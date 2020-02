Honor představil v Barceloně novinky. V Číně je prodává už mnoho měsíců

Čínské duo Huawei a Honor přivezlo do Barcelony novinky i přes zrušený veletrh MWC. Obě akce byly logicky komornější, než kdyby se konaly podle původního plánu, a měly poněkud neobvyklý průběh. Ani na jedné prezentátoři nevystoupili na pódiu, akce se vysílaly ze záznamu nebo ze zákulisí.

Huawei představil nových věcí víc, už jsme vám nabídli „skoronový“ skládací model Mate Xs, jedinou ryzí novinku značky pro Barcelonu. Akce Honoru byla v tomto směru bohatší, výrobce ukázal telefony dva.

Jenže jestliže MateXs je s přimhouřením očí nový model, tak Honory 9X Pro a View 30 Pro novinky v pravém slova smyslu nejsou. Oba telefony se v Číně prodávají už několik měsíců, model 9X Pro dokonce už od loňského června. Druhý telefon je pak v prodeji od listopadu.

Důvod, proč Honor přiváží tyto modely do Evropy jako novinky, je jasný. Důvodem je embargo amerických úřadů, které neumožňuje oběma značkám dávat novým modelům služby Googlu. Platí to od poloviny května loňského roku. V Číně to problém není, ovšem mimo domácí trh jsou takové telefony obtížně prodejné.

I proto s nimi přichází Honor až nyní. Prodeje obou modelů zatím oznámil v omezeném počtu zemí: 9X Pro se začne prodávat v některých zemích západní Evropy, View 30 Pro pak zatím v Rusku. Ale je nanejvýš pravděpodobné, že se dostanou i na pulty českých obchodů. Ono je to už stejně jedno, nic jiného než mobily bez aplikací Googlu prodávat nemohou.

Respektive obě značky to obchází uváděním starších modelů s novým krytem, ale zrovna u 9X Pro a View 30 Pro takto postupovat nejde. Druhý z nich je nový model a 9X Pro sice vychází alespoň podle označení z modelu 9X (ten je v Česku běžně v prodeji), jenže má jiný procesor.

Honor 9X Pro se od základního modelu 9X liší v několika ohledech. Má jiný procesor Kirin 810 místo staršího čipu 710. Hardware má vodní chlazení, záda telefonu jsou skleněná, fotoaparát má výrazně vyšší citlivost ISO (102 400 namísto 25 600) a čtečka otisků prstů je nyní na boku. V neposlední řadě má telefon jinak řešený barevný přechod na zádech, respektive jedna ze dvou dostupných variant, ta druhá, je totiž nudně černá.

Honor 9X se prodává na českém trhu za 5 990 Kč, 9X Pro by mohl stát

6 300 korun, alespoň podle přepočtu ceny v eurech. Rozdíl je tedy malý a za normálních okolností by novinka byla jasnou volbou. Jenže bez aplikací Googlu to bude spíš jen rarita na trhu.

To samé pak platí o Honoru View 30 Pro, který se pod označením V30 Pro prodává v Číně od listopadu. Už tenkrát jsme si ho mohli vyzkoušet na čínské premiéře v Pekingu, podrobnosti najdete zde. Pokud se na český trh dostane, bude to specialita pro omezenou skupinu zákazníků. Je to samozřejmě škoda, telefon je to výborný se špičkovým hardwarem. V testu DxO Mark získal fantastické hodnocení, a je to jeden z nejlepších fotomobilů současnosti.

Honor v Barceloně představil i další věci. Velmi zajímavý notebook MagicBook vám představíme samostatně, u něj je už potvrzený prodej na českém trhu od konce března za solidní cenu okolo 15 000 korun. V prodeji budou i bezdrátová sluchátka Magic Earbuds, a to od dubna. Cena by se měla pohybovat okolo 3 200 korun, na výběr budou dvě barevné verze: bílá a neobvyklá zelená.