Jaký bude váš příští smartphone? Průzkum překvapil preferencí žen

Průzkum mezi americkými respondenty provedla společnost Counterpoint Research. V roce 2022 se podle jejích dat v USA prodalo 4,7 milionu skládacích telefonů. V převážné většině od Samsungu, jinak se na tamním trhu prodávají ještě véčka od Motoroly. Čínské značky na americkém trhu prakticky nepůsobí a globálně své skládací modely až na drobné výjimky mimo domácí trh stejně neprodávaly.

Průzkum ukázal, že 28 procent respondentů by si v případě pořízení nového telefonu velmi pravděpodobně vybralo nějakou skládačku. Což je docela vysoké číslo s ohledem na zatím velmi malou nabídku na trhu. Na tamním obzvlášť. Největší preference má v tomto směru Samsung, jehož skládačku by si vybralo 46 procent respondentů. Následuje Apple, jehož skládačku by volilo 39 procent respondentů. Paradoxně Apple zatím žádný skládací mobil nemá. Třetí značkou s šestiprocentní preferencí má podle průzkumu Motorola.

Samsung má v tomto směru nejvěrnější zákazníky, 92 procent majitelů telefonů této značky by si pořídilo skládací telefon opět s logem Samsungu. Dodejme, že Samsung měl loni v posledním čtvrtletí tržní podíl v USA okolo dvaceti procent a výrazně zaostával za Applem s podílem 57 procent. Poslední čtvrtletí je však specifické, takže celoroční podíl Samsungu na trhu v USA bude okolo třiceti procent.

Nejzajímavější část průzkumu přichází však v dotazu na preferenci konstrukce skládacího telefonu. Tedy véčka (například Samsung Z Flip 4) nebo knihy (například Samsung Z Fold 4). Véčko se otvírá vertikálně, kniha horizontálně a využití těchto přístrojů je dost odlišné. Véčka jsou brána především jako stylovky, knihy se díky obrovskému displeji v otevřeném stavu považují především za pracovní nástroj.

A američtí zákazníci preferují véčka před konstrukcí typu kniha. Navíc véčko víc preferují muži než ženy, naopak konstrukci kniha preferuje 40 procent žen a jen 30 procent mužů. Takový výsledek bychom nepředpokládali, čekali bychom přesně opačné preference. Pro výrobce je to pak velmi důležité zjištění, které se může odrazit třeba v nabídce barevných variant jednotlivých konstrukčních typů.