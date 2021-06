Motorola má odolnou novinku, která nepůsobí jako smartphonový tank

Když kupujete odolný smartphone, jde vám především o to, aby hodně vydržel. Moderní odolné smartphony jsou však často poněkud nevzhledné obrněné obludy. To ovšem neplatí v případě nového modelu Motorola Defy. Pokud je vám jméno povědomé, bude to tím, že přesně takový odolný telefon Motorola měla už před deseti lety.



Tentokrát však na telefonu spolupracovala s britskou společností Bullitt Group, která je spjatá s licencí značky CAT, včetně odolných smartphonů. Díky tomu má novinka Defy certifikaci IP68 (utěsnění proti prachu a vodě) a splňuje také armádní standard odolnosti 810H. Displej pak kryje nejmodernější odolné sklo Gorilla Glass Victus. Bonusem je také poutko na ruku.



Bohužel odolná specifikace je nejsilnější stránkou telefonu, zbytek už je vcelku průměrný. IPS displej má například nižší rozlišení 720 x 1 600 pixelů, na 6,5" úhlopříčce to znamená jemnost pouhých 270 bodů na palec, což už může být pouhým okem znatelné.

Telefon pohání už trochu starší procesor Snapdragon 662 společně se 4 GB operační paměti a 64 GB prostoru pro data. Ten jde dále rozšířit paměťovými kartami. Telefon také pojme dvě SIM, konektorová výbava dále zahrnuje USB-C a sluchátkový jack. Bezdrátově telefon umí komunikovat vedle wi-fi a bluetooth také přes NFC. Čtečku otisků prstů najdete na zádech telefonu.



Tři fotoaparáty na zádech mají mezi sebou jen jeden reálně využitelný: 48Mpix hlavní senzor (světelnost f/1,8). Zbylé dva, které pomáhají s focením portrétů a makro fotek, pak mají jen 2Mpix rozlišení. Baterie telefonu má slušnou kapacitu 5 000 mAh a disponuje 20W rychlým nabíjením. Motorola Defy bude na českém trhu k dostání za 7 999 korun.