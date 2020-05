Apple se bojí. Zrychluje přesun výroby iPhonů do Indie a Vietnamu

Americko-čínská obchodní válka rozhodně není na ústupu, aktuální pandemie koronaviru, který má původ v čínském Wu-chanu, spíš konflikt eskalovala. Američané prodloužili embargo na dodávky amerických technologií pro Huawei, který je v Číně považovaný za národní značku, ač je to soukromá společnost.

Technologický trh tak očekává čínskou odpověď. V rámci obchodní války zatím Čína omezila dovoz některých amerických produktů, většinou to byla zemědělská produkce. Jenže při eskalaci konfliktu může dojít i na technologické firmy a ty americké, které v Číně podnikají, se začínají možných problémů obávat.

Týká se to i třetího největšího výrobce smartphonů na světě, společnosti Apple. Ta si zatím většinu své produkce nechává vyrábět partnery v Číně. Jenže se jako americká firma obává, že Čína by do budoucna pro výrobu iPhonů nemusela být ideálním místem. Proto stěhuje výrobu do jiných zemí.

A čínská odplata může přijít velmi brzy. Podle čínského serveru Global Times připravuje Čína černou listinu a firmy na ní zařazené budou v Číně v podstatě nežádoucí. Apple mezi ně má patřit.

Zákaz prodeje i výroby?

Jak přesně bude čínské embargo nastavené, lze zatím pouze odhadovat. Nejprve by se měl ztížit prodej iPhonů na tamním trhu. Později mohou přijít obdobné sankce jako ze strany USA pro Huawei.

Apple už nějaký čas nechává montovat iPhony i v Indii. Ovšem jen některé levnější modely, nikoliv ty aktuální. Produkce je určená primárně pro tamní trh, export není veřejně potvrzený. Apple už před časem ze samotných telefonů odstranil nápis na zádech, v kterém informoval, že přístroje jsou navržené v Kalifornii a montované v Číně. To teď najdeme jen na krabičce a to včetně nejaktuálnějšího modelu SE.

Dodavatelé jsou dobrým zdrojem informací

Podle informací dodavatelů součástek citovaných serverem Digitimes nyní Apple přesun výroby iPhonů z Činy zrychluje. A to právě do Indie, ale nejen tam, dalším místem je Vietnam. Ten už teď patří mezi významné producenty smartphonů, většinu produkce tam už před časem přesunul Samsung.

Ovšem pozor, samotný Apple žádnou továrnu nevlastní. Externě pro něj iPhony montuje tchajwanská společnost Foxconn. Nový model iPhone SE 2020 vyrábí rovněž tchajwanská společnost Pegatron. Obě tyto firmy mají sice většinu výrobních prostor v pevninské Číně, ale jsou to společnosti tchajwanské.

Od Číny se Apple úplně odříznout nemůže

Apple má samozřejmě víc dodavatelů a firem, které montují jeho produkty. A jsou mezi nimi samozřejmě i čínské. Třeba společnost Luxshare montuje pro Apple sluchátka AirPods a dodává mu i další součástky pro jiné výrobky. Dokonce by Apple měl s touto firmou jednat i o kompletaci iPhonů. Otázkou však je, jestli to bude v Číně.

Další spekulace uvádí, že jeden z nadcházejících modelů iPhonů by měl mít displej od čínského výrobce BOE, který by se o dodávky měl rozdělit s jihokorejským LG.

Bolet to bude všechny

Pokud by se Apple dostal na čínskou černou listinu, jistě by to jeho byznys ovlivnilo, ale spíš krátkodobě. Většinu součástek by nakonec získal od mimočínských dodavatelů, i když by to mohlo být dražší, což by se mohlo odrazit v ceně přístrojů.

Stejně tak dokáže přesunout i výrobu mimo Čínu, i když ani to není záležitost na pár měsíců. Takže dopad by restrikce v tomto směru na firmu měly, ale zásadnější by bylo případné omezení prodeje jeho produktů na čínském trhu. To by Apple bolelo opravdu hodně, je v Číně velmi silný. Stejně tak by však restrikce bolely čínské dodavatele Applu a i prodejce jeho produktů.