Bezchybné nejsou, ale Google je vyladil skvěle. Test Pixelu 7 a 7 Pro

Letošní dvojice Pixel 7 a Pixel 7 Pro zdánlivě nepřináší oproti loňským telefonům řady Pixel 6 dramatická zlepšení. Ale Google telefony vyladil téměř ve všech ohledech a je znát, že se po loňské docela revoluční změně mohl soustředit na doladění často dost otravných detailů. I když se tak pixely vizuálně změnily jen málo, posun v praxi je skutečně významný.

Google vyladil především softwarovou stránku, různých chyb v této souvislosti bylo v předchozí generaci až neskutečně mnoho, byť se třeba v našich podmínkách nemusely nutně projevovat (pixely se tu oficiálně neprodávají a některé jejich služby a funkce, které byly spojeny s potížemi, u nás nejsou vůbec dostupné).

Pořád také platí, že trhy, kde Google telefony oficiálně neprodává, jsou jaksi druhořadé a uživatelé tu nemohou využít schopnosti telefonů zcela naplno. I přesto jsou to však skvělé smartphony, navíc s hodně zajímavým poměrem výkon/cena, a to i s přihlédnutím k tomu, že v Česku si oproti zahraničí za telefony od Googlu obvykle připlatíte.

Co Google vylepšil?

Skutečně téměř všechno, ale soustřeďme se na oblasti, které byly u loňských modelů opravdu problémové. Možná je to kuriózní, ale největším potížistou u loňských pixelů byla čtečka otisků prstů, kterou se sice podařilo po jednom z updatů relativně umravnit, jenže pak postupem času zase její přesnost a schopnost reakce z neznámých důvodů slábla. Náš telefon se navíc třeba vůbec nedokázal po přiložení prstu k displeji probudit, bylo nejprve nutné stisknout boční vypínací tlačítko a pak přiložit prst na čtečku, teprve pak začalo rozpoznávání, často s nejistým výsledkem.

Plusy a minusy Proč koupit? vynikající fotoaparáty

výborné zpracování

elegantní design Proč nekoupit? u nás chybí 5G

místy stále nedoladěný software Kdy? V prodeji Za kolik? Od 15 800 Kč

Tomu je letos skutečně konec. Čtečka otisků prstů u Pixelu 7 i 7 Pro sice stále není kdovíjak špičková a ve světě smartphonů najdeme daleko přesnější, rychlejší a komfortnější čtečky (skvělé je v tomto Vivo X80 Pro), nicméně v zásadě tu není co vytýkat. Čtečka u letošních modelů je prostě takovým průměrem. Je škoda, že Google nesáhl po pokročilejší technologii čtečky, ale to, že už není čtečka nervy drásající, pro letošek jako vylepšení bereme.

Navíc je tu odemykání obličejem. Důkazem, že čtečka není z nejrychlejších, je to, že rozpoznání obličeje je často velmi podobně rychlé, což některým uživatelům způsobuje komplikace při placení mobilem. Funkce Google Pay totiž vyžaduje odemknutí skutečně bezpečným způsobem, za který Pixely 7 a 7 Pro považují právě čtečku (či PIN nebo gesto), rozpoznání obličeje, které tu používá klasicky jen kameru a nikoli žádnou další pokročilou technologii, podle telefonů dost bezpečné není.

Zejména u Pixelu 7 Pro s čelní kamerou se širším záběrem se nám tak občas stávalo, že při vytažení telefonu z kapsy a jeho odemykání byla kamera rychlejší než čtečka a platit tak nešlo. Je to však o zvyku, stačí telefon při vytažení z kapsy prostě namířit trochu jinam a odemknout prstem. Takto to funguje u celé řady telefonů, odemykání obličejem pro spolehlivé placení umí řešit v podstatě jen iPhony, starší Pixely 4 a 4XL a také některé modely telefonů Huawei, které ovšem vlastně u nás nejsou kvůli sankcím Googlu příliš relevantní.

Není to však určitě jen o čtečce?

Rozhodně ne. Google zlepšil u pixelů řady 7 spoustu dalších věcí. Z těch kritizovaných u loňských telefonů opravdu téměř všechny. Uživatelé loňských telefonů například hlásili potíže s mobilním signálem, nám se sice vyhnuly, ale obecně to vypadá, že letos ve větším měřítku uživatelé nic takového nehlásí. V našich končinách však v tomto ohledu zůstává zásadní nedostatek, kterým je nedostupnost 5G připojení. I když hardware telefonu 5G sítě podporuje, prostě ho v sítích našich operátorů nelze využít, Google musí 5G na daném trhu softwarově odemknout poté, co si telefon s operátory otestuje. No a jelikož se tu pixely oficiálně neprodávají, k ničemu takovému prostě nedošlo a nejspíš ani nedojde. Je to hloupé a nepochopitelné, lepší by bylo, kdyby uživatelé mohli 5G aktivovat „na vlastní riziko“. Tak tomu vlastně je u spousty dalších telefonů, které nemají místní operátoři ve svém portfoliu a 5G u nich funguje v pohodě.

Loňská generace pixelů pak měla různé potíže s displeji, třeba včetně zmatečné automatické regulace podsvícení. Nic takového se u letošních modelů neděje. Abychom však byli spravedliví, určité potíže přetrvávají. Jak u Pixelu 7 tak u Pixelu 7 Pro jsme měli potíže s fungováním Android Auto, ale ty se povedlo odstranit. U Pixelu 7 Pro jsme pak dvakrát za dobu jeho používání zaznamenali zásek, který vyžadoval nechat telefon asi minutu být a pak jej pomocí dlouhého stisku vypínacího tlačítka restartovat.

Je tak vidět, že Google zdaleka nevyřešil všechny softwarové potíže loňské generace a určité varování před tím, že softwarově nejsou pixely z nejvychytanějších telefonů, je tak na místě. Ano, softwarové potíže se nevyhýbají ani konkurenci, ale Google je v tomto trochu smutným premiantem. Myslete na to obzvlášť s ohledem na to, že telefony se u nás oficiálně neprodávají, takže technická podpora Googlu nemusí být příliš ochotná potíže řešit (my však máme obecně zkušenost dobrou), případně mohou nastat komplikace s reklamací.

Design se moc nezměnil...

Ne, nezměnil, oproti loňským pixelům, které definovaly nový designový styl této modelové řady, jde letos jen o mírnou evoluci. Čistě z estetického hlediska je tato evoluce věcí vkusu, my sami jsme trochu rozpolceni, protože se nám líbí nové kovové provedení pruhu s fotoaparátem, ale zase Google vynechal nápaditější dvoubarevné provedení zad a telefony mají teď záda jen v jedné barvě, bez onoho výraznějšího akcentu. Tím pixely trochu ztratily na hravosti a „zvážněly“, což ale může být pro mnohé zákazníky plusem.

Co však plusem je rozhodně, je posun v kvalitě zpracování. Ne že by na tom loňské modely byly špatně, ale ty letošní prostě působí prémiovějším dojmem a dotahují se na Apple a jeho iPhony. Větší podíl kovu na těle znamená méně různých spár a ty, co tu jsou, jsou skutečně minimální. Společně s drobnými změnami v designu to znamená, že letošní pixely působí elegantněji a luxusněji než jejich předchůdci. Samotný kovový rám telefonu na nás pak působí trvanlivěji než u loňských přístrojů, u kterých, i když jsme je měli v pouzdře, se tmavá povrchová úprava rámu začala časem loupat. Zdá se, že Google tentokrát zvolil v cestě za barevností rámu jinou cestu a výsledkem by měla být lepší životnost. Zaručit to ovšem nemůžeme.

Co se zacházení s telefony v ruce týče, došlo jen k malým změnám. Pixel 7 Pro působí hodně jako Pixel 6 Pro, menší model se však přece jen trošku zmenšil a je příjemně kompaktní, padne do ruky o něco lépe než předchůdce.

Zlepšila se výdrž baterie?

Ano, zlepšila. Pořád však platí, že ani letošní modely nejsou kdovíjakými rekordmany ve výdrži, lepši než loni to ovšem rozhodně je. Opět také platí, že Pixel 7 i Pixel 7 Pro mají výdrž v praxi hodně podobnou, i když rozdíl v kapacitě baterie je docela značný: 4 355 mAh pro menší model a 5 000 pro větší. Jenže Pixel 7 Pro má energeticky náročnější displej s větším rozlišením (3 120 × 1 440 pixelů oproti 2 400 × 1 080 pixelům), a to společně s vyšší možnou obnovovací frekvencí displeje (120 Hz oproti 90) rozdíl smazává. Při intenzivním používání pak telefony poměrně bez potíží vydrží celý den bez nabíječky, ale do toho dalšího jim zbude už minimální rezerva. Dva dny na jedno nabití chtějí výraznější uskromnění.

Zajímavé je, že Google u obou telefonů slibuje nabití do poloviny kapacity baterie za 30 minut, v praxi to tak skutečně funguje. Znamená to také, že každý z dvojice telefonů se nabíjí jiným výkonem, Pixel 7 umí maximálně 20 W, Pixel 7 Pro pak 23 W. Za pozornost stojí, že stejným výkonem se oba telefony umějí nabíjet i bezdrátově.

Chloubou má být fotoaparát...

Ano, je tomu tak. Už loňské pixely (a vlastně všechny předchozí) byly skvělé fotomobily, ty letošní však patří skutečně k vůbec tomu nejlepšímu, co jsme kdy měli v ruce. Potvrzují to mimo jiné i testy organizace DxO Mark, kde se Pixel 7 Pro v době vydání testu zařadil na dělené první místo, ze kterého ho pak sesadil Huawei Mate 50 Pro. Pixel 7 je pak v tomto žebříčku jasně nejlepším fotomobilem s duální sestavou foťáků.

Pixel 7 Pro a rozsah zoomu ve dne: širokoúhlý a hlavní foťák, 2x hybridní zoom, 5x optický, 10 x digitální a 30x digitální

Ta je hardwarově na první pohled stejná jako u loňských modelů. U Pixelu 7 skutečně nenajdeme oproti loňské sestavě hlavního a širokoúhlého foťáku ve specifikacích žádnou změnu, je tu v podstatě jen vylepšené ostření. Posun v kvalitě snímků tak zařídilo zejména softwarové vyladění, telefon asi může děkovat i vyššímu výkonu letošního čipu Tensor G2.

Pizel 7 Pro a zoom v noci: širokoúhlý, hlavní, 2x hybridní a 5x optický

U Pixelu 7 Pro přece jen došlo i k drobným změnám v hardwaru: hlavní snímač se opět chlubí „jen“ vylepšeným ostřením, ten širokoúhlý ovšem dostal širší úhel záběru (126° oproti 114° u menšího modelu i loňských typů) a teleobjektiv přináší pětinásobné přiblížení místo čtyřnásobného. Tato změna si vyžádala použití menšího čipu, rozlišení 48 megapixelů však zůstalo zachováno. Obdobně hlavní a širokoúhlý foťák mají, stejně jako loni, rozlišení 50 a 12 megapixelů.

Pixel 7 Pro a fotografie měsíce na noční obloze - fotografie z ruky (tedy nikoli v režimu astrography), poslední je 30násobný digitální zoom

Technické parametry vlastně můžou být uživatelům celkem fuk, v praxi jde o to, jak foťáky fotí. A musíme konstatovat, že opravdu skvěle. Ostření se oproti loňským modelům výrazně zrychlilo a telefon si je jistější i v extrémních případech, kdy se snaží uživatel ostřit na blízko. Tady má opět výhodu Pixel 7 Pro, jeho širokoúhlý foťák totiž dostal automatické ostření a umí opravdu dobře fotit makro snímky. Rozsah schopností fotoaparátu zejména u Pixelu 7 Pro je pak obdivuhodný.

Pixel 7 Pro a makro snímky

Hlavní snímač produkuje v případě obou modelů vynikající snímky za téměř všech situací, jen s HDR to podle nás pixely občas trochu přehánějí a scénu zbytečně „vyžehlí“ a zbaví některých žádoucích kontrastů, ale to se dá řešit manuálními zásahy při pořizování snímku.

Pixel 7 Pro a rozsah zoomu v interiéru v umělém osvětlení: širokoúhlý, hlanví, 2x digitální, 5x digitální (ten telefon zvolil v daných podmínkách místo optického) a 10x digitální (tentokrát z teleobjektivu).

Skvělé je, že výtečně funguje u obou telefonů i digitální zoom, že na snímcích s dvojnásobným, trojnásobným nebo čtyřnásobným přiblížením zapracovaly algoritmy namísto optiky, běžný uživatel prostě nepozná. Pixelu 7 pak logicky u pětinásobného přiblížení dochází dech, zatímco Pixel 7 Pro pokračuje díky svému teleobjektivu i za tuto hranici. Vzhledem k tomu, že i teleobjektiv má bohatou zásobu pixelů, se kterými mohou algoritmy kouzlit, je překvapivě docela dobře použitelné i maximální třicetinásobné přiblížení, které telefon nabízí.

Pixel 7 Pro a noční snímek v interiéru: širokoúhlý, hlavní a 2x digitální zoom

Platí pak, že i když jsou mezi foťáky obou letošních pixelů i další rozdíly, zoom zůstává tím hlavním. A kdo ho nepotřebuje, může sáhnout po kompaktnějším a levnějším modelu, foťák získá v podstatě stejně skvělý. V obou případech pak platí, že má foťák spoustu skvělých softwarových funkcí. Kromě vynikajícího nočního režimu je tu i režim Astrography, který detekuje, že je telefon na stativu a dovolí pořizovat skutečně působivé snímky noční oblohy. To uměly už loňské modely, ty letošní zvládají snímky pořídit rychleji, nebo za stejný čas pořídí více detailů. Zůstává i pro pixely jedinečný režim 360° panoramat a další funkce.

Mám si ho pořídit?

Google Pixel 7 a Pixel 7 Pro jsou opravdu výborné smartphony. Letošní modely přinášejí oproti těm loňským prémiovější zpracování, daleko lepší vyladění softwaru a překvapivý posun v kvalitě fotoaparátů. Na druhou stranu úplně bez chyb nejsou, Google stále razí svou politiku omezování některých služeb jen na vybrané regiony, u nás zamrzí hlavně „zamčené“ 5G. A i když jich ubylo, sem tam zůstávají nějaké ty softwarové vrtochy. V každodenním životě jsou však letošní smartphony Googlu výrazně příjemnějšími společníky než ty loňské a podle nás patří k tomu nejlepšímu z letošního roku.

Navíc jsou zajímavé i cenově, a to přesto, že je u nás nabízejí obchodníci s přirážkou. Základní Pixel 7 začíná třeba v sousedním Německu na 649 eurech, což je necelých 15 800 korun. Například Alza.cz za stejný model žádá 17 490 korun, což je příplatek 1 700 korun. Obdobně Pixel 7 Pro začíná na 899 eurech, tedy asi 21 800 korunách, zatímco český e-shop za telefon chce 24 490 korun. Rozhodně je tak výhodnější přístroj koupit v zahraničí, tam se vám také bude lépe přemýšlet o tom, zda není lepší si připlatit za větší paměť. Standardně totiž mají letošní pixely 128 GB uživatelské paměti bez možnosti rozšíření, za dvojnásobnou porci (víc v Evropě Google nenabízí) se připlácí 100 eur.

Ceny jsou to tak či tak zajímavé. Samsung chce za základní Galaxy S22 momentálně 21 990 korun, ale časté slevové akce ji dovedou srazit výrazně pod dvacetitisícovou hranici, i tak zůstává základní Pixel 7 levnější. S22+ pak stojí od 24 990, špičkový S22 Ultra začíná na 27 990 korunách. Cenově zajímavou alternativou k nejnadupanějším modelům může být třeba Vivo X80 Pro, které vyjde na 23 890 korun – tady je vidět, jak skutečně zajímavou volbou může Pixel 7 Pro být. Když se podíváme po kompaktních soupeřích, třeba Sony nabízí Xperii 5 IV za 26 990 korun (větší Xperia 1 IV stojí závratných 34 990), cenově zajímavý Asus Zenfone 9 začíná na 17 490 korunách.