Rovnou na vrchol. Pixel 7 Pro je králem fotomobilů

Organizace DxO Mark zveřejnila výsledky svého testu nejnovějšího smartphonu od Googlu. A je to příjemné překvapení, nový Google Pixel 7 Pro totiž rovnou zamířil do čela žebříčku, kde se o první pozici dělí s Honorem. To se úplně nečekalo, protože i když pixely fotí skvěle, v žebříčku nikdy nebyly úplně na špičce.