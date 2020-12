Chcete si nadělit výborný smartphone? Stačit vám bude 6 500 korun

Konkurence na trhu je velká a ceny mnoha ne příliš starých modelů postupně klesají. Proto lze dnes koupit výborně vybavené mobily za mnohem méně než 10 000 korun. Sice neumí vše, co dvakrát či třikrát dražší přístroje, ale kompromisů zase není až tolik.

Už u nejlevnějších přístrojů této kategorie dostanete výborný displej, dostatek paměti, dostatečně výkonný procesor a obvykle i něco navíc. Samozřejmě s rostoucí cenou bobtná i výbava, což platí hlavně o fotoaparátu. Ale i když toužíte například po teleobjektivu, tak nemusíte počítat s cenou 15 000 korun. Pořídíte ho mnohem levněji.

Co budete potřebovat, si však musíte rozhodnout sami. My jsme zvolili jen základní výbavu, z které bychom neustupovali:



Displej minimálně s FHD+ rozlišením

Operační paměť minimálně 6 GB

Uživatelská paměť minimálně 128 GB

Rychlonabíjení

Širokoúhlý objektiv

NFC

Vyšší obnovovací frekvence displeje

A pak jsou zde bonusové funkce, které sice nejsou nezbytně nutné, ale mohou se hodit. U těch úplně nejlevnějších modelů v dané cenové třídě je nenajdeme všechny, ale jednotlivě to není vůbec žádný problém:

Teleobjektiv

Bezdrátové nabíjení

Reverzní bezdrátové nabíjení

Podpora 5G

Optická stabilizace fotoaparátu

Než se pustíme do konkrétních tipů, tak přidáme ještě několik poznámek. Výběr přístrojů je velmi široký, určitě budete vybírat i podle značky a designu. My jsme na design nebrali ohled, je to věc veskrze individuální a navíc nějaké zásadní rozdíly mezi telefony nejsou. To je tedy na vás.

Nenechte se zmást počtem objektivů hlavního fotoaparátu. V této cenové třídě jsou už standardem čtyři objektivy, tři jsou minimum. Což ostatně dnes platí i pro mnohem levnější mobily. Jenže obvykle jsou podstatné jen dva objektivy a jejich parametry. Ty dva zbývající většinou představují zcela zbytečný makro snímač a snímač pro hloubku ostrosti. Ten už tak bezvýznamný není, ale sám o sobě nic nevyfotí.

Navíc neplatí, že čím dražší model, tím více objektivů má. Spíš je to naopak, ale často přibude teleobjektiv a optická stabilizace. Uvedený zbytečný makrosnímač mají levnější modely.

Hodně za málo peněz

Jak již bylo uvedeno, výborně vybavený smartphone pořídíte už za 7 000 korun, respektive dokonce i za o něco méně. A proto začneme u těch nejlevnějších variant.

Druhý nejlevnější mobil v našem výběru vyjde na 6 700 korun, ten úplně nejlevnější najdete dále v textu. Má FHD+ displej s vyšší obnovovací frekvencí 90 Hz (standard je 60 Hz). Má 8 GB operační a 128 GB uživatelské paměti. Má širokoúhlý objektiv, NFC a 30W rychlonabíjení a k tomu 5 000 mAh baterii. Což jsou za uvedenou cenu výborné parametry. Tím přístrojem je Realme 7.

O 300 korun dražší je pak Xiaomi Poco X3, které má displej s ještě vyšší obnovovací frekvencí 120 Hz. Operační paměť je 6 GB, další parametry jsou pak podobné, jen rychlonabíjení je 33W. Opět skvělá nabídka v poměru výkonu a ceny.

Pokud připlatíte na 7 500 korun, můžete mít dokonce 5G telefon a to jediný na trhu, který podporuje 5G na obou SIM. Je jím Realme 7 5G. Oproti základnímu modelu Realme 7 má ještě lepší 120Hz panel, menší operační paměť 6 GB a další parametry jsou stejné. Jiný je logicky procesor, zde je nový MediaTek Dimensity 800U.

Nejlevnější má dokonce teleobjektiv

To, že dnes nabízí nejlepší poměr výkonu a ceny mobily od Realme, dokazuje model 6 Pro. To je vlastně už starší přístroj, ale jen relativně – je to model z letošního jara, následující sedmičky jsou podzimní. Proč ho tedy zmiňujeme, když už doporučujeme novější řadu? Důvodem je přítomnost teleobjektivu s dvojnásobným přiblížením. A teď pozor, vyjde už na 6 500 korun! Zbylé parametry plně splňují naše požadavky, za uvedenou cenu se prodává varianta s 6 GB operační paměti, s 8 GB vyjde na 7 500 korun.

Telefonů, které splňují naše požadavky, je v ceně do 10 000 korun hodně. Nemá cenu zmiňovat všechny, stačí si je vyfiltrovat u obchodníka. Představíme vám tak nejlevnější volby s extra výbavou.

Teleobjektiv i optická stabilizace

Začněme s nejlevnějším přístrojem s optickou stabilizací fotoaparátu. Když pomineme iPhone 7, který logicky nemůže splňovat naše další parametry (více v boxu), tak nejlevnější volbou je, jak jinak, Realme. Tentokrát model X3 SuperZoom za 10 990 Kč. Vedle optické stabilizace nabídne 120Hz displej, 12 GB operační paměti, 256 GB uživatelského místa, teleobjektiv s pětinásobným optickým přiblížením, rychlonabíjení atd. Za uvedenou cenu bezkonkurenční nabídka.

Pokud naopak potřebujete bezdrátové nabíjení, tak si budete muset připravit 15 000 korun a to na Xiaomi Mi 10 5G. Ostatní naše požadavky bohatě splňuje, má AMOLED displej, aktuálně nejvýkonnější procesor Snapdragon 865 a nebo i reverzní bezdrátové nabíjení. Takže s telefonem můžete nabíjet jiná zařízení.

Nejvýkonnější procesor a etalon třídy

Chcete li 5G mobil, tak nejlevnější variantu jsme již uvedli, je to Realme 7 5G za 7 500 korun. Další přístroje s 5G a našimi parametry vyjdou zhruba o 1 500 korun dráž. Je to například OnePlus Nord N10 5G, Motorola G 5G nebo Xiaomi Mi 10T Lite. A kdo by pak chtěl co nejvýkonnější procesor, tak letošní top čip Snapdragon 865 lze nejlevněji pořídit v Xiaomi Poco F2 Pro za 10 000 korun.

Náš výběr můžeme ukončit na opačné straně cenového spektra. Za 17 500 korun můžete po slevě aktuálně mít Samsung S20. Ten můžeme považovat za etalon prémiové třídy. Jarní model původně stál 22 000 korun, aktuální cena je tak relativně výhodná. Dostanete vše potřebné i bonusové položky z našeho seznamu. Tedy až na 5G, to základní verze S20 neumí. Ale z přehledu je patrné, že pokud přistoupíte na určitý kompromis, tak výborně vybavené telefony seženete výrazně levněji.