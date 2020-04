Notebooky Honor přichází na trh. Zaujmout chtějí cenou a magickou funkcí

Rozšíření konkurence je pro zákazníky vždycky dobrou zprávou a po období, kdy z trhu značky počítačů spíše mizely, vzpomeňme na Sony a Toshibu, se začíná blýskat na lepší časy – loni přibyl Dynabook (ex Toshiba pod taktovkou Sharpu), nyní i nováček v oblasti, značka „pro mladé“ společnosti Huawei, Honor.

Na trh vstupuje s dvojicí modelů MagicBook, větším 15,6" nazvaným MagicBook 15 a menším 14" nazvaným, tušíte správně, MagicBook 14. My jsme vyzkoušeli menší a podle nás atraktivnější variantu.

Srdcem systému je čtyřjádrový procesor AMD Ryzen 5 3500U, který patří k loňské 12nm generaci Zen+, což je možná maličko škoda, konkurence v těchto dnech představuje modely s letošními 7nm procesory Zen2.



Můžeme to brát jako ústupek přívětivé ceně, přičemž musíme konstatovat, že jeho výkon většinu očekávatelných studijních a pracovních úloh zvládne se ctí, nicméně na intenzivnějí práce s grafikou nebo výpočetně náročnější úlohy to chce výkonnější železo. Výdrž akumulátoru se pohybovala mezi osmi a deseti hodinami – běžné práce s multimédii, internetem a příjemným jasem. Což je skvělé.



PC Mark 10 3 792 PC Mark 10 - Extended 3 164 GeekBench 5.1 - CPU - 1 jádro / všechna jádra 860 / 3096 GeekBench 5.1 - GPU - OpenCL / Vulkan 8579 / 7575 GeekBench 4.4 - CPU - 1 jádro / všechna jádra 3922 / 11 862 GeekBench 4.4 - GPU - OpenCL 30 062 CineBench R20 1 486 CineBench R15 - CPU/OGL 673 cb / 40,47 fps 3DMark Night Raid 9 017

Systém má k dispozici 8 GB operační paměti, což je dnes standard, jen musíte počítat s tím, že 1024 MB je rezervováno pro potřebu grafického čipu jako videopaměť. Systémem použitelná velikost operační paměti je tak necelých 7 GB. Pro ukládání dat slouží 256 GB SSD úložiště, což bychom považovali za akceptovatelné minimum. Pozitivní je, že je to rychlý NVMe model od Samsungu.



Displej je matný, má plné HD rozlišení 1920x1080 pixelů a skvělé pozorovací úhly – prakticky bez omezení. Maximální jas patří spíše k nižšímu průměru, v interiéru je dostatečný, ale třeba na středně zastíněné terase o slunečném dni to nebylo nic moc. Nemá dotykovou vrstvu. O bezdrátové spojení se sítí se stará čip od RealTeku, funguje v rychlém standardu 802.11ac.

Akumulátor má kapacitu 56 mWh a notebook vydrží pohánět 8–10 hodin běžného provozu. Notebook nemá klasický konektor pro napájecí adaptér, k nabíjení slouží USB-C port. Přibalená USB-C Power Delivery nabíječka má výkon 65 W. Výhodou je, že s jednou nabíječkou na cestách zvládnete notebook i chytrý telefon, nebo že si jej budete moci nabíjet z vhodného adaptéru v autě i bez konverze 12 V - 230 V - 20 V.

Trochu nešikovné je, že notebook má jen jeden USB-C port, takže pokud jej obsadíte nabíječkou, nemá žádný. To můžete vyřešit vhodným rozbočovačem, nebo dokovací stanicí, ale to už je otázka dalšího výběru a nákupu, Honor nic takového nejen nepřibalí, ale ani nemá v nabídce.

Na bocích pak najdete jen dva klasické USB 3.1 porty, jedno HDMI a konektor pro připojení sluchátek a mikrofonu. Čtečku paměťových karet byste hledali marně, škoda.



Tenkým rámečkům kolem displeje a čisté jednoduché ploše kolem klávesnice pomohlo jednak umístění čtečky otisků prstů do zapínacího tlačítka, mimochodem za celé testování s rozpoznáním snad ani jednou nezaváhal, jednak kamera schovaná do vyklápěcího tlačítka v klávesnici. Po stisku se z klávesnice vyklopí a do té doby si můžete být jisti, že nejste v záběru.

Kamera ukrytá v klávesnici

Nevýhodou tohoto řešení je, že vás zabírá z podhledu, což nebývá nejlichotivější úhel, navíc její pohled obtížněji upravíte – musíte naklopit celý notebook. Budeme-li optimisté, pak můžeme na podhled v době koronavirové krize a prací z domova pohlížet i jako na výhodu – druhá strana mimo vás uvidí jen strop a třeba vršky skříní, nikoli plný pohled do obýváku nebo kuchyně.



Velkou pochvalu zaslouží až prémiově tuhé a pevné šasi, spodní část příkladně, displejová část nadstandardně – na každodenní nošení a provoz je dobře připraven.

Při běžné práci – online, multimédia, kancelář – je notebook prakticky bezhlučný, ventilátory se dostanou ke slovu až při výraznější zátěži, a i pak slyšíte jen jemný svist vzduchu. Při dlouhodobé zátěži notebook držel teplotu procesoru průměrně na 65 °C.



Zvuk notebooku je velmi slušný, až překvapivě hlasitý a celkem živý a výrazný – hraje odrazem o desku stolu, takže na klíně si toho mnoho neposlechnete. Kamera není špatná, moc nešumí, ale má tendence k přepalům. Mikrofon solidní, hlas trochu plechový, ale výrazný, srozumitelný a čistý.

Skvělá funkce Magic-link

Funkce, kterou konkurence nenabídne, ale je geniálně jednoduchá a praktická. Pokud si počítač pomocí dodané aplikace PC Manager spárujete s chytrým telefonem Huawei nebo Honor, stačí telefonem klepnou na pravou stranu notebooku, do něhož se odešle aktuálně v galerii otevřená fotografie. Nebo třeba text v telefonu zkopírovaný do schránky – klepnutí o počítač a máte ji ve schránce ve Windows. Šikovné.

Sdílení obrazovky z chytrého telefonu Honor/Huawei.

PC Manager pak umí například i sdílet obrazovku telefonu v okně na počítači, a to nejen sledovat, ale i aktivně ovládat. Vyzkoušeli jsme s modelem Huawei P30 Pro a fungovalo to velmi dobře.



Závěr

S cenou dělal výrobce drahoty, prozradil ji až při středečním večerním online eventu. Notebook je v nabídce za 15 990 Kč, což je rozumná cena – odpovídá třeba Lenovu IdeaPad S540-14, většina srovnatelné konkurence je spíše dražší. Z hlediska zpracování a designu působí jako o kategorii dražší stroj – jak hliníkovým tělem s broušenými hranami, tak tenoučkými rámečky kolem displeje. Pochválit musíme nízkou hmotnost 1,4 kg, dobře fungující čtečku otisků prstů, slušný zvuk a asi i kameru schovanou v klávesnici – záleží na tom, jak se dané řešení jeví vám. Škoda jen jednoho USB-C portu. Celkově je MagicBook 14 rozhodně zajímavou volbou.