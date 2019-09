Toto jsou nové nejlepší huaweie. Budou mít jednu vadu

Huawei Mate 30 a jeho deriváty budou možná po technologické stránce to nejlepší, co se smartphonů se systémem Android týče. Ovšem má to jedno ale, a to nemalé. Huawei nebude spoléhat na rozmary americké administrativy a svůj top model uvede sice s operačním systém Android, ovšem bez služeb od Googlu.

Aplikace nepůjdou stáhnout ani z obchodu Google Play, jelikož ho modely nebudou mít předinstalovaný. Šéf Huaweie k tomu na nedávném veletrhu IFA dodal, že uživatelé o služby Googlu nepřijdou díky otevřenosti systému Android. Podle všeho měl na mysli možnost nahrávat do smartphonů s Androidem aplikace z různých jiných zdrojů.

To s sebou nese nejen určitou ztrátu komfortu, ale také značná bezpečnosti rizika. Šéf společnosti Huawei sdělil, že „vše bude snadné“. Uvidíme tedy, jak tento zcela zásadní nedostatek na západních trzích vyřeší. A jestli se na těchto trzích vůbec budou novinky prodávat.

Teď k samotným novinkám, jak je zveřejnil Evan Blass. Základem bude model Mate 30 Lite, který v podstatě jen využívá označení špičkových modelů, jinak je to obyčejný mobil střední třídy. Bude mít přední kameru v průstřelu v levé horní části displeje, zadní čtveřice fotoaparátů je v rámečku uprostřed horní části telefonu. Pod nimi je čtečka otisků prstů. Huawei tento model pro některé trhy už představil pod názvem Nova 5i Pro.

Běžný model Mate 30 bude vybaven novým vlastním procesorem Kirin 990, který bude zvládat i sítě 5G. Měl by to být jeden z nejvýkonnějších čipů, jaké budou pro smartphony s Androidem k dispozici. Telefon bude (možná jen v některých verzích) duální s podporou 4G a 5G síti.

Chybět nebude poměrně velký výřez v displeji. Ovšem pokročilé odemykání obličejem nečekejme. Do výřezu se musely vejít hned dvě čočky fotoaparátů pro velká kouzla s autoportréty. Možná bude podporována technologie ToF pro „prostorové vnímání“. Čtečka otisků prstů je integrována v displeji. Na zádech je v kruhu čtveřice fotoaparátů.

Odemykání obličejem ve velmi pokročilém stupni zabezpečení dostane až Huawei Mate 30 Pro. To bude opravdový top model se vším všudy. Senzory pro skenování obličeje si v jeho případě vyžádají opravdu velký výřez v displeji. Ovšem stále o něco menší než u současných iPhonů.

A u displeje ještě zůstaneme. Bude mít extrémní zahnutí do boků, takže telefon nemá mít mimo vypínacího tlačítka žádné jiné mechanické ovladače. Například ovládání hlasitosti má být v bočním zaoblení displeje.

Zajímavé uspořádání bude mít fotoaparát s čočkami v kulatém výřezu na zádech telefonu. Fotoaparátů bude hned pět. Dva z nich mají mít rozlišení 40 megapixelů. Podporovaná bude funkce ToF. Už nyní se dá očekávat nový král fotografických možnosti na poli smartphonů.

Absolutním vrcholem nabídky značky Huawei a vlastně všech současných smartphonů je model Mate 30 Pro Porsche Design. Půjde podle všeho o nejdražší „běžný“ smartphone. Přední část bude pravděpodobně shodná s modelem Mate 30 Pro, ale na zádech bude použita kůže. Zajímavé je, že model Porsche Design má mít oproti všem novinkám 3,5 audio konektor jack.