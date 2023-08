Když oni, tak my také. Na trh míří další telefon s 24GB operační pamětí

Už v pondělí 14. srpna by Xiaomi mělo představit nový model, který zaujme především obří operační pamětí 24 GB. Novinka zapadne do již prodávané řady K60. Ta by se měla v září zhmotnit v evropskou verzi s jiným označením.