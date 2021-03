Motorola představila nejvýkonnější géčko v historii. Umí i desktop

Řada G je u Motoroly velmi důležitá. Představuje telefony střední třídy od levných po vyšší střední. Ty levné letos reprezentuje model G30, patřící spíš mezi low-endy. Naopak aktuální novinka G100 stojí na opačném straně a je to vrcholný model řady. Zařazení telefonu potvrzuje i jeho čínská varianta, známá již dva měsíce, která se jmenuje Edge S. Tedy jako model patřící do nejvyšší řady značky.

Není to vyloženě levný telefon, bude stát 12 990 Kč (v prodeji v druhé polovině dubna). A pozor, někteří prodejci dávají při předobjednávce výraznou slevu 3 000 korun. Jestli je to adekvátní částka, ukáže test, papírově má hodně zajímavých funkcí, ale v některých ohledech dokáže konkurence nabídnout trochu víc. Celkově to však vypadá na zajímavý přístroj především pro toho, kdo chce výkon. S uvedenou slevou to bude vyložený výkonový hit.

Novinka není malý telefon, rozměry má 168,4 x 74 x 9,7 mm. Je to tedy pořádný kus telefonu, což dokládá i hmotnost 207 gramů. Design je povedený, žádné výstřelky a neobvyklé prvky. Upoutá především dvěma průstřely displeje, má totiž dvě selfie kamerky. Vzadu pak zaujme barevné orámování tří ze čtyř objektivů fotoaparátu. V nabídce bude černá, stříbrná a fialová verze.

V něčem na špičce, jinde by se dalo přidat

Displej je typu LCD, což je v dané cenové kategorii spíš ústupek, ale má obnovovací frekvenci 90 Hz, splňuje certifikaci HDR 10 a je s úhlopříčkou 6,7 palce velký. Rozlišení je FHD+ při poměru stran 21:9. Větší tloušťka telefonu, téměř 10 mm, je zřejmě způsobena použitím velké baterie s kapacitou 5 000 mAh. K dispozici je 20W nabíjení, potřebná nabíječka je v balení.

Motorola G100 je orientovaná na výkon. Proto je osazena procesorem Snapdragon 870, což je letošní novinka, zatím integrovaná do nemnoha přístrojů. On to vlastně tak úplně nový procesor není, je to přetaktovaný loňský čip Snapdragon 865/865+. Což však slibuje velmi vysoký výkon. Dalším mobilem, který tento procesor dostal, je nedávno představené Poco F3 od Xiaomi.

Jediná paměťová varianta má 8 GB operační a 128 GB uživatelské paměti. Kdo si potrpí na výkon, měl by být spokojený, podle prvních zahraničních testů se v AnTuTu telefon dostal přes 660 000 bodů, což přístroj řadí na absolutní špičku. V tomto směru je cena velmi příznivá, podobně výkonné telefony stojí většinou okolo 20 000 korun.

Přední fotoaparát je dvojitý, hlavní snímač má rozlišení 16 Mpix, širokoúhlý 8 Mpix. Hlavní fotoaparát má půlpalcový snímač s rozlišením 64 Mpix a světelností f/1.7. Doplňuje ho 16megapixelový širokoúhlý snímač a třetím je dvoumegapixelový snímač hloubky ostrosti. To jsou ty tři orámované objektivy vzadu. Čtvrtý představuje ToF senzor a laserové ostření.

Hlavní snímač by měl fotit velmi dobře, ale celkově je sestava spíš slabší, konkurence umí zajímavější sestavy. Třeba o něco levnější nový Samsung A72 má i teleobjektiv s optickou stabilizací a tu má v jeho případě i hlavní snímač. Ale třeba výkonem bude za novou motorolou výrazně zaostávat a verze prodávaná v Česku nemá 5G, což Motorola zvládá vždy. Tedy další plusové body.

Desktopový režim

Předností novinky je i možnost připojení telefonu k monitoru nebo televizi. Pak lze vše ovládat v desktopovém režimu. Připojení je snadné, USB-C konektor obsahuje i Display Port. Případně bude možné přikoupit stojánek, který obsahuje i větrák.

Potěšující je, že telefon má klasický sluchátkový konektor Jack a balení je v dnešní šetřicí době bohaté. Respektive by mělo být podle údajů výrobce, ale lokálně se to může lišit. Vedle telefonu zákazník dostane nabíječku, USB-C kabel, sluchátka, fólii na displej a ochranné průhledné pouzdro.