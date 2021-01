Zabijáci špičkových smartphonů už asi nedostanou nejlepší procesory

Takzvané zabijáky špičkových smartphonů zavedla společnost OnePlus. Původně marketingový slogan se uchytil u kategorie telefonů, které mají podobnou výbavu jako nejlepší přístroje na trhu, ale jejich cena je výrazně nižší. Dobrým příkladem takového současného zabijáka je Xiaomi Poco P2 Pro. Telefon, který startoval na 15 tisících korunách dnes seženete pod 10 tisíc korun, přitom výkonem se blížil špičkovým Samsungům řady S, které stály a vlastně stále stojí mnohem víc.

Poco F2 Pro pohání procesor Snadpragon 865, což byl v době premiéry telefonu nejvýkonnější procesor na trhu. Takový, který jinak dostaly mnohem dražší telefony. A nebyla to vyloženě výjimka. Stejný čip dostaly i další modely Xiaomi nebo OnePlus. Všechny výrazně levnější než typické přístroje pro jeho aplikaci od Samsungu, Asusu, Sony a dalších.

Jenže letos takový postup asi nenastane. Qualcomm označil svůj vrcholný čip Snapdragon 888 a vypadá to, že jeho nasazení bude opravdu jen v prémiových přístrojích. Pro ty další, tedy přístroje vyšší střední třídy - naše zabijáky špičkových smartphonů, bude mít jiné řešení.

A tím je nově představený čip Snapdragon 870. Papírově to novinka je, reálně to je však přejmenovaný a přetaktovaný loňský čip 865. Ten se sice dočkal podzimní revitalizace pod jménem 865+, ale to by letos asi marketingově nestačilo, tak se rozhodl vytvořit procesor nový.

Základ je však stejný, ovšem novinka bude mít o něco vyšší výkon. Hlavní jádro Cortex-A77 je přetaktované na 3,2 GHz. Zbytek se nemění. Procesor tak zůstane výkonově pod letošním modelem Snapdragon 888, ale pro určitou skupinu přístrojů zůstane vhodnou volbou. Výkonu bude mít dost a bude výrazně levnější.

Qualcomm druhý upgrade čipu dělá poprvé, dříve si vystačil jen s podzimními variantami plus. Marketingově to má význam, odliší se tak dvě doposud blízké kategorie přístrojů a špičkový čip zůstane jen pro prémiové telefony. Navíc je zde agresivní konkurence.

Samsung představil dva nové procesoryExynos 1080 a Exynos 2100. Oba jsou vyrobené novým 5nm výrobním procesem, stejně jako špičkový Snapdroagon 888. To Snapdragony 865, 865+ a nový 870 jsou postavené na starší 7nm technologii.

Snapdragon 888 a Exynos 2100 budou přímými soupeři, ale proti Exynosu 1080 by Qualcomm měl jen loňské modely. Opět důvod, aby je přepracoval na nový čip. Exynos 1080 je právě také určený pro výkonné telefony, ale ne pro naprostou špičku. Pak tu jsou nové čipy řady Dimensity od MediaTeku. Velmi povedená řada procesorů, kde především modely 1000 jsou pro výrobce telefonů vhodnou alternativou špičkových snapdragonů, ale za nižší cenu.

V neposlední řadě může jít i o dodavatelské řetězce. Snapdroagon 888 vyrábí Samsung, 870 by měla vyrábět, stejně jako předchůdce, společnost TSCM. Takže Qualcomm rozdělí produkci vhodně mezi víc dodavatelů.

První nasazení Snapdragonu 870 zatím oznámené nebylo, ale mezi klíčové zákazníky mají patřit: Motorola, iQOO, OnePlus, OPPO a Xiaomi. Tři z pěti uvedených značek působí na tuzemském trhu, takže se s přístroji osazenými Snapdragonem 870 určitě setkáme.