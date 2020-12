První proti druhé. Motorola Razr 5G ukazuje, že retro véčko má potenciál

Jak jsme již napsali v recenzi nové Motoroly Razr 5G, toto druhé vydání smartphonu s ohebným displejem, který se inspiruje bohatou a legendární minulostí značky Motorola, už vlastně není takové retro jako vydání první. Přesvědčili jsme se o tom při letmém porovnání právě s první generací ohebného razru, který nám krátce poskytl jeden z našich čtenářů.

Zatímco loni představený razr se snaží opravdu maximálně ctít designové detaily původní Motoroly Razr V3 z roku 2004, letošní 5G novinka jde tak trochu jiným směrem. Není to ovšem nic, co bychom už z minulosti neznali. Na původní Razr V3 tehdy postupně navázaly další modely, jejichž design byl pochopitelně evolucí toho původního. Po V3 a vylepšeném V3i přišla Motorola Razr V3x s trochu oblejšími linkami a po ní varianta V3xx.

Následoval Razr Maxx, který především svou tloušťkou už žiletku moc nepřipomínal, a v roce 2007 se pak začala prodávat Motorola Razr2 V8 s výrazněji přepracovaným designem. Na V8 pak ve stejném kabátě navazovaly postupně typy V9, V9m a V9x, které všechny nesly stále modelové označení Razr2. A následovat měl Razr3 V13, což měl být první chytrý razr s operačním systémem Symbian. Na něj však (kromě uvedení CDMA verze na korejský trh) už nedošlo.

Nemlátíme prázdnou slámu

Právě tuto sérii od modelu Razr2 V8 nám nový Razr 5G designem i filozofií připomíná. Je oblejší, už si nedává tak záležet na tenké konstrukci a wow-efekt trochu vyměnil za větší praktičnost. Jak jsme zmínili v recenzi, je to otázka vkusu, ale v přímém porovnání tváří v tvář se nám víc líbí původní chytré véčko Motorola Razr z loňského roku než zaoblená 5G interpretace. Na druhou stranu zaslouží 5G model pochvalu za to, že se vydal vlastním směrem a nesnaží se jen donekonečna ždímat odkaz původní legendy.

Tady malinko odbočíme: z Motoroly by si podle nás měla vzít příklad Nokia, respektive firma HMD Global, která telefony se značkou Nokia dnes prodává. Její přístup k legendám s tím u Motoroly ostře kontrastuje. Ano, novodobá 3310 vzbudila pozornost a byla (a stále je) atraktivním znovuzrozením legendy, Nokia 8110 4G předvedla, že lze dnes prodávat i hodně neotřelé mobilní telefony a že inspirace může být relativně volnou disciplínou, která přitom v mnohém zachová ducha originálu. Jenže pak se to HMD nějak zvrtlo a další retro modely už jsou jen pořád podle toho samého receptu: vezmeme legendu, zkusíme jí dát laciný „moderní“ design, obyčejný hardware a prodáme ji trochu dráž než stejně vybavený model, který si na znovuzrození nehraje.

Kvalita zpracování a průkopnická povaha některých legendárních modelů je ta tam, zůstává jen chuť po penězích. Z tohoto pohledu je naším nejoblíbenějším „retro“ typem Nokia 8 Sirocco, dnes trochu zapomenutý smartphone z jakési první vlny modelů od HMD Global. Telefon, který sice tehdy nemohl soupeřit s absolutní špičkou, ale měl k ní blízko, nás fascinoval zpracováním a důrazem na detail. S luxusními modely Nokia řady 8xxx neměl nic společného, právě kromě toho důrazu na kvalitní mechanické provedení. A vlastně to podle nás stačilo, bylo to důstojnější a zajímavější než aktuální „mlácení prázdné slámy“. Jenže to nebyl komerční hit, takže Nokia v tomto směru nepokračuje.

V ostrém kontrastu s tím je přístup Motoroly. Ta dokazuje, že s retro odkazem může vzniknout přístroj, který na originálu staví, nijak ho nevykrádá a přitom zároveň znamená posun vpřed. Loňský razr je toho jasným důkazem: proporce legendárního modelu V3 Motorola, která dnes patří čínskému Lenovu), přizpůsobila potřebám doby a ohebný displej, který je dnes stále velmi výjimečnou záležitostí, mu zajistil nejen onen historický odkaz, ale také právoplatnou image technologického průkopníka.

Jistě, Motorola nebyla na trhu s přístrojem s ohebným displejem první. Dokonce ani druhá, ani třetí. Ale stále dnes patří mezi čtyři firmy (málo známé Royole, Samsung a Huawei), které dnes něco takového nabízí. A byla první firmou, která právě ve formě razru na trh navrátila kdysi tak populární véčkovou konstrukci, která přeložením telefonu „vejpůl“ zajistí kompaktní rozměry.

Praktičtější cesta

Je tedy logické, že se u nového modelu Razr 5G značka nevydala cestou jen prostého ždímání odkazu. Tak na nás novinka rozhodně nepůsobí. Je to přístroj, který jde svou cestou a kromě vlastní interpretace designu se zaměřil i na praktičnost. Revoluční už být nemůže, tady práci odvedl loňský typ, takže teď bylo na čase zaměřit se na kritizované oblasti.

A že jich u původního modelu bylo. Domníváme se, že kritika byla možná až trochu přehnaná, loňský razr je stále solidní smartphone, byť spíš s výbavou cenově dostupných modelů nižší střední třídy. Cena za onu průkopnickou povahu i retro design je tu opravdu vysoká.

To model 5G je skutečně lepší. Stále platí, že jeho výbavu jinde dostanete i za výrazně méně než 10 tisíc korun, nicméně zároveň ukazuje, že smartphony už dnes nemusí mít ten nejnadupanější hardware, aby mohly dobře fungovat. Razr je vlastně takový Pixel 4a 5G, jen v hodně drahém designovém a technicky fascinujícím balení.

Oceňujeme, že má Razr 5G klasický slot na SIM, že má výrazně výkonnější hardware než loňský model i že došlo k vylepšení foťáku, byť ten je stále spíše „dostačující“, než aby budil jakýkoliv údiv. Stále si však myslíme, že má Motorola co zlepšovat: některé ovládací prvky nebo třeba i konstrukci telefonu. O životnost se úplně neobáváme, nicméně skřípavé zvuky se z kloubu Razru 5G ozývají stejné jako u loňského razru.

Zákazníci, kteří tak jsou ochotni za tyto smartphony s ohebným displejem zaplatit horentní sumy (loňský razr teď vyjde na 26 990 korun, nový Razr 5G na 39 990 korun), tak musí skousnout určitou průkopnickou daň. Ano, ohebné samsungy neskřípou, ale konstrukce Motoroly zase nemá rýhu na displeji – vyberte si.

Legendární potenciál

Modelová řada Razr by ovšem mohla být pro Motorolu zase velmi důležitá. A možná by mohla zafungovat i trochu opačně, než jak tomu bylo s původním modelem a postupným vývojem dalších razrů. Dnes jsou Razr 5G i jeho předchůdce hodně drahé telefony s tak tak dostatečnou výbavou. Tak jako tomu bylo vlastně u původního Razru V3 – zákazníci kupovali styl a tenkou konstrukci, ne výbavu. V budoucnu však může být pro Motorolu řada Razr něčím, čím je třeba modelová řada Galaxy S pro Samsung. Nejen ukázkou schopností firmy, ale jakousi živoucí legendou, značkou, která s každou novou generací láká.

Motorola jen musí vydržet a dál se vývoji této řady pečlivě věnovat. První krok z generace na generaci je dobrou nadějí, že to u Motoroly vzali správným směrem. Otázkou je, zda vytrvají, protože zatím to nevypadá, že by novodobé razry byly takový prodejní hit jako někdejší „žiletka“. Jenže to je právě pro firmu ten hlavní úkol: tehdejší trend otočit. Razr V3 (a vylepšený V3i) byl hit, popularita dalších modelů už klesala. Tentokrát Motorola musí naopak postupně popularitu razru budovat, až se z něj stane hit.