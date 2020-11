Je to oficiální. Huawei prodává značku Honor, vymaní ji ze sankcí

Firmu Honor, která byla doposud součástí koncernu Huawei, koupí nová čínská společnost Shenzhen Zhixin New Information Technology, která byla založena teprve 27. září letošního roku, a to se základním kapitálem 100 milionů čínských jüanů (necelých 340 milionů korun).

Firmu založila společně Shenzhen Smart City Technology Development Group a skupina asi třiceti distributorů smartphonů značky Honor. Naopak Huawei nemá ve firmě Shenzen Zhixin žádný podíl. Až tedy dojde k dokončení celé transakce, vznikne jakýsi nový Honor, který bude samostatnou společností vlastněnou svými distributory a lokální vládou v Šen-čenu. Informace potvrdil Huawei na svých stránkách, prozatím jen v prohlášení v čínštině.

Huawei v prohlášení říká, že ke kroku přispěl právě celý průmyslový řetězec Honoru a za rozhodnutím stála především snaha ochránit zájmy spotřebitelů, ale i různých dodavatelů, partnerů, zaměstnanců a distributorů Honoru. Firma si zaměstnance ponechá a bude pokračovat v nastoleném směru vývoje. Nadále by tedy měl být Honor především značkou pro mladé uživatele, pro které je digitální svět jednou z hlavních součástí života.

Hodnotu transakce ani jedna ze zúčastněných stran nezveřejnila, agentura Reuters již dříve napsala, že by cena za Honor mohla být zhruba 100 miliard jüanů, tedy necelých 340 miliard korun.

Pro Honor tento krok znamená vymanění se z amerických sankcí, které jsou uvaleny na Huawei a jeho dceřiné firmy. Společnost by tedy měla získat zpět přístup ke službám Google a neměly by pro ni být problém dodávky čipů třeba od amerického Qualcommu (i když 4G čipy teď Qualcomm Huaweii dodávat může). Pro Honor to ale znamená, že bude muset ještě posílit svůj vývoj.

Ačkoli firma pod Huawei fungovala v podstatě odděleně a relativně samostatně, její produkty očividně vycházely z přístrojů Huawei, respektive firma využívala možnosti implementovat do svých telefonů stejné komponenty jako Huawei do svých špičkových modelů. Honor teď ale bude nejspíš své modely více „skládat“ z komponent od externích dodavatelů a takový vývoj bude přece jen chvíli trvat.

Na druhou stranu to pro fimu nemusí být zásadní problém. S více než 70 miliony prodaných smartphonů ročně patří k solidně velkým výrobcům, takže by si dodávky měla bez problémů zajistit. A v zásadě jí nic nebrání ani odebírat čipy a další komponenty od Huawei – pokud ten bude ochoten a hlavně schopen mu je dodat. Pro stávající modely to tak vlastně znamená i určitou naději možnosti návratu služeb Google do jejich útrob. Dodávky komponent pro aktuální smartphony má Honor interně nasmlouvané a po oddělení s největší pravděpodobností Huawei své závazky dodrží, zatímco Honor pak začne pracovat na nových modelech, které nebudou na technice od Huawei tak závislé.

Výhodou pro Honor je fakt, že už nyní měla firma své vlastní distribuční kanály a na Huawei nezávislé procesy. Tento řetězec zůstane zachován, usnadní samotné oddělení a umožní, aby se Honor soustředil na přípravu nových produktů, do kterých se mohou navrátit služby Googlu. Jsme zvědavi, jak dlouho to bude trvat. Zároveň bude zajímavé pozorovat, jak se Honoru bude dařit. Samostatnost ho totiž rázem staví do pozice nezávislého soupeře pro značky jako Xiaomi a Realme, kterým doposud konkuroval právě s kolosem Huawei v zádech a měl tak určitou výhodu. Teď se naopak situace obrací a Honor se ocitá vůči svým soupeřům v jisté nevýhodě.