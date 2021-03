Na první pohled to Google odfláknul. Unikla podoba levného Pixelu

Steve Hemmerstoffer, známý pod pseudonymem OnLeaks, zveřejnil podobu nadcházejícího modelu Pixel 5a. Ačkoliv informace uvádí jako exkluzivní, vlastně z nich sám ani není moc nadšený, což je znát z jeho výtahu informací na serveru Voice.



Začíná s popisem designu, který je jeho slovy prakticky indentický s tím, jaký jsme mohli vidět u modelu Pixel 4a 5G. Jen je o dva milimetry protáhlejší, o zlomky millimetru štíhlejší a má jiný styl bočního tlačítka pro aktivaci displeje. Materiálové zpracování je plastové v unibody konstrukci a rozměry mají být 156,2 x 73,2 x 8,8 mm.

Plochý displej tohoto modelu má být typu OLED, s úhlopříčkou 6,2 palce, rozlišením FullHD+ a průstřelem v levém horním rohu. Opět tu tedy máme identické parametry jako u modelu Pixel 4a 5G.

Fotoaparáty na zádech mají být dva (pravděpodobně standardní a širokoúhlý) plus třetí pro pomoc s ostřením. Hemmerstoffer neuvádí konkrétní specifikace fotoaparátů a pouze konstatuje, že jde o stejnou výbavu, jakou jsme mohli najít u modelů Pixel 4a 5G a Pixel 5.

Další prvky výbavy už jen jmenuje. Podle něj se dočkáme sluchátkového konektoru, stereo reproduktorů a čtečky otisků prstů na zádech. Znovu to není nic, co by už neměl model Pixel 4a 5G.



Hemmerstoffer na závěr podotýká, že postup Googlu příliš nechápe. Pixel 5a má být podle jeho informací až příliš podobný modelům Pixel 4a 5G a Pixel 5. Google se podle něj chce nejspíše rychle prokousat modelovou řadou s číslicí 5, aby mohl letos na podzim oznámít šestou generaci, která snad konečně přinese nějaký zásadní posun v oblasti designu a výbavy.