telefony a příplatek za tuto nejvyšší konfiguraci nebyl přehnaně vysoký. V podstatě to platí i pro aktuálního rekordmana.

Kombinace 24 GB operační paměti, což je rekord, a 1 TB uživatelského místa dostane zákazník samozřejmě jen za příplatek. Základní konfigurace telefonu je 12 + 256 GB paměti, následují tři varianty s 16GB operační pamětí a rekordní varianta. Ta v přepočtu v Číně stojí necelých 11 000 korun. Základní pak necelých 8 000 korun. S ohledem, jak velký rozdíl mezi verzemi je, není příplatek nijak závratný. Musíme připomenout, že evropské ceny bývají výrazně vyšší, ale zrovna Xiaomi je značkou, u které to bývá nejpříznivější. I tak připočítejme zhruba 50 procent. I když v případě tohoto modelu je to spíš jen teoretická záležitost.

Cena napovídá, že před sebou nemáme top model, ale telefon střední až vyšší střední třídy. Výbava rozhodně není špatná, ale třeba fotoaparát, který výrobce vyzdvihuje na většině obrázků telefonu, není ničím výjimečný. Tedy celá sestava, hlavní snímač špatný není. Používá čip Sony IMX800 s rozlišením 50 Mpix a s optickou stabilizací. Dalším je osmimegapixelový širokoúhlý snímač a třetím je dvoumegapixelový makro snímač.

Zajímavější je procesor. Xiaomi použilo zcela nový čip Mediatek Dimensity 9200+, což je procesor nejvyšší třídy, vyráběný 4nm technologií. Xiaomi k němu pak přidalo samostatný grafický čip X7. Zajímavý je i displej, podle výrobce jde o druhou generaci 1,5K panelu s maximální obnovovací frekvencí 144 Hz a úhlopříčkou 6,67 palce. Zajímavostí je, že nižší modely řady K60 mají 2K panely.

Telefon má 5 000mAh baterii a maximální nabíjecí výkon je 120 W. Samozřejmostí je podpora 5G, Bluetooth je pak podporováno ve verzi 5.4, což je zatím dost výjimečné. Telefon má stereofonní reproduktory, ale chybí podpora eSIM, které by se v Číně měly v budoucnu stát standardem. Telefon je odolný, splňuje normu IP68. V prodeji budou tři barevné varianty: bílá, černá a zelená.