Střední třída stačí, ukazují novinky Googlu. Stojí však až dvacet tisíc

Dvě mobilní novinky Googlu se podle očekávání jmenují Pixel 5 a Pixel 4a 5G. Svým názvem v obou případech trochu klamou, protože představují něco kapku jiného, než je u Googlu zvykem. Typ Pixel 4a 5G není pouhou 5G verzí již dříve představeného typu 4a, oproti němu je tu navíc větší displej, větší baterie, silnější procesor i lepší fotoaparát. Vlastně je to Pixel 4a XL s podporou 5G.

Pixel 5 je zase trochu jiný. Číslici bez písmene bezprostředně vedle ní dosud měly vždy špičkově vybavené pixely s aktuálně nejsilnějším hardwarem, tedy typicky procesorem Qualcomm Snapdragon osmičkové řady. Jenže letos je vše jinak, Pixel 5 dostává Snapdragon 765G, což je procesor vyšší střední třídy s podporou 5G. Stejný čipset má i Pixel 4a 5G. Podobných vlastností je tu víc.

Oba čerstvě představené pixely mají shodnou sestavu fotoaparátů (12megapixelový hlavní a 16megapixelový širokoúhlý), čtečka otisků prstů zůstává na zadní straně telefonu, ani tady se nepřestěhovala do displeje. Letos nejvybavenější model Pixel se od varianty 4a 5G liší drobnostmi: má menší šestipalcový displej, kapacita RAM poskočila ze 6 GB na 8 GB, baterie narostla z 3 885 mAh na 4 080 mAh. Navíc je tu bezdrátové dobíjení (s funkcí reverzního dobíjení) a odolnost vůči vodě a prachu. Naopak mu chybí 3,5mm jack, který typ 4a má. To je vše. Všechny tři letošní pixely (novinky 5, 4a 5G a 4a z dřívějška) jsou si tak velmi podobné a mají i podobný výkon.

Google se chce tímto krokem dostat trochu blíž k uživatelům z hlediska dostupnosti telefonů, byť novinky nejsou především vzhledem k podpoře 5G sítí vůbec levné. Zatímco Pixel 4a stojí v USA oficiálně 349 dolarů (necelých 10 000 korun s českou DPH), nový Pixel 4a 5G vyjde na 499 dolarů (asi 14 tisíc korun s daní) a letošní špička v podobě modelu Pixel 5 stojí 699 dolarů (něco přes 19 500 s daní). To je sice nižší cena než u loňského Pixelu 4, který startoval na částce 799 dolarů (navíc s poloviční uživatelskou pamětí), ale žádná láce to rozhodně není. Pixel 5 je, pokud nás paměť neklame, zdaleka nejdražším smartphonem se Snapdragonem řady 7xx na trhu. Pravdou však je, že pixely se cenou nikdy nepodbízely, letošní typ 4a je z hlediska dostupnosti relativně výjimkou.

Zacílením letošních smartphonů ovšem dává Google jasně najevo své priority a to, jakým směrem se má vydávat systém Android. Špičkové funkce pixelů jako fotoaparát, který hodně spoléhá na práci umělé inteligence, streamování obsahu, hraní her přes službu Stadia a další pokročilé záležitosti rozhodně nemají být vyhrazeny pouze tomu nejlepšímu hardwaru. Zároveň připouští, že 5G bude v tomto ohledu naopak nutností.

Špičkový hardware v podobě nejsilnějších procesorů, displejů s extrémním rozlišením a nesčetným množstvím čoček fotoaparátu by měl být jakousi třešničkou na dortu, ovšem samotné pokročilé funkce a možnosti systému mají být mnohem větší samozřejmostí. Google uživatelům říká, že na to nejlepší z jeho služeb (a nejen těch) bohatě stačí i střední třída. A nejen uživatelům. Google to ukazuje i dalším výrobcům a bude zajímavé pozorovat, kam jeho rozhodnutí smartphony v příštích letech nasměruje. Růst významu telefonů vyšší střední třídy jsme již letos jednoznačně zaznamenali.

Ještě víc než kdy předtím platí, že Google klade u svých telefonů důraz na software. Slibuje aktualizace po tři roky, jistotu zisku nového Androidu prakticky okamžitě po jeho vydání plus nějaké ty nové funkce v průběhu modelového života telefonu. Například nové letošní funkce Extreme Battery Saver a Hold for Me (ta bude fungovat jen v USA – jde o automatické čekání na lince) brzy dostanou i některé starší pixely.

U foťáku Google vyzdvihuje i noční režim pro portréty, novinkou je funkce Portrait Light, která umožní dodatečně v portrétních snímcích vylepšit nasvícení obličeje: tato funkce je zabudována i do aplikace Fotky Google a uživatelé by měli mít možnost pomocí ní upravit i starší portréty, které mají v cloudu. Další novinkou je funkce Cinematic Pan pro plynulejší a „filmovější“ video záběry.

Nové pixely se oficiálně na náš trh nedostanou. Předobjednávky v USA a na vybraných trzích již začaly, prodej novinek by měl odstartovat 15. října. Fanoušci modelové řady Pixel musí doufat, že je k nám doveze některý z distributorů.