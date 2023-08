Měla by to být špička za dostupnou cenu. Xiaomi chystá na září novinky

Loni značka Xiaomi celkem přitlačila na pilu, když vedle již tradiční série T představila v létě ještě vylepšenou sérii top modelů 12S. Letos to každopádně vypadá na návrat do zajetých kolejí a opět soustředění se pouze na modely série T, byť se samozřejmě naše křišťálová koule může plést.

Každopádně první úniky mluví o možném datu 1. září jako o dni odhalení novinek minimálně pro čínský domácí trh. Globální a evropské premiéry pak zpravidla následují v závěsu řádu týdnů poté. I letos to každopádně vypadá na dvojici modelů: Xiaomi 13T a 13T Pro, přičemž pochopitelně se pozornost bude upínat k modelu Pro.

Ohledně něj máme již pár informací, které napovídají, že opět půjde o špičkový model. Předpokládáme zároveň, že se v duchu této série bude i tentokrát snažit Xiaomi tlačit cenu co nejníž to půjde. Telefon by například měl být vybavený špičkovým čipem, ovšem od MediaTeku, konkrétně Dimensity 9200+. To je procesor, který téměř dosahuje výkonu aktuální androidí špičky, Snapdragonu 8 Gen 2.

Těšit se rovněž můžeme i na nový design a také snad i optiku od slavného výrobce fotoaparátů a objektivů Leica, který sice již vybavoval fotoaparáty loňské řady S, ovšem do „téček“ se nedostala. Xiaomi bude zřejmě zvažovat potenciální výhody a nevýhody, především jak se taková věc podepíše na koncové ceně zařízení. Počet a parametry fotoaparátů si bohužel zatím nikdo netroufl odhadnout.

Další spekulace pak naznačují velice jemný displej s QHD+ rozlišením a rychlou 144Hz obnovovací frekvencí, 5 000mAh baterii se 120W nabíjením. Xiaomi by rovněž mohlo letos také zvýšit paměťové verze zařízení, a to až na 16 GB operační paměti a 1 TB prostoru pro data.