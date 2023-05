Čínské firmy se s tím nepářou. Výbavu nejdražších modelů mají za hubičku

Ceny pamětí v poslední době klesly a to jak těch operačních tak i vnitřních úložišť. V obou případech byly donedávna nejvyšší dostupné specifikace dostupné jen u vrcholných modelů několika výrobců. A to za dost prémiové ceny. Jenže čínské značky stejné specifikace nyní nabízí i u přístrojů střední třídy.

V případě paměti to je kombinace 16 GB operační paměti a 1 TB uživatelského úložiště. Takový přístroj na českém trhu není. Buď najdete nemnoho telefonů s 16 GB operační paměti a nebo tři modely s 1TB úložištěm. Konkrétně iPhony 14 Pro a 14 Pro Max a Samsung S23 Ultra. Verzi s 1TB pamětí si však prodává Samsung výhradně sám ve svém obchodě. Ceny se v případě těchto tří modelů pohybují nad hranicí 40 000 korun.

V Číně se naopak s modely s takovou paměťovou výbavou roztrhl pytel. Prim hrají Realme a Xiaomi. A vůbec nejde o drahé modely. Souběžně představená dvojice Xiaomi Redmi Note 12 Turbo a Realme GT Neo 5 SE patří do střední třídy a to spíš do její spodní části. Oba modely samozřejmě mohou mít různé varianty paměti, ale v nejvyšší specifikaci s 16 GB operační paměti a 1 TB uživatelského místa vyjdou na domácím čínském trhu v přepočtu na 8 100 korun. Což je samozřejmě skvělá cena, evropská by byla mnohem vyšší, ale to je u telefonů čínských značek standard.

Výše zmíněná dvojice nejsou nijak luxusní přístroje, čemuž odpovídá zbytek výbavy. Komu by to nestačilo, může se nyní u obou značek poohlédnout po vyšších modelech, které nabízí ve vrcholném provedení stejnou paměťovou sestavu.

U Realme je to model GT Neo 5 u Xiaomi pak ryze čínský model Redmi K60 (paradoxně vylepšená verze K60 Pro tak velkou uživatelskou paměť mít nemůže). Dodejme, že modely Redmi K se v Evropě prodávaly jako Xiaomi T, jestli tomu tak bude i letos, to se teprve ukáže. U Realme je zajímavé, že telefon výrobce v Číně představil už v únoru, ale nyní je stále v předprodeji. Redmi K60 je pak novinka, taktéž zatím dostupná v rámci předobjednávek.

Relme GT Neo 5 jsme vám již podrobněji představili, takže dodejme, že nejvyšší paměťovou specifikaci může zákazník získat v levnějším provedení se 150W nabíjením, ale i s 240W nabíjením za drobný příplatek. Tato nejvyšší specifikace vyjde v Číně v přepočtu na rovných 10 000 korun. Telefon pohání čip Snapdragon 8+ gen 1, má hlavní fotoaparát s optickou stabilizací (dále širokoúhlý objektiv a makro) a 1,5K AMOLED displej. Bonusem je průhledové okénko na zádech s výhledem na procesor, které je orámované mnohobarevnou diodou.

Redmi K60 používá stejný procesor jako Realme, 6,67palcový displej pak má dokonce s 2K rozlišením a špičkovým maximálním jasem 1 400 nitů. Sestava fotoaparátů je v principu stejná, jen ten hlavní má rozlišení 64 Mpix (Realme 50 Mpix). Dále je zde 8Mpix širokoúhlý snímač a 2Mpix makro. Tedy opět sestava pro střední třídu. Maximální nabíjecí výkon je jen 67 W, ale baterie má větší kapacitu 5 500 mAh. Redmi K60 je dražší než Realme, ve vrcholné paměťové specifikaci vyjde na čínském trhu v přepočtu na 11 300 korun.