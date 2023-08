Čínské zbrojení na podzim. Většina novinek by měla doputovat i do Evropy

Globální mobilní trh není v dobré kondici. Každá značka s tím bojuje jinak, někdo tlačí na ceny, jiné firmy zase vymýšlejí nové a nové modely, případně urychlují životní cyklus. Platí to především pro čínské značky, které zahušťují své portfolio, jak jen to jde. Naopak Apple a Samsung se drží zavedených pořádků a ročního životního cyklu svých modelů. Samsung pak s novinkami v levnějších řadách spíš šetří.

Podle několika zdrojů z Číny proběhne do konce srpna premiéry novinek Oppa, OnePlusu nebo Realme. Čerstvě své novinky představilo Xiaomi. Konkrétně to je Redmi K60 Ultra (Extreme Edition). Tedy výbavou nadupaný model K60, který se prodává v Číně od jara. Tyto modely Xiaomi v Evropě přímo neprodává, také zde nepoužívá Redmi jako samostatnou značku, ale jen jako modelovou řadu. Ale právě základní K60 nebo verze Pro by se v září mohly v Evropě představit jako řada Xiaomi 13T. Alespoň u předchozích generací to platilo.

Xiaomi ukázalo i novou skládačku Mix Fold 3. I tento model by se mohl dostat do Evropy, protože čínské značky pociťují zvýšený zájem o skládací telefony. Sice to víc platí o cenově dostupnějších véčkách, ale v kategorii skládacích telefonů si i dražší, které se otvírají jako knížky, drží podíl přibližně třicet procent. O obou novinkách Xiaomi vás budeme podrobně informovat.

Zatím nejvíc uniklých (a to částečně i záměrně od výrobce) informací je o modelu OnePlus Ace 2 Pro, který by se mohl stát jedním z nejlépe vybavených telefonů na trhu. Teď už víme, že jako druhý, po výše uvedeném Redmi K60 Ultra, by měl mít operační paměť s rekordní velikostí 24 GB. Řada Ace se však prodává jen v Číně a je otázkou, jestli OnePlus připraví pro zahraniční trhy alternativu tohoto modelu, i když dostane jiné označení.

Nové skládačky by mělo v srpnu představit i Oppo. Konkrétně třetí generaci modelu Find N a druhou generaci modelu Find N Flip. Modely Find N a N2 se v Evropě neprodávaly, véčko Find N2 Flip je v Evropě v prodeji od února, v Česku od července. A je to první skládačka od Oppa, která se dostala na evropské trhy. U třetí generace je to nanejvýš pravděpodobné. Oppo navíc s novými skládačkami docela pospíchá, premiéra předchozí řady proběhla loni v prosinci.

V srpnu by se měl ukázat i vrcholný model od Realme. Podle čínských zdrojů by se měl jmenovat GT 5, což by znamenalo, že výrobce vynechá trojku a vcelku logicky i čtyřku – takové označení čínské telefony nedostávají. Navíc se v Číně už nějakou dobu prodávají odlehčené modely Neo GT a ty letošní také nesou číselné označení 5. Ale v jejich případě existovaly i Neo 3 GT, které se loni prodávaly i na českém trhu.

Předchozí modely řady GT se v Česku prodávaly, ale Realme je ve fázi restartu. Sice už nějaké novinky na evropské trhy letos přineslo, ale s výrazným zpožděním od čínské premiéry a celkově je portfolio oproti minulosti stále dost prořídlé. Celkově pak platí, že od čínské premiéry do té evropské obvykle uběhne minimálně měsíc, takže s informacemi o dostupnosti nových modelů v Evropě si budeme muset počkat minimálně do září.