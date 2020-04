Nový smartphone od Googlu nebude absolutní špička. Chybět mu bude výkon

Z chystané, zatím nezveřejněné aplikace Google Camera z prototypu modelu Pixel 4a se podařilo zjistit několik zajímavých informací o chystaných smartphonech Pixel od Googlu. Jak informuje server 9to5Google, bude chystaný vrcholný model na konkurenci ztrácet. Z Google Camera se podařilo zjistit kódy obou chystaných letošních novinek, navíc v kódu aplikace jsou zmínky o photo_pixel_2020_midrange_config a o photo_pixel_2020_config.

Kódy jasně odkazují na dva očekávané letošní modely. A to na model střední třídy Pixel 4a, jehož představení bylo kvůli současné pandemie koronaviru odloženo a prozatím se neví, kdy bude mít novinka premiéru (více viz Kdy uvidíme nové smartphony od Googlu? Firma zrušila představení). Druhý kód by měl odkazovat na podzimní top model Pixel 5. Stejně tak tomu bylo u Pixelu 4 s kódem photo_pixel_2019_config, model Pixel 3a potom měl v aplikaci kód photo_pixel_2019_midrange_config.

Z chystané aplikace se také podařilo zjistit kódová označení obou letošních novinek. Ty nesou název Bramble a Redfin, přičemž první z nich patří chystané „pětce“. Z dřívějších informací víme, že oba smartphony budou používat procesor Snapdragon 765G s podporou 5G sítí. To je v nabídce společnosti Qualcomm po Snapdragonu 865 druhý nejvýkonnější procesor pro letošní rok. Znamená to tedy, že podzimní vrcholný Pixel 5 nedostane ten nejvýkonnější procesor. Pro chystaný model střední třídy 4a je to naopak odpovídající čip.

To potvrzuje spekulace, že Pixel 5 nebude absolutní špičkou schopnou se poměřovat například se Samsungem Galaxy S20 s vysokou cenou. Půjde podle všeho o cenově dostupnější, přesto stále velmi dobře vybavený smartphone. Nicméně výkon bude top modelu od Googlu coby referenčnímu smartphonu pro systém Android scházet. V testech výkonu GeekBench vykazuje procesor Snapdragon 765G oproti Snapdragonu 865 o 30 až 50 procent nižší výkon.

Google tak změní strategii, kdy místo honbě za nejlepšími výsledky dá přednost cenové dostupnosti a tedy většímu rozšíření smartphonů řady Pixel. Pixely měly vždy ty nejlepší procesory, ale za velmi vysokou cenu.

Ještě výhodnější nabídkou muže být odlehčený přístroj loňského modelu Pixel 4. V kódu chystané aplikace Google Camera se totiž nachází kód SABRE_UNZOOMED_TELEPHOTO, který dává tušit, že levnější z letošních pixelů by měl mít optický zoom.

Google umí fotoaparáty vždy kvalitně vyladit, což by mohlo udělat z Pixelu 4a krále střední třídy smartphonů s Androidem. A to za cenu daleko nižší než u top modelu Pixel 5 se stejně výkonným procesorem.