Apple vymyslel, jak se ohebné displeje zbaví nevzhledné rýhy. Zmizí sama

Patent zároveň rozvířil spekulace, kdy Apple konečně představí skládací smartphone. Podle všeho na něm intenzivně pracuje, přece jen je to docela atraktivní kategorie přístrojů v nejvyšší cenové kategorii a svou skládačku už nabízí (aspoň lokálně) všechny významné světové značky, naposledy se přidal Google. Přesto je spíš nepravděpodobné, že by skládací Phone Apple představil už letos, třeba s premiérou nových iPhonů 15.

O patentu Applu informoval už loni server Patently Apple, jehož specializaci jasně uvozuje jeho název. Patent zobrazuje technologii, která umožní drobné opravy poškození ohebných displejů. Využívá k tomu speciální vrstvu elastomeru, která po nějakém externím stimulu dokáže drobné poškození opravit. Může to být zahřátím, světlem nebo třeba elektrickým impulzem. Navíc to není první patent Applu k ohebnému telefonu.

To je samo o sobě zajímavé, ale zatím ohebné displeje netrpí systémově na podobné typy poškození. Jenže jak se nyní ukázalo, technologie může posloužit k eliminaci jednoho z hojně řešených neduhů ohebných displejů. A tou je rýha v ohybu. Trpí na ni v podstatě všechny telefony s ohebným displejem. Někdy je menší, někdy větší, to podle systému kloubu a dalších konstrukčních detailů. Ale prostě na telefonech je a délkou používání se spíš zvýrazňuje.

Vlastně jediný přístroj, který ji měl zcela minimální a běžně nepostřehnutelnou, bylo první skládací Oppo Find N. Jenže nástupci Find N2 a Find N2 Flip už mají zase rýhu výrazně patrnou. Oppo zřejmě muselo při konstrukci šetřit, přece jen první Find N byl spíš demonstrátorem, druhá generace už jsou běžně nabízené komerční produkty (v Evropě vyjma Česka je v prodeji jen véčko Flip, základní model se prodává jen v Číně).

Patentovaná technologie Applu by tento problém mohla vyřešit. Zajímavé však je, že něco podobného zde bylo už takřka před deseti lety. Tehdy LG představilo model LG Flex, prapředka ohebných smartphonů. Flex nikdy velkou díru do světa neudělal, ač se prodával globálně (i v Česku).

Na LG Flex si dnes vzpomene už málokdo. Opravdu byl ohebný, ale jen mírně, přesněji to byl telefon s pružným tělem. Přehnout ho rozhodně možné nebylo. Ale s ohledem na patent Applu byl u Flexu zajímavý kryt vzadu. Na povrchu měl vrstvu, která se také uměla sama hojit. Fungovalo to tak, že drobné místo s drobnými škrábanci stačilo zahřát v ruce a zmizely, prohlédnout si to můžete na dobovém videu. Patent Applu tak není technologie z říše snů. Samozřejmě na displeji je to složitější než na krytu, ale zjevně to možné je.