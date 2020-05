Levné smartphony s Googlem i vysavač. Honor uvede v Česku záplavu novinek

Na českém trhu se začínají prodávat dva nové smartphony značky Honor. Tedy tak nové vlastně nejsou. Aby mohly tyto přístroje mít služby Googlu, které jsou skutečně novým modelům koncernu Huawei od loňského května zapovězeny, tak jde opět o upravené modely z uplynulých let.

Levný Honor 8S 2020 je jen lehce upravenou variantou loni představeného Honoru 8S, který se v Česku také prodává. Oproti předchůdci má novinka v podstatě jen větší kapacitu RAM a uživatelské paměti (3 a 64 GB namísto 2 a 32 GB). Ostatní prvky výbavy, jako jsou 5,71palcový displej s kapkovitým výřezem a HD+ rozlišením, dva sloty na SIM a jeden zvlášť pro paměťovou kartu nebo baterie s kapacitou 3 020 mAh pak zůstávají shodné. Chybí čtečka otisků prstů, odemčení lze provést za pomoci rozpoznávání obličeje, i to mají loňský a letošní 8S společné.

Telefon má operační systém Android 9.0, který tedy obsahuje služby Googlu. Lehce poupravený Honor 8S 2020 začíná Honor prodávat za 3 290 korun, což je o sto korun více, než kolik původně stál předchůdce. Jenže právě Honor 8S bude Honoru 8S 2020 velkým konkurentem, protože dnes lze tento smartphone sehnat i za méně než 2 300 korun.

Druhou novinkou je Honor 9X Lite, který přináší moderní skleněný design a solidní výbavu. I toto je nicméně smartphone, který už Honor nabízel. Poznat to můžeme i podle výrazného výřezu v horní části displeje – toho se smartphony v uplynulých letech poměrně rychle zbavily a nahradily ho průstřely či kapkovité výřezy. Důvod, proč má „nový“ honor výřez, musíme hledat v roce 2018. 9X Lite vlastně není nic jiného než trochu vylepšený Honor 8X ze září 2018.

Zatímco tehdy patřil 8X mezi smartphony čistě střední třídy, 9X Lite dnes míří o trochu níž, i když jeho výbava není špatná. Velký 6,5palcový FullHD+ displej zůstává, stejně jako procesor Kirin 710, 4 GB RAM a 128 GB vnitřní paměti. Nový je design, především v zadní části u sestavy fotoaparátu, která odkazuje na aktuální trend s výraznějšími výstupky. Vylepšení se dočkal i fotoaparát, ten hlavní má rozlišení 48 MPix namísto dvaceti megapixelů, druhý snímač slouží ke sběru informací o hloubce ostrosti. Vpředu rozlišení kleslo na polovinu, tedy na 8 megapixelů.

I tento smartphone přichází na trh s Androidem 9.0 a službami Googlu, Huawei dokonce slibuje aktualizaci na Android 10. Původní Honor 8X měl Android 8.0 a v průběhu života dostal aktualizaci až na aktuální desítku. Inovovaný model stojí 5 290 korun a k dispozici bude ve dvou barevných provedeních: Midnight Black a Emerald Green. Starší 8X lze stále ještě v českých e-shopech sehnat, obvyklá cena je nicméně asi 5 500 korun, přičemž jde o verzi s menší porcí uživatelské paměti (64 GB). Původně toto provedení stálo při uvedení na trh v závěru roku 2018 sedm tisíc, verze se 128 GB paměti vyšla na osm tisíc korun.

Kromě těchto telefonů začíná Honor v Česku prodávat i chytrý fitness náramek Honor Band 5 vyrobený za využití recyklovaných materiálů. Cena je 599 korun.

Chytrá domácnost

Honor si je zároveň vědom toho, že nové produkty a taktika „recyklace“ dřívějších modelů nemusí budit velké nadšení. A především dlouhodobě takto fungovat nemůže. Firma se tak chystá na dobu bez služeb Googlu, což potvrzuje její další krok oznámený na globální tiskové konferenci konané v úterý 19. května.

Na té čínská značka představila novinky jako televizor Vision X1, router Honor Router 3, laptoop Magic Book Pro nebo tablet ViewPad 6 či chytré hodinky Honor Magic Watch 2. Šéf Honoru George Zhao prozradil, že by se většina těchto produktů měla dostat i na mimočínské trhy.

Například tablet ViewPad 6 s desetipalcovým displejem a dotykovým perem s chytrými službami by se do Evropy měl dostat už v průběhu června. Ovšem bez služeb Googlu – u tabletu to ovšem nemusí být tak zásadní komplikace jako u smartphonu.

Kromě výše uvedeného představil Honor ještě celou sérii produktů řady Honor Choice. Zde najdeme například vysavač, čističku vzduchu, zvlhčovač vzduchu, chytrou lampičku, varnou konvici, sonický kartáček na zuby nebo bezdrátová sluchátka. I tyto produkty se dostanou na trhy mimo Čínu, a to i k českým zákazníkům – Česká republika byla i v rámci prezentace přímo zmíněna jako jeden z trhů, kde začne Honor produkty této řady prodávat.