Nebudeme prodávat Honor, ohradil se Huawei proti spekulacím

Stejně jako na Huawei, tak i na jemu náležící značku Honor dopadají sankce ze strany Spojených států, které mu zakazují obchodovat s americkými firmami. Minulý týden přišel známý analytik Ming-Čch’ Kchuo prostřednictvím čínského portálu IThome (článek byl již smazán, zůstal pouze archivovaný text) s informací, že je velice pravděpodobný prodej značky Honor, aby se mohla vyvázat z postihů obchodní války.

Pokud by byla tato informace pravdivá, potenciálně by se osamostatněnému Honoru opět otevřely možnosti nakupovat americké součástky a pořizovat potřebné softwarové licence. Honor je v současnosti stejně jako jeho mateřská společnost Huawei zasažen sankcemi a nemůže tak své telefony vybavovat součástkami z USA ani používat plnou verzi systému Android.

Technicky by tak opět Honor mohl proniknout na globální scénu s novými top modely smartphonů, jelikož byl až donedávna poměrně silným hráčem. Nyní ovšem působí s lepšími smartphony zejména na domácím čínském trhu a stejně jako u Huaweie je i u Honoru otázka, kde sežene výkonně čipy, když už je nemůže nakupovat od výrobce TMSC.

Portál ITHome ovšem text s těmito informacemi smazal poté, co zástupci Huaweie na čínské sociální síti Weibo prohlásili, že firma nic prodávat nehodlá. Je samozřejmě otázkou, zda se o prodeji nejedná jen za zavřenými dveřmi a je ještě brzy na nějaké výsledky, ovšem v tuto chvíli to vypadá, že si Huawei bude stát za svým a společně s Honorem rozvíjet vlastní systémovou platformu a pracovat na vývoji vlastních součástek do smartphonů a dalších zařízení.