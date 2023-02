Nabíjíte 30 sekund, volat můžete dvě hodiny. Navíc i s komedií na zádech

Realme znatelně šláplo na brzdu. Před rokem ukazovalo jeden model za druhým, posledního půl roku je však ticho po pěšině. Tedy především v Evropě. Značka patřící do koncernu BBK Electronics zřejmě přepálila expanzi a své evropské působení nyní značně zredukovala. Týká se to i Česka, kde zaniklo přímé zastoupení, obchodní operace nyní bude Realme obsluhovat z Polska.

Podstatné je, že nedávno Realme v Číně představilo nový top model GT Neo 5. Pokud jste fanoušek značky a nepamatujete si, že by Realme ukázalo čtvrtou generaci modelu, tak neukázalo. Čtyřka není v Číně zrovna oblíbené číslo, takže po trojce přišla pětka. S ohledem na předchůdce je nanejvýš pravděpodobné, že se časem novinka ukáže i v Evropě. Otázkou je kdy, protože podle různých úniků to bude až někdy v polovině roku.

Telefon je to zajímavý hned v několika ohledech, i když na úplnou špičku to stačit nebude, sestava fotoaparátu je pro nejvyšší třídu poněkud ošizená, ale čínská cena to ospravedlňuje. Navíc telefon bude existovat hned v několika verzích, které se docela výrazně liší. Čínské ceny začínají v přepočtu na 8 200 korunách a končí na částce 11 400 Kč. Pro Evropu bude potřeba přičíst odhadem 50 i více procent, takže bude nutné počítat s částkami od nějakých 13 000 po 18 000 korun v tom nejlepším případě.

Hlavním lákadlem telefonu je extrémní 240W nabíjení. Výrobce uvádí, že 30 sekund na nabíječce zajistí dvě hodiny hovorového času. To je impozantní. Jenže takto rychlé nabíjení budou mít jen dvě vrcholné verze telefonu. Tři základní dostanou „jen“ 150W nabíjení, které už měla i varianta předchozího modelu. Baterii pak mají obě verze stejnou s kapacitou 4 600 mAh.

Rozdělení Realme provedlo podle velikosti paměti. Obě vrcholné verze mají 16 GB operační paměti a 256 GB nebo 1 TB uživatelského místa. Verze s pomalejším nabíjením mají 8, 12 nebo 16 GB operační paměti a vždy 256 GB uživatelského místa. S pamětí se tedy rozhodně nešetřilo. Výkon pak ve všech variantách dodává loňský top procesor Snapdragon 8+ gen 1.

Samotný procesor budou mít uživatelé stále na očích. Vedle panelu fotoaparátu je totiž okénko, přes které je na procesor vidět. K čemu je to dobré, je otázkou, ale v každém případě bonusem je, že orámování okénka slouží jako notifikační dioda, která může blikat 24 barvami. Poněkud laciná komedie, která snad půjde vypnout.

Displej je typu AMOLED s úhlopříčkou 6,74 palce. Má vysoké rozlišením s 1 240p, tedy nad běžným FHD+ standardem. Sestavě fotoaparátu vévodí hlavní 50Mpix snímač Sony IMX890 s optickou stabilizací a světelností f/1.9. Dále to je však už horší, širokoúhlý snímač má rozlišení 8 Mpix a třetí je dvoumegapixelové makro. Vpředu je pak snímač s rozlišením 16 Mpix.

Telefon má stereofonní reproduktory s Dolby Atmos, má NFC i infraport a vedle toho další obvyklé funkce. V prodeji bude výrazné fialové provedení s dvojicí tradičních rychlých pruhů, které jsou však tentokrát docela decentní. Na výběr bude i bílé a černé provedení. V Číně běží předobjednávky, prodej začne v polovině února.