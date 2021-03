Smartphone plný výhod i kompromisů zároveň. Test Motoroly Moto G30

Výrobce Motorola je pevně odhodlaný mít ve střední třídě co možná největší slovo. Má zde tak celou řadu telefonů, které jsou dostupné, ale zároveň nabízejí výhody zejména v podobě vysoké kapacity baterie, čistého operačního systému a nebo lepší paměťové konfigurace. Jenže i přesto se musí potýkat s hodně agresivní konkurencí.

Model Moto G30 je tak dalším přírůstkem do kategorie dostupnější střední třídy a připravil si k tomu i několik es v rukávu, kterými by se mohl zákazníkům zalíbit. Musíme ovšem zároveň přiznat, že je tu i druhá strana mince a s ní i několik kompromisů, které naopak mohou odradit. Takovou kombinaci je třeba přizpůsobit potřebám zákazníka a zatímco někdo může být z telefonu nadšený, jinému vyhovovat nemusí. Ale nepředbíhejme a podívejme se na telefon podrobněji.



Bude se mi Motorola G30 líbit?

Co se designu týče, tak si Motorola dala docela záležet, aby byl telefon na pohled zajímavý. A přitom zároveň ušetřila, protože je celé šasi plastové, samozřejmě vyjma tvrzeného skla chránícího displej. Chválíme využití matného zpracování, které je pokaždé plusem, jelikož tolik nelapá otisky prstů jako lesklé povrchy (ať už plastové nebo skleněné).

Telefon dále zaujme zajímavou „měňavkou“ na zádech, kdy se vám při pohledu z různých úhlů zabarví do dost kontrastních barev: tmavě fialové nebo zelené v případě námi testované verze, kterou ovšem najdete v nabídkách obchodů jako „černou variantu“, správný název je však „Dark Pearl“. K dispozici je pak také ještě ve světlejší fialové.

Ona tmavá barevná varianta se nám však zdála natolik decentní, aby telefon třeba i v přibaleném průhledném silikonovém krytu nebyl až příliš nápadný. Právě v onom krytu bude přístroj jako doma, jelikož umocní další drobnou výhodu tohoto telefonu, a sice lehkou odolnost proti prachu a vodě: disponuje certifikací IP52, což znamená odolnost vůči padající vodě (nejčastěji déšť).



Každopádně ovšem mějte na paměti, že Moto G30 není žádný drobeček, se svým 6,5palcovým displejem (plus poměrně širokou bradou pod ním) a celkovými rozměry 165,2 x 75,7 x 9,1 mm se řadí spíše mezi ty rozměrnější kousky. Pokud sháníte něco kompaktnějšího, tento telefon asi nebude úplně optimální volbou.

Má displej nějaké kompromisy?

Displej tohoto modelu je trochu rozporuplnou záležitostí. Jak už jsme zmínili, jeho úhlopříčka s 6,5 palci je vhodná jak pro sledování filmů, tak třeba i hraní her a IPS panel pak zajistí dostatečně dobré podání barev. Velice příjemným bonusem je pak rychlá obnovovací frekvence 90 Hz, což sice už ani ve střední třídě není taková rarita, ovšem ani samozřejmost.



Na druhou stranu má ovšem displej Motoroly G30 nehezky nízké rozlišení (HD+, 720 x 1 600 pixelů) a pouhým okem si tak všimnete hrubého rastru. Jeho kapkovitý výřez namísto modernějšího průstřelu už také z dálky napovídá, kde výrobce něco málo ušetřil. Obecně už káráme za HD+ rozlišení i levnější modely, než je tento, ale přesto to sem tam ještě nějaký výrobce zkusí.

Okolo displeje jsou pak na dnešní poměry spíše výraznější rámečky, zejména výše zmíněná brada, ale zesílení si lze všimnout i nad displejem. Vše je ovšem podle nás v normě na danou cenovou kategorii, byť uznáváme, že za stejné peníze se dají najít i lépe vypadající displeje.

Co výbava a výkon?

Po hardwarové stránce je Motorola Moto G30 poměrně zvláštním mixem slušných a průměrných parametrů. Právě tím asi nejvíce průměrným parametrem je samotný procesor telefonu, Snapdragon 662. Tento totiž naleznete i u levnějších modelů a prakticky je to ve střední třídě úplný základ, který rozhodně nebude žádným trhačem výkonnostních testů.

Na běžné využití to však postačí a procesoru paradoxně trochu pomáhá nižší rozlišení displeje, takže třeba ve hrách se grafický čip zapotí o něco méně. Procesoru pak sekunduje naopak poměrně bohatých 6 GB operační paměti a dokonce tu máme i velké úložiště pro data se 128 GB volného prostoru. To dále rozšíříte i paměťovou kartou, byť se musíte kvůli hybridnímu slotu rozhodnout, zda budete mít větší paměť, nebo dvě aktivní SIM.

Fyzická konektorová výbava zahrnuje jak USB-C, tak i sluchátkový jack. Přítomná je také podpora NFC, Bluetooth 5.0 a zadní čtečka otisků prstů, která nám i přesto, že není nejhbitější ani nejpřesnější, jakou jsme kdy ve střední třídě zažili, přišla naprosto dostačující.

Telefon funguje v podstatě na čistém operačním systému Android (verze 11) s několika softwarovými funkcemi od Motoroly navíc, jako jsou třeba unikátní gesta pro aktivaci funkcí jako je fotoaparát či svítilna. Uživatelské rozhraní tak neobsahuje žádný aplikační balast, vyjma pár specialit od Googlu navíc, jako je například služba Google Fit, Home nebo vyhledávač podcastů a vedle YouTubu také služba YouTube Music. Zbytek přizpůsobení telefonu je tak jen na vás.



Co výdrž baterie?

Baterie u tohoto modelu je už podle standardů Motoroly vcelku slušná, má totiž kapacitu 5 000 mAh. Rychlonabíjení je pak na hraně, 20W technologie už není nic oslnivého, ale i tak můžeme být rádi alespoň za něco. Příslušnou nabíječku najdete v balení.

Výdrži telefonu paradoxně nahrávají jeho dvě největší slabiny, tedy úsporný procesor a nízké rozlišení displeje. Pokud telefonu nedáváte příliš zabrat, akumulátor vás v praxi podrží klidně i dva dny na jedno nabití, při opravdu úsporném fungování i déle. Stále však samozřejmě není problém intenzivním hraním telefon vybít během jediného dne.



Rychlost nabíjení s 20 W není ovšem nijak závratná. Půl hodiny na nabíječce vám bude stačit na zhruba 30 % kapacity baterie, do plného stavu pak budete muset počkat celé dvě a půl hodiny.



Jak Motorola Moto G30 fotí?

Motorola si dala patřičně záležet, aby alespoň na papíře sestava fotoaparátů působila celkem solidně. Tento model tak má na zádech hned čtyři fotoaparáty. Hlavní snímač má slušné rozlišení 64 megapixelů (f/1,7) a širokoúhlý je osmimegapixelový s úhlem záběru 118 stupňů. Doplňují je dva dvoumegapixelové snímače – jeden pro makro, druhý pro data o hloubce ostrosti. Selfie fotoaparát má rozlišení 13 megapixelů.

V základu vám tak na hlavním snímači fotoaparát spojuje sousední pixely do 16Mpix rozlišení s vyšší citlivostí na světlo a musíme uznat, že za dobrých světelných podmínek fotí tento hlavní senzor překvapivě slušně, zejména ostrost je dobrá a fotografie snesou i drobnější ořezy. S ubývajícím světlem samozřejmě klesá i použitelnost a přidává se šum, ale i tak lze hlavní senzor vlastně v rámci možností pochválit.

Zato širokoúhlý senzor je zde opět spíše do počtu a zázraky bychom od něj opravdu nečekali. Například v interiérech osvíceným světlem z oken stále na fotografiích vidíme dost šumu, takže využitelný bude spíše hlavně venku během dne. Ale to je s těmito levnými širokoúhlými fotoaparáty stále stejná situace napříč celým trhem.

Zbylé snímače jsou už jen opravdu do počtu a pro makrokamerku opět platí, že si možná párkrát vzpomenete, že ji vlastně máte, ale jinak je to v podstatě jen okrasná část výbavy. Celkem tak fotografické schopnosti tohoto telefonu hodnotíme jako dobré, což je dáno zejména hlavním snímačem, ovšem v rámci třídy to asi není nic, co by výrazně převyšovalo ostatní.

Mám si Motorolu Moto G30 koupit?

Telefon aktuálně seženete na českém trhu za 4 990 korun, což je v podstatě hraniční pásmo mezi střední a nižší střední třídou. V tomto segmentu je jinak z hlediska konkurence poměrně těsno a ačkoliv má Motorola G30 hned několik výhod, které by mohly přilákat potenciální zájemce, v jiných ohledech zase na konkurenty ztrácí.

Telefonu bychom každopádně pochválili výdrž, čistý operační systém a také bohatou porci operační paměti i prostoru pro data. Nad displejem se naopak dá jen bezradně kroutit hlavou, protože si sice ceníme rychlejší 90Hz obnovovací frekvence, jenže co je naplat, když celý dojem sráží nízké rozlišení. Po stránce výkonu a fotoaparátu pak nečekejte žádné terno, ovšem zároveň vás telefon nejspíše ani neurazí.

Za stejné peníze jinak dostanete například model Realme 7, který má lepší rozlišení displeje a rovněž 90Hz obnovovací frekvenci, ještě víc operační paměti (8 GB) a také 5 000mAh baterii s ještě rychlejším 30W nabíjením. Jen jeho hlavní fotoaparát má nižší rozlišení (48 Mpix), jinak má po stránce parametrů zkrátka navrch.

Pokud byste naopak chtěli ušetřit, pak za 3 999 korun můžete mít model Poco M3 se stejným procesorem, vyšším rozlišením displeje (byť jen s 60 Hz) a dokonce ještě větší baterií o kapacitě 6 000 mAh. Nevýhodou je ovšem absence širokoúhlého fotoaparátu a nižší paměť (4/64 GB).