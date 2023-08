Bude to smartphonová bestie s největší pamětí v historii

Ve světě to zatím moc znát není, ale v Číně mají zákazníci paměťové žně. I relativně levné telefony střední třídy mají na tamním trhu extrémní paměťové sestavy s 16 GB operační a 1 TB uživatelské paměti. Samozřejmě, nejsou to základní specifikace, ale ceny jsou stále velmi příznivé. Ve zbytku světa včetně Evropy je situace trochu jiná. Tyto přístroje čínských výrobců se buď do světa nevyvážejí nebo se prodávají jen v nižších paměťových specifikacích.

Ale i u přístrojů, které se prodávají v Evropě, pomalu roste velikost pamětí. Patrné je to především u vnitřní paměti – plno letošních novinek už začíná na 256 GB uživatelského místa. Na druhou stranu, v Číně dnes docela běžnou kombinaci 16 GB operační a 1 TB uživatelské paměti žádný telefon na českém trhu nenabízí. Některé mají 16 GB operační a jiné zase 1 TB uživatelského místa.

Uvedená paměťová sestava je zatím maximem, co lze v telefonech najít. Což by se však poměrně brzy mělo změnit, protože OnePlus chystá nový model Ace 2 Pro. A z uniklých výsledků testu Antutu vyplývá, že to bude extrémně vybavený telefon s ohromujícím výkonem. V uvedeném testu se OnePlus Ace 2 Pro dostal na hodnotu 1,733 milionu bodů, což je impozantní skóre.

K takovému výkonu mu pomohl procesor Snapdragon 8 gen 2, ultimativní vnitřní chlazení a také nadbytek paměti. Té operační typu LPDDR5X je dokonce 24 GB, tolika doposud žádný smartphone nedisponoval. Vlastně je to dost i na notebooky. Uživatelského místa pak bude 1 TB, tedy současné maximum. Dodejme, že výrobce zatím telefon nepředstavil, ale už jeho existenci prozradil a uvedl některé výše zmíněné detaily výbavy.

Design zatím naznačují jen dva uniklé snímky. Je to takový mix jiných produktů OnePlusu. Termín premiéry známý není, ale měla by proběhnout zanedlouho. Otázkou je, zda se s tímto produktem setkáme v Evropě. Řada Ace je ryze čínskou záležitostí, ale některé modely z ní mají klony, které se do Evropy dostaly pod jiným označením. Jak to však bude s novinkou, zatím není známo. Telefon asi nebude úplně levný ani v Číně a s obvyklým exportním příplatkem ve vyšších desítkách procent by mohl být pro zbytek světa už příliš drahý.