O nejlevnější 5G smartphone na trhu se přetahuje nová Motorola s Xiaomi

Uvedená suma 6 490 Kč je pro telefony z oficiální distribuce, tedy ceny doporučené výrobcem. Ale bude to platit až zhruba od poloviny dubna. Dříve představené Xiaomi Note 9T zatím není v této nejnižší a nejlevnější specifikaci dostupné, zájemci mohou volit verzi s větší pamětí, která je o 500 korun dražší.

Motorola model G50 představila až koncem března, prodej začne v polovině dubna. U obou telefonů lze očekávat postupný pokles ceny, čínské značky ceny konkurence pečlivě sledují, a tak lze redukci očekávat relativně rychle. Ostatně, uvedené Xiaomi už lze sehnat levněji z šedého dovozu, který je rychlejší než oficiální distribuce.

Motorola G50 si premiéru odbyla spolu se špičkovým zástupcem řady G, kterým je Motorola G100. A již dříve byl představen levný model G30. Rozdíl mezi těmito telefony je obrovský, G100 je velmi výkonný telefon vyšší střední třídy.

Motorola G50 stojí polovinu ceny G100 a je to znát. Telefon disponuje jen HD+ TFT displejem s úhlopříčkou 6,4 palce a průměrnou jemností 269 pixelů na palec. Solidně velká baterie má kapacitu 5 000 mAh a jen velmi lehké 10W rychlonabíjení.

Motorola použila procesor Snapdragon 480, což je nejzákladnější čip Qualcommu s podporou 5G. A právě tento procesor, představený začátkem roku, by měl na trh přinést levné 5G telefony. Což Motorola dokazuje, ale v druhé polovině roku by to mohly být i přístroje s cenou pod 5 000 korun.

Pro porovnání, zmíněné stejně drahé Xiaomi Redmi Note 9T používá konkurenční čip Dimensity 800U od Mediateku, který je výrazně výkonnější. Pro běžné použití však bude základní 5G Snapdragon jistě stačit. Paměť je dostatečná, výrobce G50 osadil 4 GB operační a 64 GB uživatelské paměti.

Přední fotoaparát je v kapkovitém výřezu a snímač má rozlišení 13 Mpix. Vzadu jsou tři snímače, hlavní s rozlišením 48 Mpix a solidní světelností f/1.7, širokoúhlý snímač má rozlišení jen 5 Mpix a zbývá dvoumegapixelový senzor hloubky ostrosti. Pochválit musíme přítomný sluchátkový konektor a integrované FM rádio. To může být pro některé zákazníky zajímavá výbava.

Motorola G50 bude jeden ze dvou nejlevnějších 5G smartphonů na trhu. S ohledem na výbavu by mu slušela ještě nižší cena. Stejně drahé Xiaomi Redmi Note 9T má lepší rozlišení displeje, rychlejší nabíjení a výkonnější procesor. Ale třeba u fotoaparátu je na tom Motorola lépe, ten u Xiaomi nemá ani širokoúhlý objektiv. Pokud si připlatíte 500 až 700 korun, můžete mít podstatně lépe vybavené modely Xiaomi Mi10 Lite nebo Motorolu G 5G. Motorola je přitom docela čerstvý model z přelomu roku.