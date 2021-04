Rekordní fotoaparát bude od Samsungu, ale první ho dostane mobil Xiaomi

Samsung je aktuálně výrobcem fotočipu s nejvyšším rozlišením. Je jím Isocell HM3, respektive předchozí varianta HM2. Novějším čipem Samsung osadil svůj vrcholný model S21 Ultra, ten o něco starší (Samsung za necelé dva roky uvedl čtyři generace čipu) najdeme třeba v novém Realme 8 Pro, který je s cenou 7 990 Kč nejlevnějším telefonem s fotoaparátem s takto vysokým rozlišením.

Jihokorejská značka nyní pracuje na novém čipu, který by měl mít rekordní rozlišení 200 megapixelů. K dispozici by měl být ještě letos, ale Samsung ho plánuje primárně zřejmě pro příští top model S22 Ultra, ale je teoreticky možné, že by se mohl objevit i v novém skládacím Z Foldu 3. Ten by měl mít premiéru v srpnu.

Tomu nahrává aktuální informace od známého čínského informátora Digital Chat Station, který na svém účtu zveřejnil informaci, že prvním telefonem s novým čipem by měl být zatím neznámý přístroj od Xiaomi.

Což je tradice, i první čip Isocell HMX loni použilo jako první Xiaomi a všeobecně bylo hlavním odběratelem tohoto čipu. Samsung využil až verzi HM1. Stejně tak u další generace HM2 je hlavním odběratelem Xiaomi a HM3 si zatím drží Samsung pro sebe.

Je tedy možné, že Samsung i v další generaci plánuje uvést víc verzí, jednu pro sebe s nejlepšími technologiemi a parametry a druhou pro ostatní výrobce. Čip by měl být podobně velký jako současné 108Mpix snímače, ale jednotlivé pixely budou menší a v základním režimu bude čip spojovat víc pixelů najednou, možná až šestnáct.

Již dříve se objevily informace, že Samsung by na vývoji fotoaparátů mohl spolupracovat s tradiční fotografickou značkou Olympus. Ta sice z fotografického byznysu loni vycouvala, ale jistě by pro Samsung mohla být přínosem. Je však pravděpodobné, že případná spolupráce by se věnovala především technice použité přímo u Samsungu.

Zatím není zřejmé, který model Xiaomi by nový rekordní fotočip měl dostat. Je možné, že to bude přístroj z řady Note 11. Další informace nejsou k dispozici.