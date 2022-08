Turbo nabíjení je jeho hlavní přednost. Test Realme GT Neo 3 150 W

Realme ve vyšší střední třídě pořádně tlačí na pilu. Poté, co se značka s modelem GT 2 Pro pokusila nakouknout i do prémiové třídy, se tedy zase vrací do bitvy v kategorii, kde už se pohybuje trochu sebejistěji. Model Realme GT Neo 3 150 W je jasnou ukázkou toho, že výrobce primárně chce přinášet nevídané prvky výbavy do levnějších kategorií.

Samozřejmě se to však neobejde bez kompromisů. Realme totiž tradičně umí i takticky šetřit tam, kde má pocit, že toho zákazník nebude tolik vyžadovat. Jak se dnes přesvědčíme, model GT 3 Neo 150 W je tomu celkem jasným důkazem.

Bude se mi telefon líbit?

Výrobce opět pojal design této novinky jako přihlášku do závodní soutěže sportovních aut. Matná modrá záda telefonu (s fialovými odlesky při různých úhlech pohledu) vyzdobil dvěma bílými pruhy a přidal vlastní logo a slogan. Vzhledem k tomu, že celkem jasně jde o telefon zaměřený na mladé uživatele a hráče, tak jeho extravagantní vzhled nejspíš cílové skupině moc vadit nebude.

Záda telefonu jsou zaoblená a zmíněný matný povrch přispívá k tomu, že na nich nebudou tolik zůstávat otisky prstů. Nad povrch zad lehce vystupuje modul s fotoaparáty, ze kterého pak ještě dále vyčnívá optika hlavního senzoru.

Tento model se rozhodně nedá nazvat jako kompaktní, byť má rozměry (163,3 x 75,6 x 8,2 mm), které na poměry současných smartphonů nejsou vůbec neobvyklé. Hmotnost telefonu (188 gramů) je pak v podstatě průměrná. Boční tlačítko naštěstí není posazeno moc vysoko, stejně tak i na druhé straně ovládací prvky pro hlasitost reproduktorů.

Co displej?

Displej telefonu má úhlopříčku 6,7 palce, což je tak akorát především na sledování filmů či seriálů a hraní her. Rozlišení tohoto panelu je 1 080 × 2 412, výsledná jemnost je 394 pixelů na palec. Technologie Super AMOLED pak dodává parádní zpracování barev. Prémiový dojem dále vyvolávají i příjemně tenké rámečky okolo displeje.

Moderní dražší smartphony se už prakticky neobejdou bez 120Hz obnovovací frekvence a tento model není výjimkou. V displeji je dokonce i integrovaná čtečka otisků prstů. V průstřelu ve středové části u horního okraje pak najdete 16Mpix čelní fotoaparát. Po stránce displeje toho každopádně nemáme modelu GT Neo 3 150 W moc vytknout.

Jaká je výbava?

Srdcem telefonu je čip od MediaTeku, ovšem ten nejlepší, který výrobce aktuálně má. Jde o model Dimensity 8100, který se výkonově vyrovná loňskému top modelu od Qualcommu, Snapdragonu 888. O výkon třeba při hraní her se tak opravdu bát nemusíte, i v náročných 3D titulech si užijete pěkně plynulý obraz. Modernímu čipu nechybí ani 5G modem.

Společně s tímto čipem v telefonu najdete 12 GB operační paměti (v zahraničí existuje i varianta s 8 GB operační paměti). Dokonce máte možnost přidat si ještě až 7 GB z úložiště pro data, dohromady se tak můžete dostat na ohromných 19 GB RAM.

Co na tomto modelu trochu zamrzí, to je absence rozšíření úložiště paměťovou kartou. Ne že by 256 GB vnitřní paměti bylo málo, ovšem zaplnit se dá, především objemnými filmy, hrami nebo častým focením a natáčením videí. I tak se ovšem dá říci, že se nebudete muset příliš omezovat.

Ve fyzické konektorové výbavě figuruje pouze USB-C, sluchátkový jack chybí. Bezdrátovou konektivitu pak vedle podpory 5G doplňuje Bluetooth 5.3 či NFC, díky kterému můžete třeba mobilem platit místo kreditní karty.

Už docela starým známým je uživatelské prostředí Realme UI, zde ve verzi 3.0. Jeho základním stavebním kamenem je Android 12. Prostředí je poměrně čisté, ovšem graficky se od základní podoby systému Android mírně odlišuje. Realme mezi své speciální funkce řadí třeba překrývání oken několika aplikací při práci s několika zároveň, nebo třeba možnost při odemykání telefonu čtečkou otisku rovnou i gestem zvolit, jaká aplikace se má hned spustit.

Systém není zdaleka tak čistý po aplikační stránce, ovšem mezi svými sourozenci na tom vlastně není tak špatně. Realme GT Neo 3 150 W v základu obsahuje vedle nástroje pro správu telefonu také nákupní portál od Amazonu, několik sociálních sítí (Facebook, TikTok, LinkedIn) či rezervační službu Booking.

Co to turbo nabíjení?

Telefon má integrovaný 4 500mAh akumulátor. Pokud se ptáte, jak dlouho na jedno nabití vydrží, tak musíme opáčit, že pokud jste blízko zásuvky a nezapomněli jste někde přibalenou nabíječku, může vám to být úplně jedno. 150W nabíjení je totiž extrémně rychlé, je to otázka opravdu jen několika minut. Pokud poblíž zásuvka není, výdrž telefonu je taková jednodenní klasika.

Realme GT Neo 3 150 W - obsah balení

Na vlastní oči jsme mohli sledovat, jak po připojení kabelu naskakují procenta baterie. Během tří minut máte nabito na 25 procent, pět minut stačí na 45 procent kapacity. Deset minut a máte 75 procent a hotovo je pak za asi 15 až 17 minut (záleží, jestli jste nabíjeli z nuly, nebo třeba při dvou procentech kapacity baterie).

Jak telefon fotí?

Zadní fotoaparát je každopádně asi slabinou telefonu. Hlavní fotoaparát sice působí slušně, jde o senzor Sony IMX766 s rozlišením 50Mpix a světelností f/1,8. Dokonce je i opticky stabilizovaný. Dál už je to ovšem horší. Druhý snímač je širokoúhlý se záběrem 119 stupňů a rozlišením 8 Mpix. Třetí je pomocná kamerka pro makro s rozlišením 2 Mpix. Pokud přihlédneme k ceně telefonu, není opravdu moc o co stát.

Pokud si vystačíte s hlavním foťákem, asi vás tento mobil pro běžné fotografické potřeby zvládne uspokojit, ovšem zázraky rozhodně neumí. Saturaci barev se snaží krotit na přijatelné úrovni a s pomocí nočního režimu i sem tam něco dovedete vyfotit i za zhoršených světelných podmínek. Jenže pak přepnete na širokoúhlý fotoaparát, který je většinou celkem přesaturovaný a hlavně ne moc ostrý a najednou si uvědomíte, že takovou kvalitu fotek by nabídl i mobil za polovinu ceny.

Makrokamerka je zde pak už jen do počtu. Maximální rozlišení pro natáčení videa je 4K při 60 snímcích za sekundu, což je dobrá hodnota. Nechybí ani zpomalené video, panorama, časosběr či profesionální režim, kde si manuálně můžete nastavit hned několik hodnot.

Mám si tento model pořídit?

Realme GT Neo 3 150 W můžete pořídit za 16 999 korun, což už je v podstatě velice blízko těm nejlevnějším (či zlevněným) modelům z prémiové třídy. Realme s nimi stíhá tempo především po stránce kvalitního displeje, slušného výkonu a navrch také extrémně rychlým nabíjením, ovšem zároveň se nejde zbavit dojmu, že jde o zařízení, které obstojí především ve srovnání s jinými modely vyšší střední třídy, oproti kterým je však velice drahé.

Upozorníme ještě, že na vybraných trzích se dá najít také model bez 150W nabíjení, který nabídne „pomalejší“ 80W technologii, zbytek jeho výbavy je pak stejný. V Česku jej však nenajdete.

Turbo nabíjení je parádní věc, ovšem pokud vám na něm tolik nesejde, pak tu máte zkrátka jen trochu extravagantně designovaný model s pěkným displejem a výkonem, ovšem za cenu, za kterou byste mohli mít daleko univerzálnější kousek. Podívejte se třeba na stejně drahý model Galaxy S21 FE od Samsungu, který má stejně parádní displej a srovnatelný procesor, ovšem zároveň výrazně kvalitnější fotoaparát, utěsnění proti vodě a prachu či schopnost bezdrátového nabíjení. Jen se zkrátka nedovede nabíjet tak rychle.

Zároveň za příplatek dvou tisíc už můžete mít aktuální top modely, jako jsou třeba Xiaomi 12 nebo Realme GT 2 Pro, které mají rovněž lepší fotoaparáty a vyšší výkon. Za podobné peníze navíc můžete jít třeba už i do některého z levnějších iPhonů. Alternativ je zkrátka spousta a v podstatě všechny se zdají být zajímavější.