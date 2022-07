Kdo bude první s extrémním 200Mpix fotoaparátem? Vypadá to na Motorolu

Aktuálně nejvyšší rozlišení mají 108Mpix snímače, které nabízí už docela dost přístrojů. Výrobcem snímačů s vysokým rozlišením je Samsung, který nabízí výrobcům již čtyři různé 108Mpix čipy. Respektive některé používá sám, jiné využívají desítky modelů jiných značek.

Navíc rozhodně neplatí, že je to luxusní záležitost, nejlevnější výprodejovou Motorolu G60 s takovým snímačem pořídíte už za 5 000 korun a další modely včetně nových koupíte do 7 000 korun. Stejně tak není pravda, že ty nejlepší fotomobily používají právě snímače s co největším rozlišením.

Rozhodně nejde říci, že čím víc megapixelů, tím lepší fotky. Na jednu stranu třeba Samsung Galaxy S22 Ultra sice má hlavní snímač s rozlišením 108 Mpix, ale velká část aktuálních smartphonů s výborným fotoaparátem používá spíš snímače s rozlišením 50 Mpix. A třeba takové Sony Xperia Pro-I s palcovým snímačem z fotoaparátu, což je vyložený extrém na trhu, má rozlišení tohoto snímače jen 12 Mpix.

Snímače s velkým rozlišením obvykle v základním režimu nefotí na nativní rozlišení, ač možné to je. Obvykle se slučují čtyři či více pixelů do jednoho, takže běžné rozlišení výsledných fotografií je výrazně menší. Což je praktické, fotky nezabírají tolik místa.

A to je i případ chystaných telefonů se snímačem s rozlišením 200 Mpix. Letos se chystají minimálně dva a další by měl mít premiéru na začátku příštího roku. Potvrzený je ovšem zatím jen jeden smartphone a to od Motoroly, která se s ním totiž už chlubí a zveřejnila dokonce první testovací snímek z fotoaparátu.

Originál si můžete stáhnout zde a má rozlišení 50 Mpix. I v tomto případě totiž fotoaparát nebude v základním nastavení produkovat fotky v nativním rozlišení. Fotoaparát zde sloučil čtyři pixely do jednoho, ještě úspornější režim by měl sloučit devět pixelů do jednoho. Ale i zde by měl být k dispozici režim s plným rozlišením.

Telefon, který jako první dostane foťák s 200Mpix snímačem, by se měl jmenovat Motorola X30 Pro, jeho kódové označení je Frontier. Termín premiéry neznáme, ale s ohledem na to, jak se s ním už Motorola na čínském trhu chlubí, to asi dlouho trvat nebude. Motorola prozradila i ohniskové vzdálenosti objektivů: 35, 50 a 85 mm.

Samotný snímač dodá Samsung, nikdo jiný ho nevyrábí. Bude to senzor Isocell HP1, který Samsung představil loni. Motorola to sice přímo neuvádí, ale zveřejnila fyzickou velikost čipu 1/1,22 palce, což odpovídá velikosti čipu HP1. Samsung letos ukázal už i novější snímač Isocell HP3, ale ten se má začít vyrábět až před koncem roku, takže se ho zřejmě dočkáme v Samsungu Galaxy S23 Ultra. Ten by měl mít premiéru v prvním čtvrtletí příštího roku.

Samsung tak Motorolu zcela jistě nepředstihne, ale je zde ještě třetí smartphone, který by senzor s velkým rozlišením měl nabídnout. Bude to Xiaomi, ale zatím není jasné které. Aktuálně se nabízí nějaký z modelů řady 12T, která by měla mít premiéru během podzimu.