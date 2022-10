Pixel 7 je za dveřmi. Baterie neposílí, přesto se zlepší výdrž

Premiéra nové generace pixelů proběhne ve čtvrtek 6. října ve čtyři hodiny odpoledne našeho času. Už teď je ovšem jisté, že se novinky letošní řady Pixel 7 budou od loňských modelů Pixel 6 lišit spíš jen v detailech. Tu hlavní „revoluci“ totiž Google předvedl právě loni, letos se soustředí na doladění některých stránek telefonů.

Proto se třeba design změní minimálně, Google zachová provedení zad se sestavou fotoaparátů ve vystouplém pruhu přes celou šířku telefonu. Ovšem nově pruh nebude vždy černý a se skleněnou plochou jako doposud. Bude kovový a poskytne určitý kontrast, nebo naopak bude ladit s barevným provedením telefonu, kontrastně v něm budou působit výřezy pro samotné čočky foťáku. Zároveň se Google zbaví dvoubarevného provedení skla na zádech, nad i pod pruhem s foťákem bude mít zadní kryt stejnou barvu.

Uvnitř telefonů Pixel 7 a Pixel 7 Pro bude druhá generace vlastního procesoru Googlu, Tensor G2. Za pozornost stojí také jeden z posledních detailů, který k chystaným telefonům unikl. Ten říká, že novinky nedostanou větší baterii než letošní modely, přesto by měly nabídnout lepší výdrž. Konkrétně by to mělo být tak, že základní Pixel 7 bude mít baterii s kapacitou 4 355 mAh, což je méně než u loňského modelu (4 614 mAh), přesto Google slibuje, že v režimu úspory baterie (Extreme Battery Saver) telefon vydrží na jedno nabití až 72 hodin oproti 48 hodinám stávajícího modelu. Úplně stejné by to mělo být u modelu Pixel 7 Pro, který zůstane u baterie s kapacitou 5 000 mAh.

V normálním režimu by pak Pixel 7 Pro měl vydržet 27 hodin běžného používání na jedno nabití. Obyčejnější model Pixel 7, který bude mít menší displej s nižším rozlišením (6,32 palce a 1 080 × 2 400 pixelů oproti 6,7 palce a 1 440 × 3 120 pixelů), slibuje 31 hodin výdrže. U dosavadních modelů Google sliboval „víc než 24 hodin“ výdrže, takže se zdá, že k úspoře energie dochází zejména optimalizací úsporného režimu. Svůj díl nicméně na optimalizaci výdrže bude mít i nový procesor a jeho vyladění s Androidem 13, kterým budou novinky samozřejmě vybaveny. Mimochodem, ještě se vrátíme k úhlopříčce displeje – Pixel 7 bude mít o malinko menší displej než Pixel 6 a mohl by tedy být o trochu kompaktnější.

Mezi dvojicí letošních modelů pak budou další obdobné rozdíly jako u loňské dvojice. Vedle jiné velikosti a jiného displeje bude mít Pixel 7 stále „pouze“ dvojitý foťák, mluví se však o tom, že by se mohl lišit úhel záběru širokoúhlého foťáku, který byl u modelů Pixel 6 shodný. Model Pro by měl nabídnout širší. Naopak u selfie foťáku, který tentokrát u obou telefonů dostane rozlišení 10,8 megapixelu, má mít malinko širší úhel záběru obyčejný model. Typ 7 Pro pak nabídne v hlavní sestavě i zoom, tentokrát s 4,8násobným přiblížením, zatímco Pixel 6 Pro disponuje čtyřnásobným zoomem.

Telefony mají v základní verzi nadále mít 128 GB uživatelské paměti a žádný slot na paměťové karty, Pixel 7 dostane 8 GB RAM, Pixel 7 Pro 12 GB RAM – to odpovídá tomu, co mají telefony řady Pixel 6. Vedle nových smartphonů by pak měl Google na své akci představit i chytré hodinky Pixel Watch a video teasery ukazují i bezdrátová sluchátka.