Google Pixel 6 dostane novou funkci. Soupeři ji mají už několik let

Loni Google se smartphony Pixel tak trochu „přibrzdil“. Nejen že se jejich uvedení na trh protahovalo, ale u modelové řady nastala i změna strategie. Vedle dostupného Pixelu 4a přišel i vybavenější Pixel 5, který však už nevsází na špičkový hardware a vysoký výkon jako předchozí generace top pixelů. Namísto toho má procesor Snapdragon 765G a několik ústupků ve výbavě.

Google tak vlastně klade ještě větší důraz na softwarovou stránku produktů a Pixelem 5 chce ukázat, že smartphone s opravdu chytrými funkcemi nemusí být hardwarově kdovíjak nadupaný ani extra drahý (byť Pixel 5 zrovna levný není).

Není tedy divu, že některé inovace, které mají smartphony už řadu let, se Pixelům vyhýbají a Google s nimi občas tak trochu experimentuje: třeba odemykání obličejem mělo mít revoluční podobu s radarem Soli u modelu Pixel 4, nakonec se však řešení neujalo a odemykání obličejem dodnes u většiny pixelů chybí, byť by šlo softwarově dodat poměrně snadno.

Inovace, kterou jen dohání konkurenci

Jenže Google argumentuje bezpečností, a tak své telefony vybavuje především čtečkou otisků prstů, kterou umisťuje na zadní stranu. U chystaného Pixelu 6 by však v tomto ohledu mělo přeci jen dojít ke změně: podle zjištění jednoho vývojáře z fóra XDA Developers by totiž chystaný vrcholný Pixel měl dostat čtečku otisků prstů integrovanou v displeji, zároveň je pravděpodobná i přítomnost možnosti odemykání obličejem. To je sestava, kterou má konkurence už řadu let – první čtečku otisků v displeji přineslo Vivo už na začátku roku 2018.

Otázkou samozřejmě je, co tento krok přinese a proč k němu Google sahá. Čtečka v displeji je vlastně spíš designová záležitost a ohledně její praktičnosti jsou uživatelé značně rozděleni – někomu vyhovuje čtečka na zádech, jiný by ji rád v displeji, jiný zase v rámu na boku těla telefonu.

Nový Android

Zatím samozřejmě není jasné, jakou konkrétní čtečku by měl Pixel 6 dostat, zda tedy půjde aspoň o některou z nejnovějších verzí: třeba u Samsungu Galaxy S21 pociťujeme díky zvětšené aktivní ploše čtečky výrazné zlepšení přesnosti i rychlosti odemykání, ale můžeme jen doufat, že po něčem podobném sáhne i Google a že do Pixelu nenainstaluje zastaralou technologii.

Na to, jak tomu nakonec bude, si budeme muset ještě poměrně dlouho počkat. Pixel 6 by se měl přestavit v tradičním termínu nejdřív v září, v době uvedení Androidu 12, v jehož kódu právě vývojář důkazy o čtečce v displeji nalezl (a důkazy ukazují nikoli na rozšířenou systémovou podporu – i když i ta je ve hře –, ale na specifickou funkci pro Pixel). Než se tak stane, mohli bychom se dočkat nového cenově dostupnějšího Pixelu: model 5a, který naváže na loňské odkládané typy 4a a 4a 5G. Spekuluje se o tom, že Pixel 5a by se mohl objevit už v červnu.