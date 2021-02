Dvě levné motoroly lákají na foťáky, baterii a lehkou odolnost vůči vodě

Tradiční značka Motorola, která již roky patří čínskému Lenovu, pokračuje v postupném uvádění novinek. Dva nejnovější smartphony nesou označení Moto G10 a Moto G30 a patří do nižší střední třídy. Výbava je docela solidní a Motorola se v případě svých cenově dostupných modelů snaží lákat na zajímavou sestavu fotoaparátů, velkou baterii, relativně čistý operační systém Android 11 a také na alespoň základní odolnost vůči vodě. Na první pohled jsou to vcelku příjemná lákadla, jenže na druhou stranu sama o sobě některá z nich skrývají kompromisy a Motorola sáhla i k ústupkům jinde ve výbavě.

Oba cenově dostupné kousky mají některé společné znaky – vedle designu je to například kapacita baterie 5 000 mAh, což by opravdu mělo stačit i náročným uživatelům a dva dny výdrže na jedno nabití by neměly být u těchto novinek žádný zásadní problém. Motorola také láká na základní ochranu vůči vodě, ovšem krytí IP52 znamená odolnost vůči padající vodě, tedy dešti, maximálně při troše štěstí telefon bez úhon přežije nějakou tu nechtěnou sprchu či polití vodou třeba na stole.

Není to moc, ale v dané cenové kategorii mnoho telefonů s oficiálně deklarovaným krytím moc není. Na druhou stranu – kdo z vás zničil telefon třeba v dešti? A samozřejmě nemůžeme očekávat, že by Motorola přistupovala jakkoli vstřícně k reklamacím u závad způsobených vodou. Takže je IP52 spíš jen takovým drobným ujištěním, které ale v praxi mnoho neznamená.

Podobné jsou i další kompromisy ve výbavě. Oba smartphony mají například IPS displej s úhlopříčkou 6,5 palce, velké displeje jsou teď v módě. Jenže u Motoroly sáhli někam do skladů z minulých let, protože mají rozlišení pouze 1 600 x 720 pixelů a (pravda, vcelku malý) kapkovitý výřez, namísto dnes oblíbenějších „průstřelů“.

Ano, opět je to ústupek ceně, na druhou stranu u vyššího z dvojice modelů, typ G30, láká Motorola na obnovovací frekvenci displeje 90 Hz. Raději bychom ale viděli vyšší rozlišení, na dané úhlopříčce totiž bude obraz na displeji dost „kostrbatý“ a vyšší obnovovací frekvence jeho kvalitě nijak neprospěje, tady Motorola šetří na špatném místě a vytahuje z rukávu spíše marketingové lákadlo než praktický prvek výbavy.

Další takovou marketingovou vějičkou jsou fotoaparáty. V obou případech tu jsou čtyři čočky, ale reálně jsou k něčemu jen dvě. U levnějšího z dvojice modelů, typu G10, má hlavní snímač rozlišení 48 megapixelů a širokoúhlý je osmimegapixelový, doplňují je dva dvoumegapixelové snímače – jeden pro makro (z praxe víme, že ten bývá zcela k ničemu) a druhý pro data o hloubce ostrosti. Selfie fotoaparát je osmimegapixelový.

Dražší Moto G30 má 64megapixelový hlavní snímač, zbytek hlavní sestavy je shodný, selfie foťák si polepšil na 13 megapixelů. Motorola slibuje u obou smartphonů dobrý noční režim a několik různých softwarových vychytávek.

Telefony jsou dvousimkové, mají USB-C konektor a nechybí tu sluchátkový jack, oba podporují NFC a mají čtečku otisků prstů na zádech. Základní typ Moto G10 pohání procesor Qualcomm Snapdragon 460 v kombinaci se 4 GB RAM, uživatelská paměť má kapacitu 64 GB. Lépe vybavený kousek Moto G30 má procesor Qualcomm 662 se 6 GB RAM a překvapivě velké úložiště: 128 GB. Nechybí tu slot na microSD (hybridní s druhým slotem na SIM).

Obě novinky se na trhu objeví 23. února, Motorola Moto G10 bude stát 3 990 korun, lépe vybavený typ G30 vyjde na 4 990 korun. Telefony tak míří do velmi nabitého segmentu, kde konkurence umí snadno i za menší peníze nabídnout HD displej a disponuje fotoaparáty přinejmenším podobných parametrů.