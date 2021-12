Udělali půdorysně velmi malý smartphone s obrovským displejem

Právě probíhá výroční konference značky Oppo Inno Day v čínském Šen-Čenu, kam se s ohledem na koronavirovou situaci zahraniční návštěvníci nedostanou. Proto Oppo pro evropské novináře připravilo akci v Istanbulu, kde nejprve ukázalo nový procesor pro zpracování obrazu MariSilicon X a chytré brýle Air Glass. O obou novinkách jsme vás informovali zde.

Druhý den akce pak Oppo ukázalo hlavní hvězdu programu, skládací smartphone Find N. Už není jen prototypem, který ukazuje možnosti firmy, jako byl třeba skládací a rolovací prototyp Oppo X, ale reálným produktem, který se příští rok začne prodávat. Bohužel, zatím jen v Číně, dostupnost v Evropě zatím potvrzená není, pravděpodobně se dočkáme až jeho nástupce.

Oppo je silná značka, čtvrtá největší na světě i v Evropě. Takže skládací telefon už nemůže být jen nějaká demonstrační hračka, ale plně funkční přístroj. Telefon jsme si mohli krátce vyzkoušet a udělal na nás výborný dojem. Nic převratného nepřináší, ale to co dělá, dělá perfektně.

V principu je to přístroj stejné koncepce jakým je řada Fold od Samsungu. Tedy vertikálně skládaný telefon s velkým ohebným vnitřním displejem a druhým displejem na čelní straně.

Důležité je, že Oppo se nehnalo za extrémy a naopak udělalo Find N velmi kompaktní, jak to jen je u skládačky možné. Respektive ještě menší jsou skládací véčka, která ovšem mají menší vnitřní displej. Půdorys je malý, telefon je v tomto směru menší než Samsung S10e, dnes už výjimečně malý smartphone s 5,8 palce velkým displejem.

Kdo má rád menší telefony, které lze pohodlně ovládat jednou rukou a nechce malý iPhone, tak bude mít v novince Oppa favorita. Samozřejmě že tloušťka skládacího telefonu je jinde než u obyčejných přístrojů. Prostě jako dva tenčí telefony na sobě. Ale žít se s tím dá.

Po rozevření se objeví hlavní displej s úhlopříčkou 7,1 palce, což je zase opačný extrém, běžné mobily tak velký panel obvykle nemají a už vůbec ne v formátu 4:3. V případě srovnání s rozkládacím Samsungem Z Fold 3 je to však panel menší. Dohromady tak Oppo Find N nabízí kompaktní rozměry zavřeného přístroje a velký displej po otevření. Ideální kombinace.

Kouzlo detailů

Koncept telefonu v principu nic převratného nepřináší, Samsung to nabízí už několik let, něco podobného má i Huawei. Oppo však boduje v detailech. Tak třeba vnější displej má úhlopříčku 5,5 palce a v podstatě pokrývá celou čelní plochu. Dokonce je na vnější straně zahnutý.

Další specialitou je kloub, který obě části telefonu spojuje. V zavřeném stavu jsou obě poloviny těsně u sebe, mezera je prakticky nulová. Dokonce to trochu překáží při otvírání telefonu, alespoň u nového vzorku to šlo jednou rukou obtížně.

Samotný displej má ohyb ve tvaru kapky, takže se při ohnutí nepoškozuje. A po otevření je ohyb neznatelný. Tak precizně provedený ohebný displej jsme ještě neviděli. Ohyb u otevřeného displeje je v praxi nepozorovatelný a i nenahmatatelný. Zaregistrujete ho až po velmi pečlivém zkoumání proti světlu.

Navíc samotný displej s velmi tenkou vrstvou (0,03 mm) ultratenkého skla působí pevněji než u konkurenčních telefonů s ohebným displejem. Při běžném používání působí jako běžný displej, žádné promačkávání konstrukce pod ním se zde nekoná. Kloub umožňuje nejenom prosté pozice zavřeno/otevřeno, ale i částečné otevření. To se dá využít k fotografování a nebo pro sledování videí bez stojánku.

Parametry na úrovni top přístrojů

Find N bude drahý přístroj a tomu odpovídají jeho parametry. Snad jedině procesor nebude v době uvedení do prodeje (1. kvartál 2022) to úplně nejlepší na trhu. Je to Qualcomm Snapdragon 888, tedy letošní nejvýkonnější čip Qualcommu. Ale pro příští rok už výrobce představil nástupce Snapdragon 8 gen 1.

Paměťová sestava je velkorysá. Operační paměť má 12 GB, uživatelská 512 GB, což je nadprůměrná hodnota. Oba displeje mají FHD+ rozlišení. Vnější má úhlopříčku 5,5 palce, vnitřní 7,1 palce, který se navíc může chlubit obnovovací frekvencí až 120 Hz. Baterie má kapacitu 4 500 mAh a k dispozici je 33W rychlonabíjení případně 15W bezdrátové nabíjení a v případě potřeby i reverzní nabíjení. Reproduktory jsou stereofonní a snímač otisků prstů je na boku.

Sestava hlavního fotoaparátu obsahuje hlavní 50Mpix snímač Sony IMX766, který doplňují 16Mpix širokoúhlý snímač a 13Mpix teleobjektiv s trojnásobným přiblížením.

Oppo zapracovalo i na softwaru, takže je zde prakticky využitelný multitasking, možnost rozdělení hlavního displeje na dvě poloviny a ty nejpoužívanější kombinace si lze uložit pod zkratku na plochu. Pokud pak nějakou práci rozděláte na jednom displeji, můžete pokračovat na tom druhém po otevření/zavření telefonu.

Problémy až nakonec

Vlastně jediný problém nastává u dostupnosti přístroje. Bude se totiž prodávat jen v Číně. Zpočátku určitě, jestli se následně něco změní, není v této chvíli jasné. Telefon jde v Číně do prodeje za 7 700 jenů, což je v přepočtu 27 000 korun. S připočtením DPH to je 33 000 korun. Což je samozřejmě na jednu stranu hodně, na druhou výrazně méně, než kolik stojí Fold 3 od Samsungu. Telefon bychom měli mít k dispozici na kratší test, z kterého přineseme další dojmy. A pořídíme i lepší fotky, protože světelné podmínky na prezentaci byly pro fotografování otřesné.