iPhone se přizpůsobuje koronaviru. S rouškou ho odemknete rychleji

Majitele moderních iPhonů s funkcí rozpoznání obličeje narazili v posledních měsících na nepříjemnost, kterou ovšem mohl předvídat jen málokdo. Pokud máte na obličeji nasazenou roušku, iPhone logicky nemůže naskenovat podobu celého vašeho obličeje, a logicky se tak proces odemknutí nezdaří. Až po neúspěšném pokusu sejmout sken tváře vám telefon umožní zadat PIN. To je ovšem při častém odemykání telefonu problém, který uživatele obírá o čas.

Obtěžující nezdařené pokusy rozpoznat tvář však mohly některé uživatele svádět i k tomu, že by si roušku na okamžik sundali. To ale zase nese riziko v tom, že si tak vědomě sahají na obličej, a tedy i riskují případnou nákazu. Apple se raději rozhodl jednoduchým způsobem nabídnout kompromis právě pro ty, co nosí roušku častěji než ostatní.

Nově je tak možné v betaverzi systému iOS 13.5 rovnou tažením od spodní části zamknuté obrazovky vyvolat možnost zadat PIN kód. Tím se nijak nenaruší proces odemykání pomocí rozpoznání obličeje pro ty, co roušku nemají, ale zároveň je poskytnuta rychlá alternativa pro ty, co nechtějí čekat, až selže pokus biometrického skenu.

To samé se vztahuje také na jiné bezpečnostní procesy, jako je například potvrzení platby. K funkci zatím mají přístup pouze testeři betaverze systému iOS, je však jasné, že se brzy (během následujících několika týdnů) dostane i do ostrého provozu právě s verzí 13.5.