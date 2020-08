Google konečně představil svůj nejlevnější smartphone. Stojí devět tisíc

Google Pixel 4a je konečně oficiální. Po téměř nekonečných odkladech si mohou nový smartphone zákazníci v USA předobjednávat, prodej pak začne 20. srpna. Novinka je v podstatě přesně taková, jak ukazovaly úniky. Je to tedy poměrně konzervativní smartphone střední třídy, který se nežene za superlativy v hardwarové výbavě, ale který vsází na přímočarou funkčnost.

Google se jím vymezuje vůči iPhonu SE, oproti kterému má sice Pixel 4a méně výkonný hardware, ale je také výrazně levnější a slibuje opravdu povedený fotoaparát s funkcemi špičkových modelů. Důležité je, že cenu se tentokrát podařilo udržet v rozumných mezích a to i na mimoamerických trzích.

Doma v USA stojí Pixel 4a 349 dolarů a je tedy o 50 dolarů levnější než konkurenční iPhone SE s poloviční pamětí. A například i cena v Německu je lákavá: 340 eur je v přepočtu necelých 9 000 korun a to je za dobře (byť ne nijak úchvatně) vybavený smartphone střední třídy s veškerým komfortem ekosystému Googlu zajímavá částka.

Pro porovnání: přepočet ceny z dolarů ukáže hodnotu 7 700 korun, k tomu je ale potřeba připočítat naši DPH a rázem tak částka poskočí na 9 300 korun. Německá cena tedy rozhodně není přehnaná. Potíž je nadále v dostupnosti: buď si pro Pixel 4a budete muset dojet do Německa, nebo čekat, až jej doveze některý z obchodníků, který si jistě trochu na ceně přisadí. Oficiálně bude Google novinku nabízet doma v USA, Kanadě, Austrálii, Francii, Indii, Itálii, Irsku, Británii, Japonsku, Německu, Singapuru, Španělsku i na Tchaj-wanu.

K dispozici je tentokrát jen jediná verze dostupnějšího smartphonu od Googlu, který navazuje na předchozí Pixel 3a. Nový Pixel 4a tak má vždy displej s úhlopříčkou 5,81 palce s průstřelem v levém horním rohu, je černý (Just Black) a má 128 GB vnitřní paměti bez možnosti rozšíření paměťovými kartami. Pohání jej Snapdragon 730G a 6 GB RAM.

Ani další výbava na první pohled neohromí: rozlišení displeje s poměrem stran 19,5 : 9 je standardních 2 340 x 1 080 pixelů, a ačkoli je to OLED panel, čtečka otisků není v něm, ale na zádech. Nechybí 3,5mm jack pro sluchátka, baterie má veskrze průměrnou kapacitu 3 140 mAh a dobíjení přes USB-C funguje s maximálním výkonem 18 W. Tedy žádné superlativy.

Foťák je jednoduchý, přesto špičkový

Ty na první pohled nenajdeme ani u foťáků. Přední fotoaparát je osmimegapixelový bez automatického ostření, hlavní fotoaparát vzadu je také jen jeden, rozlišení je 12,2 megapixelu, optika má světelnost f/1.7 a optickou stabilizaci obrazu. Přesto právě tady by se měla ukázat síla Pixelu a jeho softwaru od tvůrců Androidu. Kvalita snímků by i přes jednu jedinou čočku měla být výtečná, není pochyb o tom, že si Pixel 4a určitě polepší oproti starším modelům Pixel 3a a Pixel 3: na výkony aktuálního Pixelu 4 asi nedosáhne, ale to vlastně jen proto, že mu chybí druhá čočka.

Praktické rozdíly budou asi minimální a tak bude Pixel 4a díky řadě softwarových kouzel jedním z nejlepších cenově dostupných fotomobilů. Google u něj slibuje například i funkce živého HDR+, což je mimochodem řešení, které má Pixel 4 a starší Pixely ho nedostanou ani po softwarovém updatu. Je tu špičkový noční režim i režim pro focení hvězdné oblohy a další speciality.

Ve stejném duchu se nese i další softwarová výbava telefonu: čistý Android má některé specifické funkce, které si Google nechává jen pro sebe nebo je ostatním výrobcům uvolňuje až s velkým zpožděním. Pixel 4a má navíc garantovány dlouhodobé aktualizace systému, včetně příchodu nových funkcí. Naše dlouhodobé zkušenosti s modely Pixel 3 a 3a ukazují, že Google uživatele v rámci různých aktualizací příjemně překvapuje i příchodem různých nových funkcí, které telefon průběžně vylepšují. A to je mnohdy daleko zajímavější a důležitější, než nadupaný hardware.

Další budou

Pixel 4a je prvním letošním představeným pixelem od Googlu. Sama firma při představení potvrdila, že nás letos čekají ještě nejméně dva další modely: Pixel 4a 5G a Pixel 5. Ty ovšem představí až později, byť tentokrát by už průtahy nemusely být tak dlouhé: domníváme se, že tyto novinky uvede Google společně s finální verzí Androidu 11 někdy v průběhu září.

Zatím se stále čile spekuluje o tom, jaké novinky vlastně budou. U Pixelu 4a 5G potvrdil Google cenu, ta má být 499 dolarů, tedy o 150 dolarů víc, než u aktuální novinky. Zatím ale není jasné, co za to zákazníci dostanou navíc: spekulace hovoří o tom, že to bude i něco víc, než jen podpora 5G. (a s ní spojený výkonnější čip Snapdragon 765G) Vlastně se mluví o tom, že Pixel 4a 5G bude vlastně takovým Pixelem 4a XL – větší varianta teď chybí. 5G verze by tedy mohla dostat větší displej, možná i více paměti a třeba dvojitou hlavní kameru.

O Pixelu 5 se toho ví ještě méně: tady Google ani nenaznačil cenu, ale už delší dobu se spekuluje, že nemá na rozdíl od předchozích pixelů jít o úplně špičkový smartphone. Pixel 5 by tedy měl mít také Snapdragon 765G a měl by být nabízen v jedné velikostní verzi, nejspíš té kompaktní: jako by Google na velké smartphony zanevřel. Otázkou tak zůstává, čím vlastně bude chtít Google odlišit Pixel 5 od Pixelu 4a 5G: nejspíš tu bude pokročilejší fotoaparát, vše další je ale zatím ve hvězdách.