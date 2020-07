Nové pixely pravděpodobně přinesou velké překvapení

Smartphony Pixel od Googlu si získaly pevné místo na trhu. Tedy přesněji na těch trzích, kde je Google oficiálně prodává, což například pro Česko neplatí. Kvůli omezené dostupnosti a vyšším cenám sice Pixely prodejní rekordy netrhají, ale minimálně softwarově významné telefony to jsou. Třeba schopnostmi foťáku s jedinou čočkou.

Vyšší ceny hlavních modelů vyřešil Google loni modelem 3a a 3a XL, které vycházely z tehdy zhruba půl roku staré „plnotučné“ řady Pixel 3. Letos se původně očekával stejný postup, tedy představení levnějších modelů 4a a 4a XL. Ty by vycházely z modelů 4 a 4 XL, které Google představil loni v říjnu.

Jenže na jaře se tak nestalo a Google modely 4a dosud nepředstavil. Podle nejnovějších zpráv to ani není na pořadu dne a premiéru si telefony odbudou až na podzim spolu s hlavním letošním modelem Pixel 5. Ostatně, Google kvůli epidemii koronaviru zrušil celou květnovou akci Google I/O, kde měl být levnější telefon představený.

Zároveň se ovšem objevují informace, že nakonec bude uvedeno portfolio poněkud jiné, než se očekávalo. Google by v říjnu měl ukázat pouze tři telefony Pixel. A to dva modely 4a a jeden model nové řady 5. Takže už na první pohled chybí tradiční větší model XL u úplně nové pětky. I u 4a nebude dvojice modelů představovat menší a větší variantu (což se vědělo už dříve), ale jen jeden základní model, a to ve verzi s 5G a bez podpory této technologie.

Zrušení větších modelů je na jednu stranu překvapivé, na druhou to není špatná strategie v současné ekonomicky nestabilní době. Pro ni se bude hodit i slabší výbava nové pětky, která by měla postrádat třeba nejsilnější procesory na trhu. To by mohlo cenu telefonu snížit a levnější by mohl být i Pixel 4a.

Předchozí model se prodával za 399 eur, tedy zhruba za 9,5 tisíce korun. Cena to nebyla špatná, ale konkurence dokáže být levnější, nikoliv však nutně lepší, o čemž se můžete přesvědčit v naší recenzi Pixelu 3a. Pro nové pixely bude klíčovým konkurentem letos na jaře představený iPhone SE, který stojí na českém trhu 12 990 Kč, v USA pak bez daně 399 dolarů. Minimálně Pixel 4a by neměl stát víc.