Nechtěná premiéra. Honoru utekl nový model na lahvi Spritu

Honor si pravděpodobně na čínském trhu naplánoval část reklamní kampaně nového modelu na etiketách limonády Sprite. Jenže do prodeje se takto oblepené lahve dostaly dřív, než výrobce telefon stačil představit. Mohla to být chyba, nebo náhoda. Nebo prostě Honor s ohledem na současnou situaci musel premiéru odložit a kampaň na etiketách limonády už nešlo zastavit.

V každém případě tak víme, že asi velmi brzo výrobce telefon představí. A zhruba i víme, jak bude vypadat. Tedy alespoň jak bude vypadat zadní část. Což následně potvrdily i uniklé rendery. Žádné velké překvapení to není, telefon je hodně podobný modelu View 30/Pro (v Číně telefon nese označení V30). Ten byl představený už v listopadu, v Evropě měl premiéru nedávno v Barceloně.

Na první pohled má třeba vzadu tvarově úplně stejnou plochu s objektivy, ale při podrobnějším zkoumání je na novince vidět pod bleskem ještě jeden senzor. K čemu bude sloužit, není v tuto chvíli jasné a z dostupných obrázků to nelze vydedukovat. Ale pravděpodobně to bude ToF senzor pro hloubku ostrosti.

Podstatné je, že telefon má tři objektivy, tedy pravděpodobně širokoúhlý, hlavní a teleobjektiv. Příbuzný Honor View 30 Pro má ve stejné sestavě 12MPix širokoúhlý objektiv, 40MPix hlavní a 8MPix teleobjektiv s trojnásobným optickým přiblížením. S touto sestavou si telefon vysloužil výborné hodnocení od DxO Mark, ale je velmi pravděpodobné, že nový Honor 30S bude mít parametry trochu jiné.

Telefon bude v prodeji pravděpodobně ve dvou barevných variantách, tedy alespoň zatím se ví právě o dvou. Jednou je perleťová s jemnými barevnými přechody, druhou pak výrazná a povedená oranžová. V této zatím neobvyklé barvě se prodává i model View 30 a nám se líbí. Ale detail gradientu bude u novinky asi trochu jiný, alespoň obrázky to naznačují.

Kompletní výbava zatím známá není, ale to podstatné už víme. O pohon se postará čip Kirin 820 s podporou 5G, což na mnoha trzích bude konkurenční výhoda, v Česku je to zatím nepodstatné. Zákazníci spíš ocení 40W rychlonabíjení. Víme také to, že senzor otisků prstů bude na boku ve vypínacím tlačítku.

V této chvíli samozřejmě není jasné, jestli se telefon bude prodávat i v Evropě a tedy i v Česku. Je to však dost pravděpodobné – mateřský Huawei bude v Evropě nové modely prodávat, přestože stejně jako nové honory už nebudou mít služby Googlu. To samozřejmě ovlivní prodejnost, ale firma chce zákazníky postupně přesvědčit, že lze žít i bez nich. Snadné to mít rozhodně nebude. Cena novinky by se měla pohybovat okolo 10 000 korun, což by za normálních okolností byla za takto vybavený telefon výborná cena.