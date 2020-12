Nabízí dobrý výkon za dobré peníze v nižší střední třídě. Test Realme 7

Značka Realme se stihla na českém trhu etablovat poměrně rychle. Ambiciózní značka koncernu BBK Electronics, který díky souboru Realme, Oppo, Vivo, OnePlus, Realme a nejnověji i iQOO, patří k největším výrobcům mobilů na světě (možná je vůbec největší), se snaží využít aktuálních potíží Huaweie a Honoru a zároveň těží z toho, že je rozhodně masověji zaměřená, než OnePlus, které je druhou značkou BBK, jež u nás oficiálně působí.

Důkazem této masovosti je například dvojice modelů Realme 7 a 7 Pro, které byly na náš trh uvedeny před nedávnem. Realme je profiluje jako stroje vhodné pro hráče, kteří nechtějí utrácet zbytečně mnoho peněz. A i když hierarchie jasně říká, že typ 7 Pro je lepší, než 7, tak jednoduché to není a podle nás je levnější sedmička z hlediska poměru výkon/cena rozhodně lepší volbou. Koupí typu 7 totiž výrazně ušetříte: základní provedení se 4 GB RAM a 64 GB vnitřní paměti vyjde na 4 999 korun, námi testovaná výkonnější verze (8 GB RAM, 128 GB paměti) stojí 6 699 korun. Model 7 Pro (8 GB RAM a 128 GB paměti) pak stojí osm tisíc.

V čem je ten cenový rozdíl?

Co se rozdílu mezi dvěma verzemi modelu 7 týče, je to opravdu jen o paměti: základní verze se 4 GB RAM a 64 GB uživatelské paměti míří na méně náročné uživatele, ta vybavenější pak právě třeba i na náročnější hráče. Upřímně, příplatek 1 700 korun za dvojnásobné porce paměti nám přijde trochu přehnaný, ale neměli jsme možnost vyzkoušet, jak moc volba levnějšího modelu srazí výkon.

To porovnání s typem Realme 7 Pro máme: námi testovaná „sedmička“ s 8 GB RAM a 128 GB uživatelské paměti má vlastně shodnou konfiguraci, jako 7 Pro a v testu AnTuTu se ukázala být dokonce trochu výkonnější. Když k tomu připočteme to, že má typ 7 Pro menší baterii (o 500 mAh), displej s obnovovací frekvencí 60 Hz namísto 90 (byť je to „lepší“ AMOLED panel), tak ho podle nás ani foťák s vyšším rozlišením „nezachrání“. Levnější typ 7 nám prostě dává stejný smysl: za méně peněz nabídne shodný výkon a rychleji se překreslující displej i malinko větší baterii, ve výbavě mu nechybí nic podstatného. Momentálně je podle nás Realme 7 jedním z nejvýhodnějších smartphonů nižší střední třídy.

Jak je to s tím výkonem?

Ten je jednou z největších předností námi testovaného modelu. 8 GB RAM je tu kombinováno s procesorem MediaTek Helio G95 a je to snad poprvé v moderní éře, kdy můžeme čipset od MediaTeku a jeho sladění s operačním systémem opravdu pochválit. Realme se podařilo něco, co mnoha výrobcům doposud ne: MediaTek funguje spolehlivě, nezadrhává se a hlavně neklesá jeho výkon při dlouhodobém zatížení, což bývala nejtypičtější bolest procesorů této značky.

Plusy a mínusy Proč koupit? solidní výkon

atraktivní cena

povedený displej

dobrý hlavní foťák

rychlé nabíjení

Proč nekoupit? makro foťák „do počtu“

fádní design

nešikovné umístění tlačítek na bocích Kdy? V prodeji Za kolik? od 4 999 Kč

Realme 7 i při opakovaných testech v benchmarcích drží nastavenou laťku a telefon se nijak extrémně nezahřívá. My jsme v AnTuTu spolehlivě naměřili skóre kolem 295 000 bodů, zatímco u typu Realme 7 Pro s procesorem Snapdragon 720G jsme naměřili 281 000 bodů. Mimochodem, obojí jsou hodnoty, kterých dnes dosahují zhruba dva roky staré top modely. Takže s výkonem jsme opravdu spokojeni. Jen škoda, že netušíme, o kolik výkon srazí volba základní verze.

A co displej?

Realme 7 dostalo 6,5palcový panel s rozlišením 2 400 x 1 080 pixelů, což mu před některou konkurencí zajišťuje náskok. Platí to hlavně pro základní provedení, kde v kategorii kolem pěti tisíc korun najdeme stále ještě poměrně dost přístrojů s rozlišením zhruba 1 600 x 720 pixelů a obdobnou úhlopříčku. Displej je typu IPS a působí na nás od počátku solidním dojmem, který z dlouhodobého hlediska výrazně vylepšuje obnovovací frekvence 90 Hz. Ta opět přibližuje zážitek z používání tohoto modelu ke špičkovým telefonům a je rozhodně velmi příjemnou drobností navíc, kterou prakticky žádná konkurence (a ani sourozenec 7 Pro) nemá. Oceňujeme i vysoký jas a dobrou čitelnost displeje na přímém slunci.

Ano, AMOLED panel sourozence má trochu živější barvy (a také čtečku otisků pod displejem), ale podle nás je IPS displej Realme 7 dost dobrý a čtečka otisků prstů ve vypínacím tlačítku na boku bude pro většinu uživatelů praktičtější, než ta v displeji.

Líbí se vám?

Design Realme 7 je takový trochu nijaký. Stejně vypadajících smartphonů je spousta, recept je opakován téměř donekonečna: relativně tenké rámečky (ten dolní je trochu výraznější), průstřel displeje v rohu, vzadu vystouplá sestava fotoaparátu v obdélníkovém modulu, opět v levém horním rohu. Realme 7 vypadá jako spousta jiných telefonů značek koncernu BBK, Huawei, Xiaomi, ale třeba i Samsung. Originalitu v této cenové kategorii prostě moc nenajdeme, Realme vzhled ozvláštňuje alespoň tím, že záda mají barevný přechod a dvojí úpravu s úzkým pruhem vyvedeným v trochu matnějším odstínu, než zbytek těla. Zpracování je velmi dobré, byť je tělo celé z plastu, působí telefon pevným a solidním dojmem.

Chybí mu něco ve výbavě?

Vlastně vůbec ne. Verze tohoto přístroje pro asijské trhy sice postrádá NFC, ale to není případ modelu, který se prodává u nás. Ten NFC má, takže i mobilní platby s ním zvládnete bez problémů. Nechybí třeba 3,5mm jack. V balení s telefonem najdeme praktické průhledné silikonové pouzdro.

Trochu nám tu chybí jedna drobnost: jelikož je displej typu IPS, nemá samozřejmě always-on funkci. Ale není tu ani žádná rozumná alternativa k ní: v menu je jen volba, že se displej může celý na chvíli probudit při přijetí oznámení, což může zafungovat, ale bývá to dost otravné. Druhou možností je probuzení displeje ve chvíli, kdy telefon vezmeme do ruky. Poklepáním na displej ale přijaté notifikace zkontrolovat nelze.

A ještě jedna hloupost v ovládání: Realme se stále drží uspořádání s vypínacím tlačítkem na pravém boku a tlačítky pro hlasitost vlevo: na tom není nic špatně, ale tlačítka tu jsou přímo proti sobě a až moc často při stisku toho vypínacího zároveň stiskneme i hlasitost naproti a pořídíme screenshot. Je to dost otravné.

Také tu nejsou vymoženosti jako třeba bezdrátové dobíjení nebo odolnost vůči vodě a prachu, ale to je v dané cenové kategorii vcelku obvyklé. Moc kritizovat nemůžeme vlastně ani fakt, že novinka má Android 10, zatímco už nějakou dobu existuje nová verze Android 11: ten zatím nedodává do svých smartphonů skoro nikdo. Ano, třeba fotoaparát nepatří na špičku, ale na svou třídu také příjemně překvapí.

Foták? Jaký je?

Na první pohled je fotoaparát Realme 7 tak trochu marketingová záležitost. Ve specifikacích totiž najdeme čtyři čočky a je jasné, že u telefonu s cenovou hladinou od pěti tisíc korun to je prostě tak trochu „habaďůra“. Dvoumegapixelový snímač pro hloubku ostrosti ani dvoumegapixelový marko objektiv by tu totiž vůbec nemusely být, jsou to jen zbytečnosti do počtu, které nijak ke kvalitě snímků a univerzalitě funkcí fotoaparátu nepřispívají. Takže to berme tak, že ve skutečnosti je to prostě dvojitý fotoaparát se zbytečnostmi navíc (o kolik by bez této přetvářky mohl být telefon levnější?).

Ale. To, co tu k něčemu skutečně je, je překvapivě dobré. Ano, širokoúhlý osmimegapixelový snímač je i ve své kategorii řekněme průměrný, ale podle nás to stačí. A hlavní 48megapixelový foťák se světelností f/1.8 je pak velmi solidní. Snímky vytváří dvanáctimegapixelové, díky pixel-biningu má spoustu dat a při focení na plné rozlišení (je na to volba mezi režimy foťáku) pak lze dělat i krásné makro výřezy, jejichž kvalita bude mnohem lepší, než pokusy o makro snímky z dvoumegapixelového snímače. Slabiny má foťák pochopitelně při nočním snímání, ale kvalita se výrazněji zhoršuje opravdu až v situacích, kdy je světla skutečně málo: třeba osvětlené noční scény zvládá foťák s přehledem.

A výdrž baterie?

I ta je velmi solidní. Vestavěný akumulátor má kapacitu 5 000 mAh, což je hezký nadstandard. I dražší sourozenec má „jen“ 4 500 mAh. Na druhou stranu rozdíl smazává jeho úspornější AMOLED displej, takže v praxi je výdrž hodně obdobná, se zapnutou obnovovací frekvencí 90 Hz je na tom Realme 7 oproti typu 7 Pro možná i o malinko hůř. Ale i tak je výdrž velmi solidní a dosáhnout dvou dnů na jedno nabití není problém.

Další výhodou Realme 7 je rychlé nabíjení. Ano, není sice tak rychlé, jako u sourozence (ten dovede nabíjet výkonem až 65 W), ale pořád je to „fofr“. Výkon je maximálně 30 W a Realme slibuje dobití poloviny baterie za zhruba 26 minut a z nuly do plné kapacity za 65 minut. V praxi jsme si ověřili, že tyto sliby odpovídají realitě. Sourozenec umí tyto časy srazit i na méně než polovinu, na druhou stranu většina konkurentů se bude dobíjet dvojnásobek času i déle. Takže za nás jednoznačné plus.

Mám si ho pořídit?

Realme 7 je podle nás v současnosti jeden z nejzajímavějších smartphonů své cenové kategorie. Vůbec bychom se přitom nebáli volby základní verze, která za pět tisíc korun své soupeře v mnohém výrazně překonává: 90Hz displej a rychlé nabíjení nemají ani mnozí daleko vybavenější soupeři. Kdo chce přeci jen i jistotu stálého a vysokého výkonu, může sáhnout po námi testovaném dražším provedení, u kterého by příplatek mohl být asi nižší, ale i tak si vede v porovnání s konkurencí velmi dobře.

Taková Nokia 5.3 má slabší Snapdragon 665 a displej s rozlišením 1 600 x 720 pixelů i menší baterii, uživatelům dovede alespoň nabídnout čistý Android a jistotu aktualizací po následující roky, což může být pro někoho lákavý argument. Stojí 5 400 korun. Xiaomi Redmi 9 nebo Redmi Note 9 mají trochu slabší MediaTeky G80 a G85, Redmi 9 i trochu slabší sestavu foťáku (podobně jako Nokia), ale vyvažuje to mírně nižší cenou 4 800 korun. Note 9 pak vyjde na 5 600 korun. Samsung může soupeřit modelem Galaxy M21, který má nižší výkon, ale zase ještě větší baterii (6 000 mAh) i podobně solidní foťák.

Soupeřem pro silnější verzi pak může být třeba Xiaomi Redmi Note 9S se stejným Snapdragonem 720G, které v silnějším provedení vyjde na 6 500 korun. Motorola One Fusion+ má Snapdragon 730, ale 6 GB RAM namísto 8 a hardwarově malinko ambicióznější sestavu foťáků, to vše za 6 299 korun. Soupeřů je opravdu hodně, ale Realme se mezi nimi rozhodně neztratí.