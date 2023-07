Přeskočí Apple skládací telefony, aby šokoval rolovacím displejem?

Skládací či rozevírací telefony jsou dnes jediným výrazně rostoucím segmentem mezi smartphony. Tento segment v prvním letošním čtvrtletí meziročně vzrostl o 64 procent. Což je skvělé číslo v porovnání s celým trhem se smartphony, který globálně za stejné období klesl o víc než 14 procent.

Samozřejmě že trh s rozevíracími telefony s ohebným displejem je stále docela malý, celoroční prodeje jsou stále v řádu milionů přístrojů, celý trh představuje přes miliardu prodaných smartphonů. Na druhou stranu, skládačky jsou drahé přístroje a tudíž pro výrobce lukrativní, protože na nich mají solidní marže.

Po dominantním Samsungu se mezi výrobce skládacích smartphonů zařadily postupně prakticky všechny čínské značky a čínský trh je pro tento segment aktuálně nejatraktivnější. Z velkých výrobců chybí jen Apple. O jeho skládacím iPhonu se spekuluje už dlouho, ale podle zákulisních informací letos nepřijde, nejdříve příští rok.

Nakonec je možné, že Apple místo skládačky přinese telefon s podobnými vlastnostmi, ale jinou konstrukcí. Jak totiž upozornil web Apple Insider, tak americká společnost si nechala patentovat přístroj s rolovacím displejem. K dispozici je i obrázek řezu takového zařízení.

Patent Applu na rolovací displej Patent Applu na rolovací displej

Samozřejmě firmy si různých patentů podávají plno a plno z nich se nikdy nedostane do sériové produkce. Tentokrát je však patent docela obsáhlý a detailně popisuje samotnou skladbu displeje a především jeho krycí vrstvu, která by měla být odolná při používání, ale zároveň by umožňovala snadné rolování. Zároveň se patent věnuje i senzorům v displeji. Vedle běžného kapacitního ovládání by tak mohl zvládat i sledování gest provedených nad ním.

Apple si s myšlenkou rolovacího displeje pohrává už docela dlouho. Jenže před lety to bylo opravdu spíš technologické cvičení, dnes už je to ovšem naopak realizovatelná technologie. Tedy v praxi žádný takový smartphone na trhu není, ale třeba televize s rolovacím displejem se už dostala do prodeje. Ale stále je to v podstatě rarita.

Existují i prototypy smartphonů s rolovacím displejem. Asi nejdále je v tomto směru Motorola s mateřským Lenovem a Oppo. Mají funkční prototypy smartphonu a notebooku, Oppo pak smartphone, který jsme měli možnost vyzkoušet. S rolovacími displeji samozřejmě koketují i další značky, například Samsung nebo TCL.

Vysouvací smartphone Oppo: