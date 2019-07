Nejlepší fotomobil za (skoro) přijatelné peníze. Test Google Pixel 3a

Chytré telefony ve střední třídě mají opravdu spoustu podob, jedno však mají společné: často se svými funkcemi snaží napodobovat vlajkové modely, jen dělají různé ústupky téměř ve všech oblastech. A to je právě někdy jejich škoda: ústupky tu a tam vadit nemusí, ale na druhou stranu už telefony střední třídy moc nevynikají a v konkurenci je pak trochu složitější si vybrat.

Občas se objeví modely, které se přeci jen snaží i ve střední třídě vyniknout. Třeba Samsung sebral koncem loňského roku odvahu a přidal telefonům této kategorie spousty fotoaparátů a v tomto trendu dnes pokračuje. Google se ovšem letos rozhodl, že ostatním výrobcům ukáže další cestu. Recept na jeho smartphony střední třídy Pixel 3A a 3A XL je přitom podobný jako u špičkových pixelů: hardwarově neohromí, ale díky prvotřídnímu softwaru a úžasnému fotoaparátu dovedou v praxi velmi příjemně překvapit.

A jelikož dodnes považujeme Pixely 3 i přes jejich slabší hardwarovou výbavu za jedny z nejlepších smartphonů na trhu, je vlastně logické, že Pixel 3A patří podle našich zkušeností k tomu nejlepšímu, co si lze pořídit ve střední třídě. Má to jen takový háček: cenu a dostupnost. Pixely se u nás oficiálně neprodávají, a tak je třeba se spolehnout na individuální dovoz či některé internetové prodejce. Jenže u nich jsou levnější pixely dost drahé: námi testovaný typ 3A vyjde ve velkých českých eshopech na zhruba 13 000 korun, a to je částka, za kterou si můžete pořídit i daleko nadupanější modely.

Plusy a mínusy Proč koupit? perfektní fotoaparát

čistý Android a rychlé aktualizace

povedený displej

Proč nekoupit? jen 64 GB vnitřní paměti (bez možnosti rozšíření)

výraznější rámečky displeje

v Česku vysoká cena Kdy? V prodeji Za kolik? v Česku cca 13 000 Kč

Řešením tak je spíš si pro něj zajet třeba do Německa, kde vyjde na 399 eur, tedy v přepočtu něco přes deset tisíc korun. Ani to není málo, ale věřte, že je to za kvality Pixelu 3A přijatelná cena.

Přijatelná? Vždyť mu toho dost chybí...

Ano, jako každý smartphone střední třídy dělá Pixel 3A kompromisy. A není jich málo, to přiznáváme. Na druhou stranu Google pečlivě zvažoval, kde není radno ke kompromisům sáhnout, a kde jsou naopak v pořádku. Výsledkem je velmi vyvážený přístroj.

Pojďme popořádku. Pixel 3A pohání procesor Snapdragon 670 – ten sám rozhodně není nejvýkonnějším čipsetem střední třídy, ale na daný úkol stačí. Navíc jsou tu 4 GB RAM, což je mimochodem stejná porce jako u špičkových pixelů. Ty však jinak za konkurencí v tomto parametru zaostávají, nicméně jejich vyladění z nich stejně dělá velmi výkonné a rychlé telefony. Pixel 3A už samozřejmě tak rychlý není, ale je hezky plynulý a funguje za každých podmínek.

Další ústupky? Pixel 3A má plastové tělo místo kovového rámu, není odolný vodě a prachu. Není tu bezdrátové dobíjení a jedním z významných ústupků je pevná vnitřní paměť s kapacitou 64 GB. To je sice u „dospělých“ pixelů také standard (lze ovšem koupit i větší verze), jenže ty mají možnost uploadovat fotky do Google Photos v plném rozlišení. O tuto možnost Pixel 3A přišel a to je trochu škoda, podle nás jeden z největších ústupků – kdo chce hodně paměti, bude muset často data zálohovat jinam. Možnost nahrávání fotek do Google Photos se sníženou kvalitou však platí nadále, jako u všech androidích telefonů.

A co mu zůstalo?

Pixel 3A si ponechává některé klíčové vlastnosti svých špičkových sourozenců, které jej navíc činí v dané třídě výjimečným. Samozřejmostí tu je čistý systém Android s okamžitými aktualizacemi na novou verzi systému. Nokia se ve střední třídě také snaží, ale tak rychle u ní aktualizace nedostanete. Pixel k tomu navíc přidává některé funkce a služby, které si Google tak trochu schovává pro sebe, nebo je dává jako první právě svým telefonům.

Zůstává tu i AMOLED displej – u typu 3A má úhlopříčku 5,6 palce, je tedy o desetinu palce větší než u špičkového Pixelu 3. V kontextu top modelů není rozlišení 2 220 x 1 080 pixelů ničím rekordním, ale tady plně dostačuje a AMOLED panel má samozřejmě výhody v podobě nižší spotřeby energie a funkci always-on. Mimochodem, displej tu kryje odolné sklo DragonTrail namísto obvyklejšího Gorilla Glass. I to je asi důsledek šetření, ale v praxi jsme nezaznamenali v kvalitě tvrzeného skla žádný rozdíl, škrábancům je stejně odolné, jako jiná skla u dalších přístrojů.

Tím hlavním, co tu zůstalo v podstatě nezměněno, je fotoaparát. Pixel 3A má stejný foťák jako Pixel 3 a jeho výkony jsou špičkové. Fotí opravdu téměř stejně, liší se jen tempo zpracování fotek (a v detailech asi i samotný post-procesing). Pixel 3A totiž nemá speciální čip Pixel Visual Core, který se u dospělých modelů stará o zpracování obrazu a hodně ho zrychluje. Tady stejný úkol zastává samotný procesor, a tak mu to trvá trochu déle.

Fotí opravdu tak dobře?

Ano, fotí. Fotí naprosto skvěle. I když má jen jednu čočku, a tedy zcela ignoruje aktuální trend nejméně dvou čoček foťáku, výkony jsou parádní. Fotí pohotově a jsou tu všechny pokročilé režimy, které mají dospělé pixely – tedy třeba i 360° fotografie nebo režim Night Sight pro fotografování v noci. Pixel 3A tak není jen bezkonkurenčně nejlepším fotomobilem ve střední, ale jedním z nejlepších fotomobilů na trhu vůbec. A už jen kvůli foťáku stojí Pixel 3A opravdu za to.

Foťák má rozlišení 12 megapixelů a světelnost f/1.8, k pořizování tak dobrých snímků intenzivně využívá chytré algoritmy, které často snímky počítají z několika fotografií pořízených naráz. Je vidět, že to Googlu funguje velmi dobře i na slabším hardwaru a fotoaparát je jednoduše fantastický.

Není trochu ošklivý?

Design je samozřejmě otázkou osobního vkusu, ale ošklivý rozhodně Pixel 3A není. Ano, není to telefon podle poslední módy, nicméně se to projevuje v podstatě jen tím, že nemá tak minimalizované rámečky, jako se dnes „nosí“. Za to tu není žádný výřez displeje (a to ani u většího typu 3A XL) a žádné další výstřelky, takže je to vcelku elegantní smartphone. Design celkově kopíruje Pixel 3, i záda mají ony dva různé druhy povrchu, jen na omak tu mezi nimi není takový rozdíl jako u dražšího kusu – to dělá to plastové tělo.

V ruce je Pixel 3A navíc příjemně kompaktní, ostatně rozměry 151,3 x 70,1 x 8,2 mm znamenají, že patří i v této kategorii k menším telefonům. I když je hmotnost 147 gramů téměř stejná jako u Pixelu 3 s kovovým rámem, v ruce působí 3A lehčím dojmem. A plastové tělo bude ve skutečnosti také trochu odolnější při pádech. Originální fialová barva, která je však dostupná jen na některých trzích, mu sluší.

Co výdrž baterie?

I ta je solidní. Pixel 3A dostal akumulátor s kapacitou 3 000 mAh, který mu dodává dostatek energie pro perný den provozu. Pravda, na konci takového dne se bude telefon dožadovat nabíječky, ale to už předpokládá intenzivní nasazení přístroje přes den. Dva dny výdrže jsou reálné v trochu klidnějším režimu, celkově se v tomto ohledu podle nás řadí Google Pixel 3A k lepšímu průměru. Zdá se nám o trochu lepší než Pixel 3.

Mám si ho pořídit?

Pokud jste ochotni si za telefon střední třídy trochu připlatit a láká vás špičkový fotoaparát, je Google Pixel 3A (ideálně z dovozu ze zahraničí) velmi zajímavou volbou. Za danou cenu určitě nezískáte lepší fotomobil a žádný telefon nebude mít takovou jistotu aktualizace systému na novou verzi. Čistý Android je v tomto případě opět balzámem na duši, systém je hezky přímočarý. I když se zdá, že výrobci od různých úprav Androidu trochu ustupují, čistý systém přímo od Googlu je opravdu velký rozdíl.

Vzhledem k tomu, že na podzim mají přijít na trh špičkové Pixely 4, je také Pixel 3A zajímavou alternativou pro ty, kdo by chtěli do ekosystému Googlu naskočit už teď, ale přijde jim zbytečné utrácet za špičkové modely. Telefon nabídne mnohé parametry jako špičkové modely (foťák, výdrž baterie, displej, software), přitom stojí podstatně méně peněz.