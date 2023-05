Jedna novinka šokuje cenou. Google pořádně rozšířil rodinu Pixelů

Novinky Googlu nejsou kdovíjakým překvapením, jejich uvedení bylo všeobecně očekáváno a příchod zařízení potvrzovala v posledních dnech i spousta úniků. Přesto si Google svá nová mobilní zařízení nechal jako takovou třešničku na dortu na závěr celé prezentace úvodní přednášky Google I/O. Pravdou je, že špičkový Pixel Fold s ohebným displejem takovou třešničkou svým způsobem je.

Ale možná ne proto, co nabízí. V zásadě odpovídá výbava Pixelu Fold očekávání i tomu, co umí nabídnout konkurence. U Pixelu Fold chce ale Google zaujmout svými tradičními silnými stránkami: softwarem, jehož řada skvělých funkcí ale funguje třeba jen doma v USA nebo na některých jiných vybraných trzích, a také fotoaparátem. Za to vše si však tentokrát nechá Google pořádně zaplatit.

Zatímco běžné Pixely (i další aktuálně uvedené novinky) jsou ve svých kategoriích v podstatě cenově výhodnými produkty, u Pixelu Fold to tak úplně neplatí. Doma v USA za něj bude Google chtít 1 799 dolarů, evropská cena je pak stanovena na 1 899 eur. To je v přepočtu téměř 45 tisíc korun a Pixel Fold se tak suverénně řadí k nejdražším mobilním zařízením na trhu. Třeba Samsung aktuálně prodává svůj Galaxy Z Fold 4 za 36 690 korun. Takže zatímco běžné smartphony Pixel jsou levnější než modely Samsungu řady Galaxy S, u ohebného telefonu to je naopak.

Google Pixel Fold

Přitom uživatel skutečně dostane to, co slibuje název zařízení: Pixel s ohebným displejem. Výbava i softwarové funkce (s výjimkou těch optimalizovaných pro ohebný displej) totiž víceméně odpovídají běžným modelům, byť určité změny tu jsou. Google třeba Pixel Fold osadil novou sestavou fotoaparátů, ten hlavní má rozlišení 48 megapixelů, stabilizaci obrazu a světelnost f/1.7. Doplňují ho dva fotoaparáty s rozlišením 10,8 megapixelu: širokoúhlý (f/2.2) a také zoomový s pětinásobným přiblížením (f/3,05).

Fold má ale ještě dva další foťáky: v horní části vnějšího displeje se nachází 9,5megapixelový modul, uvnitř displej doplňuje osmimegapixelový foťák (oba bez ostření). Telefon jde samozřejmě používat v režimu stojánku pro hlavní sestavu foťáků a vnější displej lze v otevřeném stavu použít i jako hledáček pro selfie snímky hlavním foťákem.

Co se displejů týče, Google se vydal cestou celkově kompaktního provedení, takže Pixel Fold není v zavřeném stavu taková „nudle“ jako Galaxy Z Fold 4. Vnější displej má úhlopříčku 5,8 palce, poměr stran 17,4:9 a rozlišení 2 092 × 1 080 pixelů (a obnovovací frekvenci až 120 Hz), vnitřní displej je 7,6palcový s rozlišením 2 208 × 1 840 pixelů, opět až 120 Hz obnovovací frekvence a s poměrem stran 6:5. Celý telefon má míry 139,7 × 79,5 × 12,1 mm v zavřeném a 139,7 × 158,7 × 5,8 mm v otevřeném stavu, hmotnost je 283 gramy.

Baterie má kapacitu 4 821 mAh, je tu bezdrátové dobíjení, to po drátě funguje maximálně výkonem 30 W. V základu má Pixel Fold 256 GB vnitřní paměti, za příplatek se dodává varianta s 512 GB.

Výhodná volba

Pixel Fold je tedy dobře vybavený smartphone, ale také extrémně drahý. Pro běžného uživatele je z aktuálních novinek daleko zajímavější nový Pixel 7a. Ten pokračuje v tradici cenově dostupných modelů Pixel, byť tentokrát Google zdražoval. Zatímco předchozí generace stála doma v USA 449 dolarů, teď novinka vyjde na 499 dolarů, v německém e-shopu ho pak Google nabízí za 509 eur, v přepočtu tedy v podstatě přesně 12 000 korun. To je pořád na to, co telefon umí, zajímavá částka, nicméně třeba právě německý e-shop teď nabízí ještě o něco vybavenější Pixel 7 za 599 eur. Zatímco nový Pixel Fold i Pixel Tablet se dají zatím předobjednat a Google začne s dodávkami příští měsíc, Pixel 7a už je rovnou k dispozici.

Google Pixel 7a

Pixel 7a ale osloví uživatele nejen svou solidní výbavou a dobrou dostupností, ale také kompaktním provedením. Přístroj má 6,1palcový displej a je tak nejmenší z aktuálních klasických pixelů, rozměry jsou 152 × 72,9 × 9 mm. V kompaktním těle najdeme solidní výbavu včetně špičkového čipu Tensor G2, hlavní fotoaparát má dokonce větší rozlišení, než u „dospělých“ modelů. Jenže jeho 64 megapixelů se tu nachází na menší ploše čipu. Přesto by měly být fotky i z tohoto modelu skvělé. Hlavní foťák pak doplňuje třináctimegapixelový širokoúhlý snímač.

Dostupný Pixel 7a postrádá slot na paměťové karty a k dispozici je jen ve verzi se 128 GB vnitřní paměti. Baterie má kapacitu 4 385 mAh, což je dokonce o malinko víc než běžný Pixel 7. Nechybí tu ani bezdrátové dobíjení.

Tablet s přirážkou

Poslední aktuální hardwarovou novinkou Googlu je tablet Pixel Tablet. Ten dostal displej s úhlopříčkou 11 palců a rozlišením 2 560 × 1 600 pixelů. I tablet pohání čip Tensor G2, který má tentokrát tabletu pomoci být určitým centrem chytré domácnosti. Google obecně tablet cílí na domácí využití, čemuž odpovídá třeba fakt, že foťáky jdou tentokrát trochu stranou a jak ten přední, tak zadní má rozlišení 8 megapixelů a mezi pokročilé funkce patří spíš sledování pohybu uživatele než jakékoli fotografické triky.

Google Pixel Tablet

Google bude svůj Pixel Tablet dodávat s dokovací stanicí s reproduktorem, což z něj udělá vlastně takový Google Home hub. Stanice má také integrovanou bezdrátovou nabíječku, takže se tablet na ní umístěný vždy nabíjí.

I u tabletu je cenová politika Googlu trochu zvláštní, i když opět jinak, než u zbylých dvou novinek. V USA totiž Google tablet nabídne za zajímavých 499 dolarů, v Evropě za něj chce 679 eur, tedy v přepočtu asi 16 000 korun.

Dodejme, že ani tentokrát se nová zařízení Pixel nebudou oficiálně prodávat na českém trhu. Dříve nebo později se sem ale dostanou neoficiální cestou, ovšem určitě se značným příplatkem. Zejména u Pixelu Fold tak bude cena brutální.