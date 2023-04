Neuvěřitelně nízké ceny za tak obří paměť. Začíná cenová válka?

Xiaomi Redmi Note 12 Turbo

Možná je to předzvěst cenové války, nebo tak razantně klesly ceny pamětí. Novinky Xiaomi Redmi Note 12 Turbo a Realme GT Neo 5 SE byly představené téměř souběžně, výbavou to jsou velmi podobné přístroje a cena je v podstatě stejná. Začíná shodně na částce 2 tisíce jüanů, což je v přepočtu zhruba 6 200 korun. To je s ohledem na výbavu výborná cena, ale nás budou tentokrát zajímat nejvyšší specifikace se shodnou cenou 2 599 jüanů.

To je v přepočtu zhruba 8 100 korun za telefon s 1TB úložištěm a 16 GB uživatelské paměti. Ano, teoretická evropská cena by byla jistě vyšší, ale i kdyby to bylo plus 70 procent, tak se dostaneme na částku pod 14 tisíc korun. A teď srovnání. Aktuálně není na českém trhu jediný přístroj s 16 GB operační paměti a zároveň 1TB úložištěm.

Aktuálně jsou totiž na trhu jen dva modely s 1TB prostorem na data, a to iPhony 14 Pro a Pro Max, které však mají 6 GB operační paměti (nelze přímo porovnávat s androidími přístroji). Cena je 45 500 až 49 990 Kč. Telefonů s 16GB operační pamětí je na trhu pět. Nejlevnější je OnePlus 10T za 18 tisíc korun. Telefon k tomu přidává ovšem jen 256 GB uživatelského místa. Porovnání tak ukazuje, jak fantastická je nabídka Xiaomi a Realme.