Apple iPhone 14 Pro Max v testu: přináší menší pokrok, než se zdá

Nenechme se mýlit, Apple iPhone 14 Pro Max, který právě testujeme, je opravdu špičkový smartphone. A ano, ani ostatní výrobci v poslední době nepředvádějí možná kdovíjaké tempo inovací, třeba i takový Samsung Galaxy Z Fold 4 se oproti modelu Z Fold 3 moc nezměnil.

Jenže zatímco u Samsungu s ohebným displejem jsme v praxi dospěli k názoru, že ona drobná a často nenápadná vylepšení mají při používání pozitivnější vliv, než jsme čekali, inovace u nového iPhonu 14 Pro Max v nás vyvolávají přesně opačný dojem: často jsou tu jen „na efekt“ a vlastně v praxi zásadně nic nemění.

S dramatickým zdražením, které s letošními iPhony přišlo, tak novinka může ztratit svou atraktivitu i pro některé z nejvěrnějších fanoušků. Troufáme si tvrdit, že letos těch, kteří prostě na svůj loňský iPhone nainstalují iOS 16 a budou dál spokojeni i bez upgradu na nový hardware, bude výrazně víc, než v předchozích letech. Nový průřez v displeji a s ním související animace totiž jako zásadní inovace nestačí, většina dalších novinek je spjata se samotným systémem a ne s tím, že by telefon dostal něco nového.

Kdo si iPhone 14 Pro Max pořídí, bude nejspíš spokojeni: zásadní chyby na telefonu najdeme jen těžko, obzvlášť, když se na něj budeme dívat optikou dlouhodobých uživatelů zařízení od Applu. Ale ospravedlnit cenu 36 990 korun nebude snadné. Ne nadarmo jsou u velkých prodejců po startu prodeje vyprodané nejen nové iPhony 14, ale také právě loňské modely 13 Pro a Pro Max. Zatímco „základní“ třináctky totiž zůstávají v prodeji, modely Pro Apple pouze doprodává. Kdo koupí loňský typ, výrazně ušetří a s iOS 16 získá v podstatě téměř vše, co u novinek.

Jaké inovace iPhone 14 Pro Max přináší?

Některé novinky, které nové iPhony přináší, vypadají opravdu zajímavě a často i lákavě. Jenže si je Apple nechal pouze pro USA a Kanadu. V Evropě i dalších částech světa se například nedočkáme nové satelitní komunikace, což je jistě nouzový prvek, který by se zejména dobrodružně zaměřeným uživatelům mohl hodit. Méně budeme lamentovat nad tím, že v USA dostanou uživatelé iPhone bez slotu na SIM, jelikož funguje pouze na eSIM, zatímco u nás slot zůstává.

Apple iPhone 14 Pro Max

Jsou naštěstí i novinky, které význam mají. Ale třeba u nové funkce detekce nehod budou všichni uživatelé spíš doufat, že ji nevyužijí. Je to funkce, pomocí které iPhone pozná autonehodu nebo třeba pád z kola či motocyklu a automaticky zavolá na tísňovou linku. To je něco, co může zachránit život a Apple tuto funkci přináší do mobilního telefonu v Evropě jako první z výrobců, za což si zaslouží pochvalu. A je to funkce, která je skutečně specifická pro iPhony 14, starší modely ji nedostanou ani s aktualizací systému.

Další příjemnou a tentokrát v každodenní praxi použitelnou novinkou je always-on displej. To je funkce, kterou androidí telefony disponují už hodně dlouho a Apple jí přináší až teď s tím, že starší modely ji opět nedostanou. Vylepšení je to příjemné, na druhou stranu jsou uživatelé iPhonů zvyklí bez always-on displeje žít a navíc u iPhonu vždy naprosto spolehlivě funguje probuzení displeje poklepáním nebo zvednutím telefonu (což se o androidích top modelech s takovou jistotou říct nedá), takže nutnost využívat always-on není tak silná. Vylepšení, jako že se iPhone konečně naučil zobrazovat stav baterie v procentech v ikoně baterie, pak dostanou s upgradem softwaru i starší modely.

Další novinky pak lze shrnout do tří kategorií: ta první se týká displeje a jeho nového průřezu, ale i dalších změn okolo něj, dále je tu nový procesor Apple Bionic A16 a významným upgradem prošel také fotoaparát. Jenže i když jde na papíře o lákavé novinky, které by jistě měly pro mnohé uživatele upgrade na letošní kousek ospravedlnit, v praxi toho tolik nepřináší.

Jaký je displej s průřezem místo výřezu?

Dlouho, opravdu dlouho se Apple držel svého výrazného výřezu v horní části displeje a i u letošních modelů tomu tak z poloviny je. Ale typy Pro přeci jen přináší změnu, namísto velkého výřezu dostaly jen průřezy pro senzory a fotoaparáty. V praxi je to změna spíš kosmetická, jelikož Apple celek maskuje tak, že „zhasne“ i pixely mezi těmito průřezy, takže je tu jednolitá plocha, která je jen o něco menší, než předchozí výřez.

Plusy a mínusy Proč koupit? skvělý výkon a plynulý systém

výtečné zpracování

skvělá výdrž baterie

výtečný fotoaparát Proč nekoupit? extrémně vysoká cena

v praxi jen málo upgradů oproti loňsku

průřez může působit v některých aplikacích zvláštně Kdy? V prodeji Za kolik? od 36 990 Kč (14 Pro Max) a od 33 490 Kč (14 Pro)

Ano, vypadá to v praxi lépe, ale není to takový pokrok, jaký možná mnozí čekali. Navíc, jak jsme zjistili, zdaleka ne všechny aplikace umí s novým uspořádáním tohoto řešení pracovat korektně, takže se může stát, že výsledek je vlastně rušivější, než dosavadní výřez. „Potížistů“ je málo, v našem případě šlo zejména o benchmarkové aplikace, u kterých to může být uživateli jedno, ale je možné, že zlobit mohou třeba některé aplikace pro práce s fotkami, videem, nebo některé hry a to zejména v režimu na šířku, kdy se občas zdá, že aplikace neví, jak má s výřezem zacházet. Autoři to jistě rychle napraví, ale z počátku se občas může dostavit údiv.

S průřezem se pojí také jedna z významných softwarových inovací, kterou Apple nazývá Dynamic Island. Jde o to, že právě z části s výřezem v různých situacích a aplikacích „vyrůstají“ různá upozornění, nebo třeba i ovládací prvky. Graficky je to opravdu efektní a v některých případech i užitečné, na druhou stranu proměnlivá povaha „ostrova“ sebou přináší i určitou nejistotu: uživatel zatím moc neví, co od něj může v té či oné aplikaci čekat.

Většinou Dynamic Island přináší jen trochu lepší přehled o aktuálním dění a malinko zvětšuje prostor pro notifikace (byť většinou týkající se aktuální akce), kterým Apple nadále v horní liště hodně plýtvá. Na always-on displeji tak ostrov ukazuje ikonu zámku, když je displej zamčený, po odemčení se ikonka odemkne a když telefon hledá obličej, na protilehlé straně se zobrazuje malá barevná animace. Při přehrávání hudby, podcastů nebo videa na pozadí ostrov naznačuje, že přehrávání je spuštěno a ukáže i malinký náhled nebo třeba obal alba. Dynamický ostrov ukáže, že uživatel přepnul vyzváněcí profil, funguje při oznámení příchozího hovoru i v průběhu hovoru.

Apple iPhone 14 Pro Max

Apple slibuje, že Dynamic Island je interaktivní ostrov, ale to funguje jen někdy. Při přehrávání hudby, podcastů nebo videa na pozadí,lze třeba na ostrově podržet prst a pak z něj v horní části obrazovky „vyskočí“ větší prvek s tlačítky pro ovládání přehrávání. Ostrov v případě přehrávání také slouží k rychlému přepnutí do dané aplikace, stačí na něj klepnout a skočíte rovnou do dané aplikace, ať už jste kdekoli. Trochu to tedy usnadňuje multi-tasking. Jsou to příjemné drobnosti, na druhou stranu nejspíš pochopíte zklamání nad tím, že právě tohle je na první pohled asi největší inovace nového iPhonu 14 Pro a Pro Max.

Ještě se pozastavme u displeje. Úhlopříčka 6,7 palce zůstala zachována, displej však přeci jen dostal novou techniku, takže se malinko asi i kvůli průřezu měnilo rozlišení. Displej také slibuje větší jas, než u loňského modelu – to se může hodit při extrémně slunečném dni, my jsme jinak v praxi zásadní rozdíl v kvalitě displejů nezaznamenali. A ještě jedné změny jsme si téměř nevšimli: nový iPhone 14 Pro Max má oproti předchůdci tenčí rámečky. Ale je to skutečně téměř neznatelný rozdíl a oproti androidí konkurenci jsou rámečky pořád „obrovské“.

Menší rámečky se nepatrně projevují v rozměrech telefonu: míry iPhonu 14 Pro Max jsou 160,7 x 77,6 x 7,9 mm, zatímco iPhone 13 Pro Max má rozměry 160,8 x 78,1 x 7,7 mm. V ruce změnu nijak nepocítíte, oba velké a nadupané iPhony pak mají hmotnost 240 gramů.

Přináší něco vylepšený hardware?

Tady si necháme konečné soudy na dobu, kdy s telefonem nasbíráme dlouhodobější zkušenosti, ale opět je změn málo. Nový procesor Bionic A16 totiž překvapivě nepřináší takový nárůst výkonu, jak by se možná čekalo. V benchmarku AnTuTu ještě vypadá nárůst zajímavě, ze zhruba 810 000 bodů u iPhonu 13 Pro Max je tu asi 960 000 bodů.

Apple iPhone 14 Pro Max

Jenže v dalších komplexnějších testech jsou rozdíly podstatně menší. Třeba ve 3D Mark Wild Life Extreme zaznamenal nový špičkový model 3 310 bodů, 13 Pro Max ale pořád skvělé 3 162 body. V řeči snímků za sekundu je to 19,8 vs. 18,9 snímku. V Geekbench ML, který ukazuje schopnosti podpory strojového učení a „AI“ vede nový iPhone se skóre 1 017 oproti 942 bodům. A ani klasický Geekbench 5, který ukazuje hrubou sílu výpočetních jader, neukazuje kdovíjaké rozdíly: skóre na jedno jádro je 1 737 bodů pro starší a 1 887 pro novější model, u vícejádrového testu je to 4 774 vs 5 470 bodů. V závislosti na testu je tak nárůst výkonu někde od 5 do 15 procent.

Na druhou stranu možná Applu u nového procesoru ani tak o honbu za výkonem nešlo. Čipset, který je teď vyráběn 4nm místo 5nm procesu, ale očividně optimalizoval z hlediska teplotního managementu. Při stejných úkolech se totiž iPhone 14 Pro Max očividně zahřívá méně než 13 Pro Max. A ne že by ten nějak extra topil, oproti některým androidím přístrojům zůstává přiměřeně chladný, ale 14 Pro Max je prostě ve stejné situaci ještě o něco chladnější.

To by mohlo v důsledku přinést nějaká ta zlepšení v oblasti výdrže baterie a dlouhodobé stability výkonu – ale opět, ani jedno není něco, s čím by Apple měl problém. Velký iPhone 13 Pro Max byl rekordmanem ve výdrži a „čtrnáctka“ jen převezme jeho žezlo, nejspíš s drobným náskokem. A nebo také ne, protože ta trocha energie, která v prakticky stejné baterii zůstane navíc, může „padnout“ na provoz onoho always-on displeje a případné využití vyššího jasu.

To ověříme až časem. Teď je jisté, že v oblasti výdrže a výkonu nový iPhone 14 Pro Max nepřináší oproti předchůdci žádné dramatické zlepšení, kvůli kterému by uživatele měl přesvědčit, že se vyplatí do novinky investovat.

A co foťák, je lepší?

Na papíře opět ano, navíc je tu procesor, co má trochu víc síly a pomáhá lépe snímky zpracovávat. Opět si konečný verdikt necháme na podrobnější porovnání s předchůdcem, ale i když tu zlepšení je, posun se nezdá být opět nijak dramatický. Jde především o to, že iPhone už sám ze své podstaty patří k fotomobilům, u kterých se uživatel nemá při focení starat o nic jiného než o kompozici záběru (a tedy třeba volbu zoomu). Vše ostatní už si telefon tak nějak vyřeší sám a snaží se dosáhnout maximálně povedených výsledků. Tato filosofie platí v podstatě pro všechny generace iPhonů.

A novinka na tom nic nemění, i když dostala nový 48megapixelový hlavní foťák s větším čipem. Ale: zhoršila se světelnost foťáku, z f/1.5 je tu f/1.8. Telefon využívá metodu spojování pixelů, takže nadále vytváří 12megapixelové snímky, jen v režimu Pro Raw lze pořízovat i fotky s plným 48megapixelovým rozlišením.

Vyšší rozlišení hlavního čipu Apple motivovalo, aby do fotoaplikace kromě dosavadních kroků zoomu 0,5, 1 a 3 přidal i dvojku: to je klasický výřez, ale dvojnásobný zoom ze 48 megapixelového čipu znamená, že si telefon vezme fyzicky skutečně pixely ve středu obrazu a z nich snímek zpracuje: je to tedy mnohem lepší než softwarové dopočítávání pixelů do dvanácti při výřezu u předchůdce. Ten samozřejmě umí dvojnásobný zoom také, jen na to nemá ikonu v aplikaci a je třeba zoomovat prsty na displeji, jako to ostatně stejně spousta uživatelů dělá.

U hlavního foťáku pak někdy skutečně pozorujeme pozitivní posun v kvalitě snímků, jak v oblasti detailů, tak třeba zvládání různých kontrastů. Snímky působí ostřejším dojmem a v plné velikosti jsou detaily jasnější a prokreslenější. Ale horší světelnost občas komplikuje práci s foťákem v horších světelných podmínkách a má podle nás i negativní vliv na kvalitu snímků. V horším osvětlení, kdy telefon sahá po nočním režimu focení, se situace ohledně ostrosti a detailů obrací a snímky z hlavního snímače staršího modelu na nás působí o trochu lépe.

Někdy iPhone 14 vykazuje nadměrné množství šumu. Není to zásadní rozdíl, ale spojování pixelů očividně světelnost optiky vykompenzovat nedokáže. Ukazuje to, že prostý nárůst megapixelů lepší snímky automaticky neznamená.

Malé změny v kvalitě pozorujeme i u ostatních objektivů. Širokoúhlý foťák zůstal u rozlišení 12 megapixelů, ale je tu nový větší čip, jenže opět s optikou s horší světelností (f/2.2 oproti f/1.8). V dobrém světle je vše v pořádku, ale troufáme si tvrdit, že v tom horším přeci jen vede starší model, který většinou sáhne po líbivějším barevném podání. To u iPhonu 14 je věrnější skutečnosti. U trojnásobného zoomu pak fyzicky k žádnému zásadnímu vylepšení nedošlo, čip i optika jsou stejné, snímky jsou si hodně podobné jen s tím, že se potvrzuje celkový posun v barevném podání. Starší iPhone volí teplejší tóny, nový studenější. Celkově jsou podle nás fotoaparáty v praxi sotva rozpoznatelným upgradem, ale ještě budeme schopnosti focení dále zkoumat.

A v ostatním je stejný jako předchůdce?

V podstatě ano. Po nainstalování iOS16 totiž dostane i starší iPhone 13 Pro Max (a jeho sourozenci) třeba novou funkci možnosti úpravy nebo odvolání zprávy v aplikaci Zprávy. Musí tedy jít o zprávu poslanou jako iMessage, tedy mezi uživateli iPhonů, ale pak lze do dvou minut od odeslání zprávu z konverzace stáhnout (smazat) a do 15 minut od odeslání až pětkrát editovat (upravit). Totéž platí i pro další vylepšení systému, Apple prostě nedal novinkám v iOS16 žádný významný náskok.

Mám si ho pořídit?

I když na papíře vypadá iPhone 14 Pro Max oproti loňským modelům jako skutečně významný upgrade (průřez displeje místo výřezu, nový čipset vyráběný novým procesem, výrazné změny v hardwaru foťáku), v praxi je to vlastně pořád ten „starý dobrý iPhone“.

To je samozřejmě pro fanoušky telefonů s nakousnutým jablkem v logu důležité, telefon jim bude důvěrně známý a sžijí se s ním téměř okamžitě. Jenže je důležité při tom pochopit, že změny vypadají na papíře větší, než jaké jsou pak v praxi. A upřímně, i když jsme mohli mít pochyby o smysluplnosti upgradu na novou generaci i v minulosti, tentokrát jsou velké.

Apple iPhone 14 Pro Max

Domníváme se, že majitelé stávajících iPhonů 13 Pro a Pro Max (ale i „obyčejných“ typů 13) totiž mnoho důvodů k upgradu nemají. V minulosti to tak možná bylo také, ale vzhledem k tomu, že si telefony Applu držely cenu, dával upgrade s nějakým příplatkem po odprodeji staršího přístroje smysl. Jenže tentokrát je to jinak: novinka hodně podražila, cena začíná na 36 990 korunách. Předchůdce stál v době uvedení 31 990 korun a i když se před představením novinek prodával i o něco levněji, teď se u většiny prodejců vrátil na tuto oficiální cenu. A není se čemu divit: modely Pro totiž Apple oficiálně vyřazuje z nabídky, nadále bude nabízet jen obyčejnější modely iPhone 13 a 13 mini. Zároveň však 13 Pro a Pro Max budou vlastně zdatným konkurentem nových čtrnáctek.

Navíc jde o ceny základních paměťových variant, tedy telefonů se 128 GB paměti bez možnosti rozšíření. Porce paměti je to malá, takže se vyplatí připlatit. Tady se jeví jako ideální volba model 13 Pro Max s 256 GB paměti, který vyjde na 34 tisíc. U „čtrnáctky“ je potřeba za tuto porci zaplatit 40 490 korun, 512 GB vyjde na 46 990 korun a 1 TB na 53 490 korun. Starší model vychází v nejvyšších paměťových variantách na zhruba 41 a 47 tisíc.

Kdo tedy zvládne v doprodeji koupit špičkový iPhone předchozí generace, zcela jasně ušetří a přitom v praxi zas tak o moc nepřijde. Až se z iPhonu 13 Pro Max stane definitivně nedostupné zboží, pak zákazníkům nic jiného než našetřit na dražší iPhone 14 Pro Max nezbude. Totéž pak platí pro všechny, kdo mají ještě starší iPhony: stále se podle nás vyplatí upgradovat na „třináctky“ než na výrazně dražší čtrnáctky. Ale opět zdůrazníme: iPhone 14 Pro Max je skvělý smartphone, jen je prostě hodně drahý. Jeho koupí rozhodně neprohloupíte, jen to není finančně to nejrozumnější, co můžete udělat.