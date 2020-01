Nový levný smartphone od Googlu nemá mít XL verzi, naopak bude menší

Pixel 3a lze označit za hit. Pomohl Googlu meziročně zvětšit prodeje jeho smartphonů o extrémních 157 procent, když i velcí výrobci v prodejích víceméně stagnují kvůli nasycenosti trhu nebo v případě čínského Huaweie z důvodu restrikcí ze strany americké vlády.

Levná verze předloňského pixelu totiž nabídla povedený smartphone za dostupné peníze s podporou samotného tvůrce operačního systému Android. Proto se očekává, že ještě lepší výsledky přinese chystaný nástupce. Jeho premiéra je očekávána, stejně jako u loňského Pixelu 3a, na konferenci Google I/O. Ta se loni konala v květnu, ale v předchozích letech to bylo i v červnu.

Podle informací youtubera Davida Leeho, známého jako Dave2D, se dočkáme u nového levného pixelu změny. David Lee je jinak respektovaným youtuberem zejména na poli počítačů s 2,5 miliony odběratelů. Jeho informace lze tedy brát trochu skepticky, ale vzhledem k dřívějším informacím z důvěryhodnějších zdrojů se zdají být logické.

David Lee uvádí, že chystaný Pixel 4a bude existovat pouze v jedné verzi. Postrádat tak má zvětšenou verzi XL. Důvod má být prostý. Loni se menší verze 3a prodávala mnohem lépe než větší varianta. To samé platí i pro nový Pixel 4, který se v základní verzi prodává lépe než větší model 4 XL. Google tedy nechce zbytečné vyvíjet model, který nejde příliš na odbyt.



Dalším logickým odůvodněním je fakt, že už podle dřívějších informací „únikáře“ OnLeaks má nový levný pixel mít displej s velikosti 5,7 až 5,8 palce. David Lee přímo uvádí úhlopříčku displeje 5,81 palce. Loňský Pixel 3a přitom měl v základu 5,6palcový displej a větší verze XL šestipalcový displej. Novinka by se tak velikostí displeje trefila někam mezi loňský menší i větší model.

Přitom má být novinka menší než loňský základní model 3a, který měl rozměry 151,3 x 70,1 x 8,2 milimetru. To novinka má mít s větším displejem rozměry jen 144,2 x 69,5 x 8,2 milimetru. Byla by tak zhruba stejně velká jako Samsung Galaxy S10e, který patří mezi nejmenší bohatě vybavené smartphony. Docílit toho má Google zmenšením rámečků okolo displeje, které byly u loňského i nového modelu Pixel 4 dost výrazné.



Velké rámečky zejména nad a pod displejem byly z důvodu umístění přední kamery nebo pokročilých senzorů u modelu 4. Levný Pixel 4a ale má jít s dobou a dostane pro přední fotoaparát průstřel v levém horním rohu displeje. Očekávat se tak nedá pokročilé odemykání obličejem nebo ovládání pomoci radaru. To by telefon jen prodražilo. Zabezpečení má probíhat pomocí senzoru otisků, který nemá být ani integrovaný v displeji, ale na zádech telefonu. Opět úlitba co nejnižší ceně.

Hlavní fotoaparát má být pouze jeden. Jinak David Lee jiné technické informace nepodává, ale od OnLeaks víme, že fotoaparát má mít extra senzor. Starší pixely díky vyladění softwaru uměly pouze s jedním fotoaparátem daleko lepší snímky a různé triky s hloubkou ostrosti než konkurenti s více fotoaparáty. OnLeaks navíc zmiňuje přítomnost audiokonektoru jack 3,5 milimetru, který už ze smartphonů mizí.

Od Pixelu 4a nelze očekávat rekordy ve výkonu. Dostat má slabší procesor Snapdragon 730 případně 765. Záležet bude na podpoře 5G sítí, jejichž boom se letos očekává na primárních trzích, kde se pixely nabízejí. Operační paměť jistě také nebude extrémní, hovoří se maximálně o 6GB. Je ale možné, že díky vyladění softwaru zůstane Google u 4GB operační paměti.

Horší to má být s úložištěm v telefonu. Zůstat má totiž uživatelská paměť 64 GB, což je v této třídě už velmi málo. Smartphony od Googlu tradičně nepodporují paměťové karty. Google tak po uživatelích chce plné využití jeho cloudových služeb. Místo v úložišti v telefonu totiž už z tak malé kapacity ubere samotný systém, který bude pravděpodobně dost „prostorově náročný“. A to díky různým přidaným funkcím od Googlu, které v jiných smartphonech prozatím nenajdeme.

David Lee se jinak zmiňuje ještě o barevných verzích novinky, která by měla vyhovět širokému spektru zájemců. Pixely jsou známé svými rozlišeně barevnými zapínacími tlačítky. V případě Pixelu 4a mají existovat kombinace černého těla se zeleným tlačítkem, bílého s oranžovým a poměrně divokou verzi kombinující světle modré tělo a růžové tlačítko. Tedy něco i pro ženy, což muže prodeje ještě zvednout. Tělo bude plastové.

Cena novinky podle všeho zůstane na úrovni loňského Pixelu 3a, který stojí zhruba 9 tisíc korun. To není zrovna lidová cena, zejména vzhledem k čínské konkurenci, ale smartphone přímo od Googlu má mít jiné benefity. Například dlouhou podporu aktualizace systému nebo různých zvýhodnění pro různé služby, jako je například zmiňované cloudové úložiště. Problémem ale znovu bude oficiální prodej pouze na několika málo trzích, mezi kterými bude podle všech předpokladů Česko opět chybět.