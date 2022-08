Další mobil s 200Mpix foťákem bude od Xiaomi. Ukáže se zřejmě v říjnu

Samsung představil první snímač s rozlišením 200 Mpix loni v září. Jmenuje se Isocell HP1. Jeho implementace do komerčně nabízeného telefonu trvala skoro rok, prvním představeným je Motorola X30 Pro. V Evropě se telefon zřejmě bude jmenovat jinak, spekuluje se o označení Edge 30 Ultra. Evropská premiéra proběhne začátkem září.

Druhým v pořadí by mělo být Xiaomi 12T Pro, jehož premiéru očekáváme o něco později, tedy zřejmě až po Motorole. I Xiaomi by mělo použít snímač Isocell HP1. Přitom Samsung už před časem oznámil jiný 200Mpix čip s označením Isocell HP3. A právě ten zřejmě dostane první vlastní model. Měl by to být špičkový S23 Ultra, jehož premiéru však nelze očekávat dříve než v únoru či v březnu.

Je to zajímavá strategie od Samsungu, ale na druhou stranu logická. Vylepšený snímač si nechá pro vlastní špičkový model, první nabídne konkurenci a bude na tom vydělávat.

Xiaomi 12T bude další rozšíření už tak velmi široké řady 12, tedy letošní vrcholné řady Xiaomi. Podle dostupných informací to však nebude nově vyvinutý telefon, ale s největší pravděpodobností Xiaomi použije model Redmi K50 Ultra, což je přístroj výhradně určený pro čínský trh. V Evropě se modely pod značkou Redmi neprodávají.

Rozdíl má být v podstatě jen v hlavním snímači fotoaparátu. Redmi K50 Ultra má hlavní snímač s rozlišením 108 Mpix, 12T Pro dostane zmíněný 200Mpix snímač Isocell HP1. Dále by tak měl fotoaparát novinky obsahovat osmimegapixekový širokoúhlý snímač a dvoumegapixelové makro. Tedy nic prémiového, podobné sestavy mají modely střední třídy.

Další výbava posouvá telefon do vyšší střední. Má procesor Snapdragon 8+ gen 1, tedy aktuálně to nejsilnější. K tomu 8 nebo 12 GB operační paměti a 128 až 512 GB uživatelského místa. Displej má úhlopříčku 6,7 palce s poměrně neobvyklým rozlišením 2712 × 1220 pixelů. Maximální obnovovací frekvence je 144 Hz.

Telefon má baterii s kapacitou 5 000 mAh, nabíjecí výkon je velmi vysoký – 120 W. Další výbava je obvyklá pro telefony vyšší střední třídy. Čínská cena K50 Ultra startuje v přepočtu na částce 10 500 korun, s daní to je necelých 13 000 korun. Ale předpokládáme, že evropská cena bude vyšší. Pro porovnání, čínská cena Motoroly X30 Pro je o něco vyšší, začíná v přepočtu na 12 000 korunách. Ale Motorola má lepší výbavu, především lepší celkovou sestavu hlavního fotoaparátu.