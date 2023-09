Koupíte si vykopávku? Obchodníci nabízejí i čtyři roky staré modely

Ohebné telefony jsou čím dál levnější. Nová Motorola Razr 40 nasadila dosud nejnižší startovací cenu a byť to pořád...

Odlišnější top smartphony už asi být nemůžou. Oba mají „nudloidní“ displej

Uzounký smartphone s „nudloidním“ displejem, co padne opravdu dobře do ruky? To je však asi jejich jediný společný...